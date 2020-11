La plancha Institucionalidad y Transparencia no se presentará a elecciones Asadina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Unas 60 ligas y clubes se reunieron este sábado en el Club La Agustina donde dieron su apoyo a la plancha 2 (Institucionalidad y Transparencia), que no se presentará a la convocatoria de elecciones de la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), a celebrarse este domingo en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Los líderes de la plancha 2, Miguel Ceballos (Patica), Pedro Marcano, Orlando Martínez, Jaime Frías, entre otros ejecutivos alegan que la comisión electoral, que preside Nelson Well no le dio respuesta a las solicitudes realizadas, principalmente al padrón electoral depurado, por lo que no acudirán a las dos Asambleas de este domingo.

El periodista Alsi Capellán envió un comunicado a los medios, en el cual El Nuevo Diario lo presenta a continuación.

A la prensa Deportiva Nacional.

A los clubes, ligas, equipos e instituciones de softball del Distrito Nacional.

Cómo es de conocimiento de todos ustedes, en el presente año 2020 debió realizarse la Asamblea eleccionaria de ASADINA, la cual estaba pautada para realizarse el pasado 28 de marzo del presente año posterior a la realización de una Asamblea ordinaria, como lo establece nuestros estatutos sociales, en donde tratarían temas de importancia capital, como lo es la conformación del padrón electoral de ASADINA con derecho a voto, elección de la comisión electoral así como también una rendición de cuenta por parte de los pasados directivos de la ASADINA, sin embargo nada de esto ocurrió. Solo pudiésemos aceptar las excusas de la suspensión de la Asamblea eleccionaria debido a la pandemia que afecta a la República Dominicana y al mundo. En tal sentido un grupo de connotados dirigentes de ligas, equipos y clubes del Distrito Nacional, decidió participar en las elecciones de ASADINA a través de la Plancha Institucionalidad y Transparencia; por entender que los anteriores y actuales dirigentes que han dirigido el deporte de la familia dominicana “softball” lo han llevado al fracaso total, además de considerar que esta disciplina deportiva se encuentra evidentemente secuestrada por quienes la han dirigido por más de 20 años.

Hemos estado exigiendo la realización de unas elecciones limpias, transparente y en igualdad de condiciones, para lo cual solicitamos en varias ocasiones a los pasados dirigentes de la ASADINA, informaciones que son fundamentales para poder participar en un proceso eleccionario de la directiva de una institución como lo es la Asociación de Softball del Distrito Nacional, y no se nos fueron entregados por lo que tuvimos que solicitarlos por las vías legales, tampoco de esa manera procedieron a realizar la entrega. Los documentos solicitados fueron:

Listados de los dirigentes con nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y dónde practican sus actividades.

Actas de la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; además de los puntos debatidos, acuerdo arribado, así como también los socios y delegados asistentes a la misma.

Que se convoque a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2019 para establecer el padrón de afiliados con derecho a voto, escogencia de la comisión electoral para las elecciones periodo 2020-2024.

Que las elecciones del 2020 se realicen el próximo año 2021.

En virtud de la negativa de los dirigentes de ASADINA también hemos recurrido a la Federación Dominicana de Softball “FEDOSA” y le hicimos las mismas peticiones, y denunciamos las reiteradas violaciones a los estatutos por parte de la ASADINA, y la FEDOSA decidió intervenir a la Asociación de Softball del Distrito Nacional (ASADINA). La Comisión designada por FEDOSA también, de manera reiterada nos ha negado todas las informaciones requeridas por nuestra plancha, actuando así de forma parcializada. Y por si todo esto fuera poco, éstas instituciones (FEDOSA y ASADINA), actuando en complicidad deciden convocar dos asambleas (Ordinaria y Eleccionaria) en la misma fecha, como una muestra de imponer y atropellar los derechos a los que hemos estado exigiendo ante la mirada indiferente de esta asociación de instituciones que pretenden seguir secuestrando las disciplinas del softball dominicano.

Por todas estas razones, hemos decidido no participar en la Asamblea Ordinaria ni en la Asamblea Eleccionaria convocadas de manera ilegal por estas asociaciones de la cúpula del Softball del Distrito Nacional.

A continuación, enumeramos algunas de las violaciones cometidas por ASADINA y la Comisión de FEDOSA a los Estatutos:

La ASADINA está intervenida por FEDOSA, por lo cual no tiene calidad ni facultad para convocar la Asamblea Ordinaria, además conforme a los estatutos venció su periodo para el cual fue elegido, por lo tanto, ya no tiene potestad para convocar ni hacer ningún llamado con carácter oficial.

La ASADINA y Comisión de FEDOSA han convocado la asamblea ordinaria y la asamblea eleccionaria para el mismo día una a las 9 am y la otra a las 11 am. Esta convocatoria constituye un atropello al orden democrático ya que nunca se había visto convocar dos asambleas el mismo día, además de rendición de informe de gestión y rendición de cuenta en lo económico desde 2016 hasta 2020, violando el artículo 21 de los estatutos.

Conformación de un padrón amañado violando el artículo 21 de ASADINA párrafo único donde establece que las ligas, clubes o equipos su afiliación debe estar validada dos meses antes de la convocatoria de las elecciones.

La ASADINA ha violado deliberadamente los artículos 13 y 14 de los estatutos que establecen la celebración cada año de la asamblea ordinaria a principio de año, ademas la celebración de una segunda asamblea ordinaria cuando se celebre la asamblea eleccionaria, la cual debe celebrarse en la primera quincena de diciembre.

No nos dejan otra alternativa que no sea la de elevar nuestra protesta, y utilizar todos los recursos que la justicia dispone en nuestras manos, para reclamar en todos los escenarios posibles el respeto de los Estatutos y las Leyes, por lo que en los próximos días estaremos levantando tantas instancias sean posible a los fines de demostrar en qué consiste, y quienes están detrás de esta asociación de instituciones que lo único que han hecho es dañar al Softball en la República Dominicana.