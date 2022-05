La personalidad antisocial o psicopática tiene su origen en un medio familiar inestable, donde las diferencias generacionales no están bien establecidas. Los padres suelen ocupar una posición egocéntrica o muy autoritaria, lo que afecta los procesos de introyección de la instancia paterna. De ahí que, durante la adolescencia, el menor procure una identidad grupal que lo defina. En ese sentido, es significativa la historia que frente a la lámina 1 del test T.A.T. hace un joven de 15 años que practica la prostitución:

“Un niño solo, que no tiene a nadie. Lo abandonaron. A veces quiere echar cuentos y no halla a nadie. Los echa solo en su mente y cuando aparecen sus amiguitos no los echa porque está bravo, tiene hambre y está triste. Y aunque lo tengan ahí de castigo, se va a jugar y se quedará en el parque con sus amiguitos”.

La familia del psicópata es un sistema disfuncional en el cual el vínculo amoroso y la relación de autoridad están distorsionados. La pareja parental puede constituir un subsistema narcisista, sin conflicto aparente, pero que excluye psicológicamente al hijo; o los padres pueden ser tiránicos y brutalmente exigentes con el menor.

Los padres del psicópata pueden ser percibidos por el hijo como desalmados, en razón al desplazamiento brutal experimentado por él a partir del nacimiento —mal tematizado– de un hermano. A nivel social, pueden darse condiciones que contribuyan, posteriormente, a lastimar esa herida narcisista y a reactivar ese sentimiento doloroso de inferioridad, como suele ocurrir con los emigrantes rechazados social y/o racialmente. Por ejemplo, el dominicano que emigra a los E.U.A.

El sentimiento de inferioridad puede ser el factor determinante de la integración del individuo en un grupo delictivo o banda, que le confiere una identidad y, consecuentemente, seguridad personal, sobre todo en un medio que le resulta hostil. La banda permite compensar el sentimiento de inferioridad y desplazar la agresividad, al conferir a sus miembros una posición que estos tratarán de preservar.

El psicópata tuvo problemas de identificación, específicamente durante el periodo edípico. Él no pudo acceder a la identificación ideal con el padre del mismo sexo, por la ausencia, real y/o psicológica de esta figura, hecho que resulta favorecido, además de las circunstancias previamente descritas, por la existencia de un divorcio mal tematizado. En ese sentido, conviene insistir en que lo importante no es el hecho sino cómo el menor lo interpreta a partir del discurso parental. El déficit más significativo concierne, por lo general, al registro simbólico, al nivel de la palabra. De ahí la importancia preventiva que tiene el hablar de los motivos y de las circunstancias de ese divorcio que provocó tanto dolor al menor.

Por: Dr. Huberto Bogaert García

