La persona jurídica imputada y su reconocimiento de derechos en el proceso penal

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus presupuestos de imputación ha sido un tema tratado por este autor en anteriores oportunidades. En estas se ha enfatizado en los supuestos sustantivitas que dan contenido a una imputación penal directa en contra de la persona jurídica, sin embargo, es necesario que nos dediquemos a ver cómo debería interactuar la persona jurídica imputada dentro del proceso penal dominicano.

A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe una multiplicidad de leyes que consagran los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, poco se ha dicho o hecho respecto de cómo se haría realidad este tipo de responsabilidad a través del proceso penal. El Derecho Procesal Penal fija el contenido normativo del proceso penal y, por ende, lo surte de derechos, deberes y garantías en favor de todas las partes que, voluntaria o forzosamente, participan de el. Por consiguiente, el pleno cumplimiento de las formalidades, sustantivas y procesales, es la que otorga su identidad al derecho procesal penal. Si esto se niega se estaría ante otra cosa anómala y no ante derecho procesal penal.

Tomamos este primer punto ya que aceptar como imputada en el proceso penal a una persona jurídica es, innegablemente, reconocer que esta es acreedora de todos los derechos y garantías endo procesales, tal como lo es la persona natural imputada. Esto es algo inherente no de la persona juzgada, o de su naturaleza física o ideal, si no, de esta rama jurídica de derecho procesal penal. En su función formal este derecho procesal se surte de normas potestativas, que sirven para disciplinar todos los actos que se integran, necesaria o eventualmente, para dar cuerpo al proceso, disponiendo sobre el modo, tiempo y forma en los cuales estos deben ser materializados para alcanzar denominadas consecuencias jurídicas[1].

De la propia función formal se deduce una función de garantía. Estas procuran, no solo la defensa del derecho vulnerado por el injusto culpable, también, se erigen como un verdadero resguardo de los derechos del subjudice, salvaguardándolo de posibles resultados penales arbitrarios y del uso de medios arbitrarios para la obtención de la imposición de la pena[2]. El garantismo penal en favor de la persona jurídica ha sido una tesis necesariamente aceptada por legislaciones y jurisprudencia internacional.

La disposición del artículo 11 de la Ley 27.401[3], de responsabilidad penal empresaria de la Argentina, así como las modificaciones promovidas por la Ley 37/2011, de España, también la disposición del artículo 21 de la Ley 20.393[4], de Chile, han consagrado el inequívoco respecto de los principios procesales y penales aplicables a las personas jurídicas. Por su parte, el Tribunal Supremo español en reiteradas sentencias, v.gr. STS No. 514/2015, del 2 de septiembre, y STS No. 154/2016, del 29 de febrero, manifestó que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas deberá estar fundado en los principios irrenunciables que conforman el derecho penal. Asimismo, en la STS No. 221/2016, se enfatizó que la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo podía declararse después de un proceso con todas las garantías.

Más aún, la Corte Constitucional de Colombia en numerosas sentencias ha señalado el reconocimiento de derechos fundamentales en favor de la persona jurídica[5]. En sentencia número T-201 de 1993 la Corte Constitucional estableció que las personas jurídicas tienen derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, incluso, al habeas data, entre otros. Criterio luego confirmado mediante la sentencia número T-627 del 2017.

Viendo los ejemplos legislativos y jurisprudenciales de derecho comprado, podemos aseverar que a la persona jurídica imputada se le deberá reconocer los derechos y garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso. En nuestro ordenamiento estos se consagran en la disposición del artículo 69 de la Constitución, del mismo modo, los derechos contenidos en la disposición del artículo 95 del Código Procesal Penal -los que le sean aplicables de acuerdo con su naturaleza ideal-, y de igual manera, cada uno de los principios rectores o fundamentales de que hace mención el referido Código.

Hace parte del debido proceso el derecho a ser oído, y por la naturaleza ficticia de la persona jurídica su garantía y aplicación dentro del proceso difiere, evidentemente, de la dinámica propia en favor de la persona física. El derecho a ser oído acarrea la obligación de citación, notificación y, claro, la participación activa de la persona imputada en el proceso. La debida citación en favor de las personas jurídicas que intervienen en el proceso penal ha sido tratada por nuestra Suprema Corte de Justicia reafirmando que es “una obligación improrrogable del debido proceso”[6]. La Ley 27.401, antes referida, ordena que la persona jurídica imputada debe ser citada y notificada en su domicilio social, el cual se tendrá para fines del proceso como domicilio constituido. Por su parte, la Ley 20.393 ordena la citación de la persona jurídica a través de la persona de su representante persona física y, en el caso de España, el artículo 775 de la LECrim ordena la citación en el domicilio social.

Siendo apropiadamente citada y notificada la persona jurídica deberá hacerse presente en el proceso a través de su representante persona natural. Cabiendo resaltar que su representante persona física: a) no deberá tener identidad con relación a la persona jurídica imputada por su intervención en la relación del delito, esto así, ya que solo la representará de manera orgánica ante el proceso; y, b) el representante persona física tampoco será el destinatario de la imputación penal, esto por considerarse un sujeto distinto a la persona jurídica en sí misma[7].

En esta línea, agregamos que la persona física representante no deberá ser afectada en su persona de las sanciones endo procesales, como las consecuencias propias de la declaratoria en rebeldía contra la persona jurídica. Esto, obviamente, porque debe entenderse que su rol dentro o ante el proceso es meramente representativo y surge como una necesidad provocada por la naturaleza incorpórea de la persona jurídica a quien representa. Así, debe siempre entenderse y tenerse pendiente que el sujeto imputado es la persona jurídica y no su representante persona física.

La rebeldía en contra de la persona jurídica imputada opera bajo el mismo supuesto que para la persona física, es decir, si estando debidamente citada no compareciera al llamamiento a través de su representante sin justa causa. Existe unanimidad de criterio en las legislaciones comparadas y aquí referidas sobre el particular, de tal forma, la disposición del artículo 14 de la Ley 27.401, establece que en el caso de una incomparecencia a la citación la persona jurídica será declarada en rebeldía, quedando a cargo de este requerimiento el fiscal. La consecuencia, principal, de la declaratoria será la imposición de las medidas cautelares en contra de la persona jurídica de modo que se pueda asegurar la oportuna continuación y finalidad del proceso. La legislación española va en el mismo sentido y ordena que declarada rebelde y tomadas las medidas correspondientes se pueda continuar los trámites del proceso hasta su culminación.

En el caso local, las medidas cautelares que se puedan adoptar en contra de la persona jurídica rebelde serán, principalmente, las denominadas medidas de coerción reales dispuestas en el artículo 243 y siguientes del Código Procesal Penal. Esto iría en perfecta consonancia con la disposición del inciso 3 del artículo 100 del mismo cuerpo normativo.

Por otro lado, el derecho de defensa material de la persona jurídica deberá ser ejercido por su representante persona física. Sin embargo, existen puntualizaciones que deberán ser tomadas muy en cuenta para la salvaguarda de este derecho. Las disposiciones de los artículos 786 bis y 746 de la LECrim española ordenan que el representante persona física deberá ocupar el lugar de los acusados y declarar en nombre de la persona jurídica imputada, sin perjuicio de los derechos de guardar silencio, no autoincriminarse o declararse culpable y ejercer la última palabra.

Parte de los puntos relevantes sobre el ejercicio del derecho de defensa radica en la posible ocurrencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y su representante. Esto puede ocurrir cuando tanto el representante de la persona jurídica como ella misma sean imputados en el mismo proceso. La disposición del artículo 15 de la Ley 27.401, prevé tal situación y ordena que en caso de que el conflicto sea tal que ponga en peligro el sano ejercicio del derecho de defensa de la persona jurídica o la celebración del proceso con todas las garantías el juez, a petición de parte o aun de oficio, declarará la existencia del conflicto y ordenará a la persona jurídica designar un nuevo representante.

El Tribunal Supremo español en su sentencia número STS No. 3210/2017, del 19 de julio, también expuso que en caso de intereses contrapuestos entre los intereses del representante de la persona jurídica también imputado y los propios de la persona jurídica, se deberá asegurar la independencia de los derechos. Con esto se busca una verdadera efectividad de la defensa y se evita el sacrificio de uno u otro, siendo la persona jurídica la que presenta mayor desventaja.

En cuanto a la designación de la defensa técnica se estipula que, en el caso de que la persona jurídica no tenga los recursos necesarios para agenciarse un defensor técnico privado, tendrá derecho a que le sea designado un defensor público o de oficio. La Ley 20.393 en la disposición de su artículo 28, establece que la persona jurídica que se vea ante tal incapacidad “tendrá derecho a solicitar al juez la designación de un defensor penal público”.

Finalmente, se reconoce que la persona jurídica imputada puede beneficiarse de las causas de extinción de la acción penal, que en nuestro ordenamiento procesal penal están fijada en la disposición del artículo 44 del Código Procesal Penal. La disposición del artículo 19 de la Ley 20.393, lo consagra al exponer que: “[L]a responsabilidad penal de la persona jurídica se extingue por las mismas causales señaladas en el artículo 93 del Código Penal, salvo la prevista en su número 1°. La causa prevista en el inciso 1 del artículo 93 se refiere a la muerte del imputado, tal como lo hace el incio 1 de nuestro artíuclo 44, siendo la exclusión de esta causal un aspecto lógico.

Por Mario Eduardo Aguilera Goris

