La pérdida del poder político y la migración de las lealtades

Cuando el poder, la bonanza y la buena fortuna se pierden, las lealtades, buenas consideraciones y el cariño suelen cambiar de casa. Esto no es nuevo; en el año 44 AC, el gobernante romano Julio César fue asesinado de 23 puñaladas, un número muy próximo a la matrícula del Senado Romano.

De los hermanos Bruto, Marco Junio era el más apreciado y querido por el César; de ahí proviene su frase de asombro al ser apuñalado de muerte, cuando exclama: ¡Hasta tu Bruto!. Pero este no es el único caso en la historia; recordemos que Jesús advirtió a sus discípulos en la última Cena, que sería negado 3 veces antes de cantar el gallo; y así sucedió en la persona de Pedro, la misma piedra en la que edificó su Iglesia.

Al Clan gobernante del cuatrienio pasado en nuestro país, comienzan a mudársele las lealtades; justo antes de que se diera el cambio de mando, la Directora de Compras y Contrataciones del gobierno saliente, dio una declaración que de por sí planteaba una investigación judicial, sobre el escándalo de los contratos de asfaltado concedidos por el Ministerio de Obras Públicas por $11 mil 500 millones de pesos.

¿Por qué esa funcionaria, no dijo esta boca es mía durante los debates antes y durante la campaña electoral?, ¿Por qué denunciar su irregularidad, cuando ya el rey Danilo y sus asociados habían perdido el poder?

Bueno, ya este expediente está en las oficinas de la Procuraduría General de la República, y posiblemente esta Ex funcionaria sea citada como testigo en la acusación contra el Ex ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial.

Otra colindancia que ha comenzado a resquebrajarse, es la que mantenía el pasado gobierno con su Cámara de Cuentas; ésta fue conformada con personas de la casa del Ex presidente, era como él lo pedía, “mi congreso, mi cámara de cuentas”.

Ahora vemos a un Presidente de esta institución, muy locuaz, dando explicaciones a diestra y siniestra; y a una Jueza de este órgano del Estado, con un voto disidente sobre una auditoría que si no condena el gobierno pasado, por lo menos no lo favorece; ella quiere más profundidad en la investigación, no cree que la auditoría revele todas las irregularidades que existen en las realizaciones de Odebrecht.

El circo político se ha animado con las denuncias; en un momento en que las gradas piden sangre y no precisamente de cristianos; la gente se desespera por ver comenzar los procesos judiciales, porque quieren ver presos a aquellos que se burlaron impúdicamente de su confianza.

El alarido del CP del PLD, pidiendo al Presidente Abinader parar las denuncias sobre actos de corrupción en la pasada administración, viene a cuento por la cantidad de voces públicas que se elevan desde diferentes instancias de la sociedad, denunciando desmanes que eran desconocidos hasta el momento.

El prestigio del Partido de la Liberación Dominicana, solo se mantiene en las redes sociales; donde muchas personas, que no necesitan mostrar su cara en público, aun se atreven a defenderlo del descrédito en que lo ha dejado esta pasada administración; la simpatía es otra de las migraciones importantes que afectan al PLD.

Lo que está pasando en la actualidad, es aleccionador para quienes salieron del poder, y para los que han llegado; porque todos deben comprender que ese poder es perecedero, y que aunque usted no lo quiera, esto como todo, también… pasará.