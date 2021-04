La película “Hotel Coppelia” se estrenará en los cines dominicanos el 15 de abril

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La película “Hotel Coppelia”, dirigida por el cineasta José María Cabral y que ha estado en boca de todos gracias a su calidad de producción y actoral, se estrenará en los cines dominicanos el próximo 15 de abril.

Así lo anunció su director la noche del martes a través de su cuenta de Twitter, al escribir “¡Ya tenemos fecha para estreno en salas de cine en RD! Adelantamos la fecha para el próximo 15 de abril. ¡Nos vemos en el cine!”.

Asimismo, Cabral, aprovechó para indicar que la película ha sido objeto de piratearía e invito a sus seguidores a que asistan a los cines para ver el filme.

“Ya Hotel Coppelia está pirateada everywhere. No anuncio nada nuevo, ya varias personas me han mandando los apps y páginas. Exhorto a que podamos verla juntos en el cine, o en su defecto por la plataforma de @hbomax . Lo digo sobre todo por la calidad de la versión pirata. Gracias”, publicó el cineasta.

SOBRE HOTEL COPPELIA

“Hotel Coppelia” es un drama inspirado en hechos históricos. La película se inspira en la Guerra Civil de 1965, un hecho que marcó para siempre a la República Dominicana.

Las tropas de los Estados Unidos invaden la ciudad de Santo Domingo, y a la par los revolucionarios constitucionalista preparan su ataque para defender al país de la invasión. Los jóvenes involucrados en el movimiento toman al famoso cabaret “Hotel Coppelia” como su base de operaciones, involucrando en sus planes a las prostitutas que allí trabajan, y cambiando sus vidas para siempre.

La película sigue la vida de cinco mujeres durante la guerra civil de la República Dominicana que, después de que las tropas militares estadounidenses invaden el país para establecer su propia idea de libertad, se dan cuenta que la verdadera libertad requerirá importantes sacrificios personales.