La patria de todos!

La República Dominicana pertenece a los más de diez millones de seres humanos que tuvimos el inmenso privilegio de nacer en ella. Es el legado de Duarte y de muchos otros que en su momento, y en distintas circunstancias creyeron en la creación de una nación y una nacionalidad por la que ofrendaron hasta su vida.

Malos dominicanos hemos tenido siempre, desde el inicio mismo de la República hasta éste hoy donde seudos hijos de la patria hacen causa común con quienes pretenden convertir nuestro país en una sola nación con la de nuestros vecinos los haitianos, algo que sencillamente no es posible, y no por razones de color, religión o idioma, sino porque somos y hemos sido siempre total y absolutamente diferentes en aquellas cosas que nos identifican como pueblo.

Pero igual somos realmente más prósperos económicamente hablando, pero igualmente pobres y no podemos cargar con los muchos problemas de un país que realmente hace tiempo no existe y que no parece encontrar la vía del progreso y desarrollo a pesar de lo mucho que trabajan sus nacionales en busca del sustento personal y familiar.

Es hora, urge, que los dominicanos pongamos atención al grave problema haitiano, que dejemos de temer las acusaciones de quienes nos quieren hacer responsable de un conglomerado humano que sencillamente en poco tiempo haría polvo la nación Dominicana que hemos levantado con esfuerzo y trabajo, dedicación y amor por encima de todas las vicisitudes.

Es hora de evitar un enfrentamiento entre civiles de ambas naciones, lo que está pasando en barrios y ciudades del territorio nacional es altamente preocupante y hay que salirle al frente antes de que las cosas pasen a mayores, no es metiendo miedo, ni siendo alarmista, la realidad es que los nacionales haitianos nos invaden, y ya no son sumisos ni mansos frente a los dominicanos y sus autoridades, sino prepotentes y violentos como si esto fuera de ellos, y eso va a traer dolorosas consecuencias.

Hay que hacer un llamado al gobierno, al Presidente Danilo Medina y al Canciller de la República, urge una salida al muy grave problema de la invasión haitiana, y hay que buscarla ahora, luego podría ser tarde y violenta y eso no es lo que queremos los dominicanos, se puede compartir un espacio, y convivir y ayudarnos, pero cada quien en su casa, y respetando lo de cada quién.

