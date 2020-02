A la vista de los actores se advierte la identidad de los responsables de nuestros días desagradables, el entremés técnico coronel no es más que una distracción, todo un show de muy mal gusto, la insuficiencia respiratoria de nuestra democracia requiere la acción de un liderazgo sincronizador, marcapasos y desfibrilador, nuestra democracia adolece de oxígeno, mientras nada es nada, la incertidumbre es generalizada y vivimos horas de angustias, la amenaza de un leviatán se cierne sobre nuestra sociedad, un espeluznante sátrapa, megalómano ataca de nuevo, con razón la consigna popular de nuestra protesta grita: LA PATRIA NO SE VENDE , NI LA DEMOCRACIA SE SUSPENDE, más claro, ni el agua, mientras investigan exhaustivamente a potenciales chivos expiatorios, un pobre técnico, y un curioso coronel, un gendarme, un infeliz, los mismos lacayos de la satrapía, lo convierten en un mártir de la cleptocracia, esos gorilas “condenan” la represión a los manifestantes tampoco saben quiénes lanzaron las bombas, a pesar del video, se pasan de cínicos, cada esbirro se lava las manos como Pilato, hay un mal de fondo y las fuerzas vivas repudian la burla a la voluntad popular, AUXILIO, SOCORRO, QUE LA OEA Y COMPARTES ARBITREN EL PROCESO, el espectáculo técnico coronel mueve a mucha risa, la fiebre no está en la sábana, los autores de esa trama criminal saltan a la vista, fueron ellas, LAS GARRAS DE UN LEÓN RUGIENTE.

La protesta generalizada es con razón, le hacemos caso al corazón y jamás volvemos a votar, y para qué votar, votar, votar, por ladrones otra vez, debemos legitimar el proceso, hay que oxigenarlo, el juego luce sucio y los criminales electorales parecen ser intocables, tal parece que se van a salir con las suyas, ESA TRADICIÓN CAUDILLISTA HAY QUE ROMPERLA, ellos no se conforman con el pleno disfrute de sus dividendos, son desafiantes, cínicos, demagogos, fanáticos, compulsivos, irreflexivos, es hora de invocar a Dios, convoquemos a la reflexión, hay que dialogar en paz, reunamos a las usuales comisiones de notables neutrales, a los organismos internacionales, a los partidos políticos con capacidad de convocatoria y vocación de poder, es hora de neutralizar el espíritu de Caín de esos caudillos cartel izados que nos han montado en el teatro un escenario de días aciagos y noches oscuras, desde el poder no se agita, sino véanse en los espejos de Arístides y Jorge Blanco.

Por Edgar Marcano

