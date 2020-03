La pasta de jabón al sancocho

El ex presidente de la República Leonel Fernández sigue empeñado en echarle jabón al sancocho. No desaprovecha la más mínima oportunidad para tratar de entorpecer los procesos de búsqueda de solución, a la crisis electoral que vive el país luego de la suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero.

Después de abogar por un diálogo, que buscara una salida a esta situación, ahora muestra su inconformidad con que el mismo sea organizado por el Consejo Económico y Social, valiéndose, de la vinculación de este órgano con el poder ejecutivo.

Recurrir al plano constitucional para descalificar al Consejo Económico y Social, cuando se conoce, que su real oposición no es al órgano, sino más bien a la participación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

Esto pone en tela de juicio la moral de un ex mandatario, que durante sus gobiernos no hubo un solo problema nacional, que requiriera de una mesa de diálogo, que no estuviera encabezada por Núñez Collado.

Entonces ¿lo que antes era bueno para usted, hoy es malo porque usted ya no es?

Fernández, ha dejado claro, que se opondrá a todo lo que atente con sus intereses particulares, y mucho más si va en contra de su estrategia política, la cual está basada en una campaña de descrédito contra el gobierno y la Junta Central Electoral.

Si analizamos proceso tras proceso, encontraremos, que, para todo, Leonel tiene una contrapropuesta, distante, en varias ocasiones, hasta de su aliado coyuntural, el PRM. Parecería, que da como un hecho, que es poseedor de la verdad absoluta y que las cosas deben hacerse tal cual, como las dice.

Recientemente un amigo me comentó “Leonel es muy inteligente”, a lo que contesté “quién lo ponga en duda simplemente no es de este planeta”, éste me responde “no quiere elecciones separadas, no le conviene, y juega a la distracción y manipulación de la mentalidad de los ciudadanos”.

De ser así, eso confirmaría lo que se ha venido diciendo, que las posibilidades de sus candidatos municipales son muy remotas, por lo que no le conviene que le cuenten los votos el 15 de marzo. Leonel insiste en ser la pasta de jabón en el sancocho.

AUTOR: GLENN DAVIS

(glenndavisfc.20@gmail.com)

