La paráfrasis como instrumento idóneo para el desarrollo del aprendizaje

La misión de la paráfrasis, «además de aprender, es recobrar la confianza y el entusiasmo por la escritura».

Para autores como García Molina (2012), la paráfrasis es la expresión del contenido de un texto con las palabras de quien la realiza. «Es decir, es la reproducción de un texto en el estilo de quien lo reproduce». Sin embargo, para el propio autor, el que la paráfrasis exija las palabras del parafraseador (o parafraseadora) no quiere decir esto que, en la misma, no aparezcan algunas palabras del texto original, sino que esas palabras sean usadas en contextos diferentes, creados por la persona que parafrasea dicho texto. Considera, además, que lo que sí resulta imprescindible es que se mantengan las ideas del texto original, o sea, en ningún caso ni bajo ningún concepto, debe en modo alguno distorsionarse el sentido del discurso, aunque se amplíe con datos conocidos o con comentarios que no lo contradigan. (García Molina: 2012, 87-88).

Asimismo, en cuanto al proceso de elaboración de la paráfrasis, el doctor García Molina esboza de manera sistemática tres pasos importantes para su elaboración y redacción, pasos que inician desde el momento mismo de la intención de la redacción de la paráfrasis, a saber:

1) determinación del contenido ¿qué dice el texto?

2) realización de inferencias, cuestionamiento, relación y explicación del contenido ¿qué dice el texto? y

3) redacción (producir un texto nuevo y estilísticamente original).

A juicio del propio autor, la paráfrasis se puede aplicar a todos los tipos de textos, pero tiene mayor rendimiento en textos de extensión corta como una frase, un párrafo o un artículo. Asegura, en tal sentido, que la paráfrasis se dificulta en textos extensos, porque se torna más difícil retener con facilidad el contenido del mismo. Sin embargo, establece que, de un texto se pueden hacer varias paráfrasis, dependiendo del interés que se persiga. Por consiguiente, un texto se puede reconstruir siguiendo un orden o criterio organizador y expositivo diferente al del autor (o autora). Por ejemplo, un texto se puede cambiar de inductivo a deductivo, y a la inversa; de causa-efecto a efecto-causa; de cronológico a espacial, y a la inversa; de lo simple a lo complejo, y a la inversa; de lo próximo a lo lejano, y a la inversa, etc.

Finalmente, según apunta el maestro García Molina, las paráfrasis pueden ser de varios tipos, dependiendo de la intención de quien parafrasea. Sin embargo, para los fines redaccionales, el autor recomienda las paráfrasis explicativas y las comentadas, por ser, a su juicio, las más rentables, debido a que desarrollan un mayor grado de explicación y argumentación. Asimismo, el catedrático universitario también recomienda «no aferrarse a la ortodoxia conceptual ya que lo importante es aprender a desglosar, comprender, interpretar, inferir, relacionar y explicar los textos; y luego expresar el contenido en un estilo». Finaliza expresando, que no importa, incluso, que la paráfrasis sea mixta y que la misión de esta, además de aprender a aprender, es recobrar la confianza y el entusiasmo por la escritura. (García Molina: 2012, 93).

A continuación, veamos dos ejemplos de paráfrasis explicativa y comentada, tomadas –junto al texto original– del libro: REDACCIÓN: Métodos de organización y expresión del pensamiento, Décima edición, Bartolo García Molina, págs. 91, 92 y 93.

Ejemplos:

Texto original

Cuando Orlando me visitó el año pasado, era el mes de diciembre. En esa época, el tiempo de visita –dos horas– se hace más corto porque más amigos nos recuerdan. Siempre para esa época, la lucha por la amnistía está alta, y los amigos de los presos vienen al penal no solo a alentarnos sino además a discutir su colaboración militante con el reclamo de amnistía… (Rafael –Fafa– Taveras. Detrás de las Rejas: Once Años después, pág. 189).

Ejemplo de paráfrasis explicativa

Para diciembre, se reaniman las gestiones pro-amnistía de los presos políticos y se incrementa el número de amigos y relacionados que visita a los reclusos para alentarlos e intercambiar con ellos algunos puntos de vista sobre la lucha por la amnistía. El flujo extraordinario de visitantes hace que el tiempo de visita –dos horas– parezca más reducido que de costumbre. Fue precisamente en una circunstancia como esta que vino a visitarme Orlando, el año pasado. Orlando y yo, que teníamos divergencias en torno al tipo de oposición que había que hacerle al gobierno de turno, coincidimos en cuanto a lo que él podía hacer a favor de la amnistía de los presos políticos.

Ejemplo de paráfrasis comentada

Cuando Orlando Martínez, el periodista mártir, fue a visitar a Fafa Taveras a la Victoria, ignoraba que en las esferas del poder se entretejían las redes de su muerte. ¡Pobre Orlando, tan solitario y la muerte acechándolo! Ese fue el último diciembre para Orlando, quien había ido al penal a alertar a los presos políticos y a discutir con algunos de ellos la forma en que él podía ayudar en la lucha por una amnistía general para los presos políticos. En diciembre y en agosto, pero sobre todo en diciembre, el pueblo hacía de la lucha por la amnistía un clamor general.

Sin embargo, el gobernante de turno ponía sordina al clamor popular, y hasta se burlaba de los sentimientos de la gente diciendo cínicamente que en este país no había presos políticos, sino políticos presos, queriendo decir que los políticos estaban presos por delitos comunes. ¡Cuánto sadismo!

Pero el pueblo veía los presos políticos como víctimas y mártires tal vez por eso, en diciembre el penal era abarrotado por personas que querían expresarles a los presos políticos su aliento y solidaridad en la lucha por una amnistía general. Por esas muestras solidarias, en diciembre, los presos sentían que el tiempo de visita era más corto. Creían que las dos horas dispuestas para recibir a sus relacionados, se reducían considerablemente. Realmente era un acto más de crueldad no permitirles a los presos estar más tiempo con sus seres queridos, ¿Qué les costaba a las autoridades del penal prolongar un poco más el alivio de aquellos seres separados involuntariamente de la sociedad?

Por José Santana

Relacionado