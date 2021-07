Otro mal, para el cual no tenemos vacunas, asesina a cientos de miles de personas, pero a diferencia del coronavirus, aunque afecta a toda la población se ensaña mayormente con los niños y jóvenes, y se agrava a pesar de los esfuerzos para intentar detenerlo, sobre todo en países emergentes, como es el caso de la República Dominicana.

Ha sido verdaderamente surrealista este último casi año y medio, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerara como pandemia la propagación de la enfermedad COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2. Desde el registro de los primeros casos, en diciembre de 2019, esta crisis sanitaria ha cobrado casi 4 millones de vidas en todo el mundo, según datos la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, ya se vislumbra una luz al final del túnel, dado que, entre otras cosas, el personal de salud aprendió como tratar la enfermedad, pero, principalmente, gracias a que las vacunas, aplicadas ya a más de 3,200 millones de personas, han hecho disminuir las muertes globales, e incluso hay países que ya empiezan a flexibilizar medidas, como el uso de las mascarillas, según van alcanzando la tan anhelada inmunidad de rebaño en sus territorios.

Pero la otra pandemia que, irónicamente, había disminuido como consecuencia de las medidas más extremas que se tomaron para frenar al COVID-19, vuelve registrar un movimiento negativo de sus indicadores. Nos referimos a otra crisis sanitaria que nos cuesta más de 1.35 millones de vidas anuales globalmente, y para la cual no tenemos como inocular a la población para detener su propagación.

Esta otra epidemia mundial que, en términos de morbilidad, afecta a todavía a más personas, unas 50 millones al año, según la OMS, son los accidentes de tránsito. Las graves consecuencias de los siniestros viales fueron alertadas hace ya 17 años por la Organización Mundial de las Salud, en el Día Mundial de la Salud de 2004, donde presentó su primer “Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito”.

En aquel estudio, reconvertido posteriormente en “Informe de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial”, indicaba en ese entonces que las estimaciones de las muertes a causa del tránsito rondaban los 1.2 millones de personas, mientras que en el informe más reciente, publicado en el año 2018, se calculan en 1.35 millones las muertes por la misma causa.

Más allá del evidente incremento de las fatalidades por accidentes de tránsito, entre estos dos informes publicados por la OMS, con 14 años de diferencia, está el hecho de que a pesar de que en ese mismo período se realizaron esfuerzos extraordinarios, coordinados por ese organismo, con el apoyo de su institución matriz, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otras entidades internacionales, así como los gobiernos de las naciones miembro, las muertes aumentaron en alrededor de 12.5%.

Alguien podría decirme que el incremento de 12.5% de las muertes por tránsito en un período de más de una década es inevitable, debido, entre otras cosas, al aumento de la población, del parque vehicular, etc., pero tendría que recordarles que no necesariamente es así pues para ello, entre 2011-2020, se implementó el denominado Decenio de Acción para la Seguridad vial en América Latina y el Caribe (LAC), impulsado por la ONU, OMS y los gobiernos de naciones que la integran, con el objetivo de “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo para 2020”.

Obviamente, a pesar de los extraordinarios esfuerzos, no se logró el objetivo buscado, y por el contrario, las muerte por tránsito aumentaron en términos globales en todo el mundo, sin embargo, no todo es gris en esta historia, pues algunos países si que consiguieron reducirlos, mientras que en otros importantes metas intermedias se visualizan. De hecho, muchos de los países involucrados realizaron relevantes actuaciones de tal forma que actualizaron sus marcos jurídicos para coincidir con estándares internacionales, elaboraron planes estratégicos de seguridad vial, mejoraron la calidad de sus datos, establecieron estrategias específicas para usuarios vulnerables, etc.

Ese fue precisamente el caso de la República Dominicana, donde se aprobó, en el año 2017, la nueva y moderna Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se inició la implementación del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2020, el Plan Maestro de Movilidad, así como el específico, de Movilidad Urbana Sostenible de Santo Domingo (PMUS), constituyéndose todo esto en el primer conjunto de políticas pública integrales y científicas en materia de gestión de la movilidad y la seguridad vial en la República Dominicana.

También, se consiguió el concurso de todos, sin importar las ideologías políticas, ya que todos los partidos representados en el Congreso Nacional de nuestro país actuaron a unanimidad para aprobar la nueva legislación en el sector transporte.

Además, también en el mismo año, por mandato de dicha ley, se creó el órgano rector de transporte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y dentro de este se estructuró, además, una Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL) y un Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), último que tuve el honor de dirigir en sus primeros tres años.

Es importante resaltar que de unos 44 reglamentos que la ley ordenaba elaborar, y que posteriormente fueron sintetizados en 22, exactamente 15 fueron promulgados antes de agosto del 2020, y de 5 quedaron en proceso de vistas públicas, lo que significó una verdadera revolución institucional y jurídica sin precedentes, desde la reforma de la administración financiera gubernamental a partir del año 2006.

Regulaciones nunca vistas o mal abordadas tradicionalmente, como la concerniente al transporte de carga, los planes locales de seguridad vial, planes empresariales de seguridad vial, además de los reglamentos para la inspección técnica vehicular, el sistema de licencias de conducir, sistema por puntos de las licencias, transporte en taxis, transporte público de pasajeros, en fin, se abordó prácticamente todo.

Ahora bien, todos estos esfuerzos iniciaron a mediados de 2017 y muchas de las implementaciones se vieron obstaculizadas por el inicio de la pandemia a principios del año 2020, por tanto, es menester del actual Gobierno retomarlas y priorizarlas, y no lo digo por capricho, sino por la realidad de lo que representa esta otra pandemia.

Siempre resalto que nuestro país tiene la más alta tasa de muerte por accidentes de tránsito de Latinoamérica, y quinta en el mundo, 34.6 por cada 100 mil habitantes, según último informe de la OMS. Las muertes por tránsito reportadas en el año 2019 ascienden a 3,204, según del OPSEVI del INTRANT. Esto, representa una verdadera tragedia en términos de pérdidas de vidas humanas, pero, además, según estudios, estas muertes constituyen una carga económica equivalente al 2.21% del PIB, sin incluir heridos y daños materiales.

El COVID-19 contabiliza 3,866 muertes en nuestro país (Boletín # 474 del Ministerio de Salud Pública), en casi año y medio, pero según vamos inoculando a toda la población, estaremos librándonos de ese mal más temprano que tarde, pero ¿acaso estamos haciendo lo suficiente para enfrentar la otra pandemia, la que representa las fatalidades por tránsito?

Hace más de 3 años, se inició un abordamiento mucho más efectivo de la problemática, se mejoraron los datos (fundamentales para tomar decisiones), se construyó una institucionalidad moderna y potente, se iniciaron planes especiales para usuarios vulnerables de las vías (peatones y motociclistas), se impulsó el uso de Sistemas Inteligentes de Transporte (tecnología aplicada a la movilidad segura), se dejó a disposición una valiosa base de datos de estudios científicos, y se desplegó toda una maquinaria de medidas, a cargo de los mejores técnicos locales y con la asesoría de entidades internacionales expertas.

Como no tenemos una sola vacuna para esta otra pandemia, yo planteo que usemos la misma arma pero con otras municiones, el arma que también usamos para ganarle la guerra al coronavirus, los datos y la ciencia, mismas que nos dicen donde están las áreas críticas y como atacarlas efectivamente, maximizando los recursos limitados de que disponemos, poniendo consecuentemente en marcha toda una serie de medidas y contramedidas de eficacia contrastada.

El 82% de las muertes por accidentes de tránsito en nuestro país corresponden a usuarios vulnerables, motociclistas (68%) y peatones (14%), y el INTRANT inició, desde 2018, la ejecución de dos planes para reducirlas, uno de Seguridad Vial de Motociclistas 2019-2022, y otro de Seguridad Vial de Peatones 2020-2023; adicionalmente, se aprobó el Decreto 256-20 Reglamento de Uso y Transporte en Motocicletas, Bicicletas y otros Vehículos de Movilidad Personal. Solo hay que continuar y asignar recursos a estas tres herramientas.

Por otra parte, se debe priorizar los esfuerzos por demarcación. El Boletín del OPSEVI No. 1-2020 dice que 74% de las muertes ocurren en apenas 11 provincias: Santo Domingo (20.8%), Santiago (11.7%), La Vega (9%), San Cristóbal (7.4%), La Altagracia (5.7%), Distrito Nacional (4.3%), Puerto Plata (4.3%), San Pedro de Macorís (2.9%), Espaillat (2.7%), Monseñor Nouel (2.7%) y Duarte (2.7%). Estas son las demarcaciones en las que el INTRANT ha enfocado sus mayores esfuerzos en los últimos años. Esta estrategia no puede ser cambiada.

Además, desde su creación, el INTRANT ha identificado los denominados “puntos negros” en todo el país, que son lugares de mayor fatalidad en el tránsito, así como los tramos de alta concentración de accidentes de tránsito. Antes de la pandemia, el INTRANT recomendó las intervenciones adecuadas en estos lugares, tanto de señalización horizontal y vertical, como de modificación de infraestructura, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Solo deben retomarse.

Otra cuestión importante es que las autoridades actuales deben priorizar la continuación de la formulación, ejecución y evaluación de la planificación local de la seguridad vial y la movilidad, regulada por el Decreto 259-20 Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad a desarrollar por los Municipios, para lo cual el INTRANT, con apoyó de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaboró, en 2019, una Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Locales de Seguridad Vial, misma que entregó a cada alcaldía.

Hasta ahora solo hemos enumerados una lista de medidas cuya continuación se debe priorizar, ni siquiera hemos propuesto nuevas, simplemente seguir con la implementación de las ya iniciadas que están sustentadas en datos objetivos y ciencia, bajo el principio de continuidad de Estado, sin importar banderías políticas, grupos sociales o ideologías, puesto que esta otra pandemia no discrimina y atenta contra todo nuestro pueblo.

Justamente por todas estas razones, siempre estaré pendiente a este tema, independientemente de las responsabilidades que asuma, en lo público o en lo privado, y también, por esas mismas causas, es que en otros artículos seguiremos tratando de aportar humildemente en este asunto que nos concierne a todos de una forma diferencial.

Por Hernán Paredes

