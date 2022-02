“La OTAN no defenderá a Estados Unidos si enfrenta Rusia bélicamente, ¿por qué?”

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “La OTAN al final se quedarán inmóvil si EUA enfrenta a Rusia, ¿por qué?”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que integra alrededor de 30 países miembros, unidos en propósito de defensa todos contra uno que ataque a cualquier de sus miembros, al final no defenderá a Estados Unidos de Norteamérica, de extenderse la guerra a Occidente, simplemente porque: 1.- Rusia tiene armas nucleares; 2.- Rusia es parte de los territorios europeo y de Asia y 3.- No quieren correr riesgos con bombas nucleares que afecta su territorio.

Ahora bien, todo el conflicto bélico con Ucrania es para que no sea parte de la OTAN y de que Rusia no corra riesgo de que establezcan una base militar estadounidense como han hecho con los otros aliados, es por esto que Vladimir Putín exige que Ucrania sea un país neutral, aunque independiente y soberano, pero sin nexos con Occidente bélicamente hablando.

Por otro lado, los enemigos históricos de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y que hoy son miembros de la OTAN (países aliados), como son Alemania y Japón, son los que menos apoyarían a Estados Unidos si el conflicto se extiende a Occidente.

Hermanos y amigos, muchos han aseverado que Rusia quiere las riquezas de Ucrania, en virtud de que este país produce materia agrícola y otros beneficios y que por esta razón es la invasión, algo complemente lejos de la realidad, lo que Putín quiere es que ninguno de los países que fueron miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS), se hagan miembros de la OTAN, para que no se establezcan bases militares estadounidenses cerca de su territorio o sus fronteras, entre ellos Finlandia, Suecia y Ucrania.

Por otra parte, ya hemos aseverado que Estados Unidos ni América aparecen las profecías finales como importante, sino el antiguo imperio romanos lo que es hoy Europa y los reyes del Oriente (Asia), porque podría caer como potencia en cualquier momento, sea por guerra o por fenómenos atmosféricos que Dios permita, para que cumpla su palabra, además de esta nación norteamericana viene irritando a Dios con la promoción y legalización del pecado homosexual. Alábalo si puede…. Apocalipsis Cap. 17; Daniel Cap. 7., Apocalipsis 16:12.

Concluyendo, Estados Unidos ha invadido y atacado como potencia nuclear países como Yugoslavia, Iraq, Kosovo, Afganistán y Siria, etc., además de haber lanzado bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, por lo que Putín no considera seguro a Rusia si establecen una base militar norteamericana cerca de sus fronteras después de la conducta bélica de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Así que, sino le conceden a Putín las garantías de seguridad que él quiere, entonces la guerra pica y se extiende, según sus propias palabras… Lamentablemente…

Que el Señor les bendiga y nos ayude…

Por Miguel de J. Ramírez P.

