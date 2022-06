La OTAN necesita “una preparación aún mayor y más equipos”, dice Stoltenberg

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA HAYA.- Los líderes de siete países miembros de la OTAN reafirmaron este martes su unidad de cara a la próxima cumbre en Madrid y subrayaron la necesidad de “una presencia avanzada más robusta y lista para el combate, una preparación aún mayor y más equipos” como resultado de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania.

Después de una reunión en La Haya previa a la cumbre de la OTAN en Madrid prevista para finales de junio, los líderes de Países Bajos, Dinamarca, Rumanía, Bélgica, Polonia, Portugal, Letonia y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dieron una rueda de prensa en la que subrayaron la “necesidad de continuar el apoyo a Ucrania largo y corto plazo”.

Stoltenberg aseguró que la cumbre de Madrid será “histórica y transformadora” porque se tomarán “los próximos pasos” y se acordará “un gran fortalecimiento de la postura” de la organización y se tratará “la necesidad de una presencia avanzada más robusta y lista para el combate, una preparación aún mayor y más equipos y suministros preposicionados”.

También recordó que debido a la guerra en Ucrania, la OTAN ha “reforzado su capacidad para proteger y defender cada centímetro del territorio aliado”.

Los siete países también discutieron las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN.

“Su membresía los hará más seguros y a nuestra Alianza más fuerte (…) Celebro la serie de pasos que ya se han dado para abordar las preocupaciones de Turquía, incluida la lucha contra la guerrilla de el PKK. Nuestro diálogo sigue, para encontrar un camino unido hacia delante”, añadió Stoltenberg.

La solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia se ha topado con la oposición de Turquía, que acusa a ambos países de “proteger a terroristas” por acoger tanto a miembros de la guerrilla del PKK, activa en Turquía y reconocida por la Unión Europea como terrorista, como a las milicias YPG de Siria, que no tienen esa consideración.

El primer ministro belga, Alexander de Croo, subrayó que “desde el 20 de febrero, vivimos en un mundo diferente porque la agresión rusa contra Ucrania es un cambio de juego en relación con la seguridad de Europa”, pero aseguró que “la buena noticia es que la OTAN es más fuerte, unida y sólida que nunca”.

Además, la reunión en La Haya tiene el objetivo de “transmitir un mensaje claro de unidad y compromiso de construir una Alianza transatlántica fuerte”, señaló el primer ministro portugués António Costa, quien consideró que la cumbre de Madrid será “un hito para reforzar las capacidades y los recursos de la OTAN”.

Su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, instó a ayudar a Ucrania durante la guerra y en su ambición de adhesión a la UE porque los ucranianos “necesitan esperanza y esta es su mayor esperanza” de cara al futuro.

“¿Somos lo suficientemente fuertes para defender nuestros valores europeos? (…) La respuesta es no, no estamos haciendo lo suficiente. No hemos hecho lo suficiente para defender a Ucrania, para apoyar al pueblo ucraniano en su defensa de su libertad y soberanía. Por eso les pido, les insto, a hacer mucho más por entregar armas y artillería a Ucrania. Lo necesitan para defender su país, integridad territorial y soberanía”, aseguró Morawiecki.

