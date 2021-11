La Oreja de Van Gogh promete “evasión” a su fans en gira por Estados Unidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La reconocida banda española de pop La Oreja de Van Gogh arranca este jueves en Orlando, Florida, su gira estadounidense “Un susurro en la tormenta”, homónima de su más reciente álbum, que fue “retrasada”, no “suspendida”, a causa de la pandemia y que ahora promete a sus seguidores “dos horas de evasión”.

“No ha quedado otra, lo primero es la salud. No había otra alternativa, no ha habido otro momento para hacerlo. Ha sido duro evidentemente, pero las prioridades las teníamos claras”, dice a Efe este miércoles en Miami Leire Martínez, vocalista del grupo.

Durante esta gira, que incluye unas 18 ciudades “de costa a costa y de norte a sur” de Estados Unidos, la banda donostiarra presentará en directo los 11 temas de su octavo álbum de estudio, “Un susurro en la tormenta”, terminado de grabar en enero de 2020, poco antes de declararse la pandemia de coronavirus.

UN DISCO MUY INTROSPECTIVO

“Es un disco muy íntimo, introspectivo, habla de situaciones muy personales. Son 11 conversaciones contigo mismo, situaciones de la vida que nos mueven y nos preocupan”, detalla la intérprete poco antes de comenzar un extenso periplo que culmina en diciembre.

“Un susurro de la tormenta es un concepto muy visual sobre qué hacer con esta vida en la que vamos demasiado rápido. Se hacen necesarios esos susurros dentro de la tormenta”, matizó.

El tour incluye, además de Orlando, la ciudades de Miami, Atlanta, Washington D.C., Nueva York, Denver, Houston, San Antonio, Dallas, Mc Allen, Chicago, San Francisco, Las Vegas, Riverside, Sacramento, Phoenix, San Diego y Los Ángeles.

La gira, organizada por la promotora AGTE Live, permitirá a sus fans de Estados Unidos disfrutar en directo de sus nuevas canciones, como “Abrázame”, “Durante una mirada” y “Doblar y comprender”, junto a sus grandes éxitos.

“En lo personal he tenido que trabajar bastante, he contado mucho mis emociones”, dice Leire sobre su trabajo interpretativo en el nuevo álbum, que además de las baladas incluye un tema “rockanrolero”, “Me voy de fiesta”.

Se trata esta última de una canción “reivindicativa, algo como ‘voy a hacer lo que quiero hacer ahora y no me importa lo que me digan'”, explica Leire tras concluir una gira española con algunas restricciones para presentar el disco.

“En marzo arrancamos la gira con muchas limitaciones de aforo. Es extraño porque todo el mundo tiene que permanecer sentado y se veían muchos espacios vacíos. Pero más que nunca la gente necesita esto, al menos lo agradece mucho”, añade.

En el mismo sentido se pronunció Pablo Benegas, uno de los cinco integrantes de la banda (Leire, Pablo, Xabi, Haritz y Alvaro), que ya cumple 25 años sobre los escenarios.

“En España ha sido una gira difícil y entendible como tenía que ser”, puntualiza Benegas, uno de los letristas del grupo.

De la gira por Estados Unidos, que, de cierta manera, dice, da continuidad a otra del 2017, sus expectativas son muy claras:

“En Estados Unidos sabemos que no hay prácticamente limitaciones, que la gente puede estar de pie, disfrutar y cantar. Es algo que echamos mucho de menos”, comenta.

El videoclip “Abrázame”, el primer sencillo de su nuevo álbum, lleva más de 11 millones de visitas, mientras que “Durante una mirada” y “Sirenas” han sobrepasado los 10 y 1,7 millones de vistas, respectivamente.

Sobre el marcado trabajo de postproducción de los videoclips, que incluye dibujos animados y colores añadidos, Leire dice que en general el disco y todo lo que le rodea lleva “una línea más artística”.

“El primer videoclip se tenía que rodar el fin de semana en que se declaró la pandemia en España. Como nos gusta mucho cuidar el arte visual de los discos, hicimos esta línea mas artística en la que no aparecemos nosotros”, comenta la vocalista.

Sobre cómo funciona hoy en día el pop en un mundo muy marcado por la música urbana, Leire asegura que “el pop sigue estando ahí”, que la música continúa aportando “algo maravilloso” y que la banda continúa “fiel” a lo que sabe hacer.

Canciones y un trabajo musical que pasa “por las manos de los cinco” componentes del grupo. “Cuando los cinco estamos de acuerdo en algo nos sentimos invencibles”, aseveró.

