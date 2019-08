La Ópera de Viena anuncia que mantiene actuaciones de Plácido Domingo

En consecuencia, Domingo encarnará a los personajes de Macbeth y Nabucco en las óperas homónimas de Giuseppe Verdi en octubre y junio, respectivamente, tal y como estaba previsto, ha indicado el prestigioso teatro lírico en un correo electrónico enviado a Efe.

De igual manera, permanecen en cartelera las funciones en las que Domingo dirigirá la ópera “La Traviata”, también de Verdi, en junio.

“Sobre las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo difundidas en los medios a mediados de agosto, que no tienen relación alguna con la Ópera Estatal de Viena, la dirección de la casa no ve ninguna razón jurídicamente válida para no cumplir con los contratos existentes” con el legendario tenor, añadió.

“Me afectó mucho cuando me enteré a través de la prensa de las acusaciones. No puedo juzgarlas ni tampoco quiero minimizarlas. Al mismo tiempo, tampoco quiero prejuzgar a Plácido Domingo”, explica el director de esta ópera estatal, el francés Dominique Meyer, en la nota.

“Vivimos en un Estado de Derecho”, prosigue Meyer, y recuerda que de momento “no hay una acusación (jurídica) o investigación policial” del caso.

Recuerda que “la Ópera de Los Ángeles, donde a diferencia de la de Viena, (Domingo) es responsable de la toma de decisiones (la dirige desde 2003), ha ordenado una investigación” independiente y resalta el principio de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Al justificar la decisión adoptada tras mantener consultas con los Teatros Federales de Austria (organización a la que pertenece la ópera vienesa), Meyer comenta que en el teatro que él dirige no se conocen acusaciones similares a las publicadas el pasado 13 de agosto por la agencia estadounidense AP.

Según ese medio, ocho cantantes y una bailarina, todas de forma anónima excepto la ex mezzosoprano Patricia Wulf, han acusado a Domingo, de 78 años, de presunto acoso sexual, unos hostigamientos que se remontarían a la década de 1980.

“Por cierto, Plácido Domingo ha sido siempre muy apreciado en toda la casa, tanto desde el punto de vista artístico como por sus cualidades humanas. Así que mantendremos vigentes los acuerdos”, abundó el director.

Esas acusaciones han llevado a algunos escenarios estadounidenses a cancelar las actuaciones que tenían programadas con Domingo, pero hasta ahora no ha habido anulaciones en Europa.

El 25 de agosto, Domingo recibió un fuerte respaldo del selecto público del Festival de Salzburgo, que se puso de pie para aplaudirle y corear su nombre nada más verlo aparecer en el escenario para actuar en la ópera “Luisa Miller”, de Verdi, su primera aparición en público tras la tormenta desatada por la información de AP.