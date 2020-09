La ONU y la pandemia

¿Cuál ha sido el rol jugado por la Organización de las Naciones Unidas, durante el curso de la actual pandemia que hoy padecemos y que hasta provocado suicidios de algunas personas? Ninguno, ya que esa organización internacional, al igual que la Organización de Estados Americanos, al parecer los que saben es mantener una burocracia a nivel internacional que con sus acciones agravan los problemas y estimulan los conflictos sociales. Hace como un año, el autor de este artículo, sin pretender caer en los dogmas religiosos de que el mundo ha sido creado por Dios y que este va a castigar a la humanidad con el fin del mundo, en un breve diálogo con dos profesores de la UASD les decía a ellos que los tiempos parecían apocalípticos por todas las informaciones que manejábamos eran de problemas por doquier. Es decir, oímos noticias de feminicidios, feminicidios-suicidios, alcoholismos, narcotráficos, corrupción, denuncia de corrupción, sentencia donde sueltan a los criminales, violaciones de mujeres, reclamos de pagos millonarios por parte de supuestos o reales difamadores de la moral de alguien (como si la justicia fuera un vulgar negocio), atracos y enfermedades incurables.

Bueno, los conflictos de clases, los conflictos entre las clases sociales, son conflictos sociales y es mediante la solución de ellos que podemos tener una sociedad más justa y menos desigual, vale decir, donde la desigualdad sea reducida a su mínima expresión. Pero, lo que ha pasado es que al parecer la ONU ha buscado que el conflicto social en todo el planeta no se resuelto o reducido con construcción de una sociedad más justa, lo que parece es que busca que los conflictos sociales sean visualizados y tratados de manera sectorial para favorecer al capitalismo, sin que afecten a este como sistema. Nunca la ONU se ha opuesto a la vigencia del neoliberalismo y el capitalismo salvaje que tenemos a raíz de la vigencia de ese modelo, provocado por las negociaciones de la deuda por los gobiernos con la intervención del FMI, que es un organismo apéndice de ella.

Es justa la lucha de género por parte de las mujeres, pero lo que no es justo es que los trabajadores asalariados no tengan derecho a luchar por un salario justo y que existan diferentes salarios mínimos por tipos o tamaño de las empresas y no tengan el derecho a la huelga y a la organización sindical. ¿Cuál es la propuesta de la ONU frente a la Pandemia, la cual es global y amenaza la existencia de cualquier ser humano? Ninguna propuesta, o mejor dicho la incertidumbre, porque se ha manejado como si el tema de la salud no fuera un tema capital para ella, más era la preocupación de la Liga de las Naciones, cuya existencia fue más efímera y aglutinó a menos naciones, tal vez.

¿Para qué fue creada la Organización de la Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para mantener la paz entre todas las naciones del mundo, ya que esa guerra entre naciones -según cálculos- costó 50 millones de vidas humanas. Ese se planteó como el objetivo fundamental de las Naciones Unidas, cuando fue creada en la Conferencia de San Francisco de California -lejos de escenario de la Segunda Guerra Mundial que ya era dada por finalizaba- el 24 de octubre de 1945, cuando fue fundada por 51 naciones que asistieron a ese evento. El 26 de junio de ese año en el mismo lugar, aun sin concluir La Guerra, fue firmada la carta redactada y firmada previamente por delegados de 50 naciones, Polonia aunque no estuvo presente en esa reunión estaba de acuerdo y formó parte de las 51 naciones.

En el caso de evitar la guerra, la Organización de las Naciones Unidas no ha llenado con ese cometido. Muamar al Gadafi, jefe de Estado de Libia asesinado en años recientes, denunció el 23 de septiembre del 2009 en un encendido discurso que debió llamar la atención de su audiencia en la sede de la Naciones Unidas en Nueva York que esa organización no había llenado con su cometido de evitar las guerras entre las naciones.

Para esa fecha, según Gadafi, se habían producido unas 65 guerras entre países en todo el mundo en las que habían muerto millones de personas. Hay quienes afirman que ese discurso le costó la vida al líder libio. Es una pena que la ONU no establezca sanciones contra son criminales de la humanidad y pretenda darle la razón a quienes se creen gendarmes del mundo. Si el mundo tiene neoliberalismo y tiene guerras es por el petróleo y Libia es un país petrolero y Gadafi y los libios no tienen culpa de ello, debieron ser respetados como otros pueblos del Medio Oriente. La ONU no ha evitado la guerra en El Levante (Medio Oriente).

La paz de las naciones no implica nada más evitar los conflictos bélicos, la paz implica luchar contra las epidemias, la lucha contra el hacinamiento y contra el hambre. Parece que la Liga de las Naciones tenía más claro lo que era su rol, contrario a la ONU, al igual que la Organización de Estados Americanos que parece una organización ridícula. La ONU no sabe decir qué hacer con las vacunas de que tanto se habla, porque se le han olvidado sus roles. Hablaremos de enfermedades en otras entregas.

Por Francisco Rafael Guzmán F.