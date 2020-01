La ONU insta al Estado dominicano a proteger niños contra violencia sexual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La oficina de Naciones Unidas en República Dominicana instó este martes al Estado dominicano a proteger a los niños contra los abusos sexuales y, en especial, recalcó la necesidad de prohibir el matrimonio infantil.

En un comunicado divulgado este martes, la ONU recordó que los Estados están obligados a hacer cumplir los Derechos Humanos, siendo así “los principales responsables por garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes”.

En ese sentido, urgió al Congreso a prohibir el matrimonio infantil, recordando que “las uniones tempranas son una de las principales fuentes de violencia contra las niñas”.

“Las uniones tempranas de niñas, la mayoría con hombres adultos, las exponen al abuso sexual, limitan sus posibilidades de desarrollo al convertirlas en madres tempranamente y las lleva, en muchos casos, al abandono, reproduciendo el ciclo de la pobreza y de la violencia, tal como se ha visto en casos recientes”, asevera el comunicado.

Asimismo, la ONU apela al Poder Judicial a perseguir a los hombres que cometen abusos sexuales contra menores de edad, a la vez que exhorta al Estado dominicano a asignar todos los recursos necesarios, tanto presupuestarios como técnicos e institucionales, para que el sistema de protección de la infancia pueda cumplir la finalidad para la que fue creado.

En otro punto, la ONU llama a erradicar los “discursos machistas” que responsabilizan a las mujeres y descargan a los hombres sobre el abandono de los hijos, el matrimonio infantil y otras formas de violencia de género.

En particular, pide a la sociedad dominicana no culpabilizar a las madres sobre hechos en los que los padres, la sociedad y el Estado no han cumplido debidamente sus propias obligaciones.

