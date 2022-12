La ONE dice un 14 % de pagos a empadronadores del censo se encuentra en tránsito

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Existe en total un 14 % de pagos en tránsito correspondientes al pago de honorarios de empadronadores del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, de diferentes provincias, por un monto de RD$285,277,297 millones.

Así lo informó este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en su boletín informativo número 17, en el cual aseguró que una vez agotados los procedimientos bancarios, de un máximo de 72 horas, estos pagos, que son 16,208, estarán listos para ser retirados por el citado personal.

Asimismo, destacó que existe un total de 8,490 (7 %) pagos de levantamientos y capacitación disponibles para cobrar y que 87,886 (79 %) ya se han pagado.

En el texto, la entidad aclaró que el pago de honorarios de empadronadores y supervisores que trabajaron en el X Censo Nacional de Población y Vivienda, al igual que los demás puestos de la estructura y en el caso de los viáticos, se ha de realizar siguiendo las normas y procedimientos de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República.

“Para garantizar que dichas normas y procedimientos sean cumplidos, la ONE se aseguró que cada empadronador y supervisor firmara un documento llamado Carta Compromiso, con la cual, luego de que la ONE obtiene todas las no objeciones de los organismos correspondientes se convierten en el vínculo contractual”, especificó.

En ese sentido, la ONE especificó que en esa carta se especificó el tiempo que se tardan los pagos.

Asimismo, explicó que al pago de los supervisores de censo que ganarán RD$25 mil y a los empadronadores que ganarán RD$22 mil, se aplicará el descuento del 10 % correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR), tal como lo establece la Ley Monetaria Financiera y se contempla un seguro de accidentes.

“Los empadronadores y supervisores, como contratados temporales, serán remunerados por el periodo trabajado, recibiendo un PIN vía mensaje SMS en sus teléfonos móviles (celulares) indicando que el pago ya está disponible para fines de retiro en el banco. Al personal que continuó en labores censales durante la ampliación del levantamiento hasta el 30 de noviembre, se les endosará una proporción en función de los días adicionales trabajados”, señala el boletín.

Se dijo que en el caso de encargados nacionales, provinciales, municipales, polígono, soporte técnico y cartográfico, quienes poseen un contrato desde antes del inicio del censo hasta diciembre 2022, y se le realiza pagos mensuales vía cuenta bancaria, una vez agotado el procedimiento estatal correspondiente.

La ONE también informó que informó el pasado viernes 2 de diciembre habilitó un espacio en el Centro de Servicio de Información de la ONE, ubicado en el piso 1 del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte “El Huacal”, para todo el personal de empadronamiento que desee acercarse y consultar el estatus de sus pagos de viáticos.

Asimismo, tal como se había informado anteriormente, a los fines de facilitar estas consultas, desde el jueves 24 de noviembre, puso a disposición a través de sus medios oficiales, un enlace de consulta al acceder a los portales web www.one.gob.do.

Del mismo modo, se ha habilitado el centro operativo de llamadas ONE donde se puede consultar marcando al 809-682-2717, opción 1.

