La ONDA presenta dos planes que apuntalan hacia la modernización y eficacia de sus servicios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, presentó este martes en un concurrido acto dos planes vitales para la eficiencia de sus servicios a los creativos dominicanos.

Durante el acto efectuado en el Hotel Crowne Plaza, y al que asistieron el ministro de Industrias, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó y el consultor jurídico de la Presidencia, Antoliano Peralta, entre otros funcionarios y personalidades, fueron presentados el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Sistema Integrado de Automatización (SIA-ONDA).

En sus palabras de cierre del acto, el director de la ONDA, Gonell Cosme, destacó que los documentos presentados constituyen dos herramientas clave para que ese organismo avance hacia la meta de Burocracia Cero, “una directriz trazada por el gobierno que encabeza nuestro presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona”.

“El presente Plan Estratégico Institucional busca fortalecer el conocimiento de los ciudadanos dominicanos sobre el derecho de autor como un derecho humano, declarado así por nuestra Carta Magna”, manifestó.

Agregó que el Plan Estratégico Institucional posibilita a que la ONDA articule su accionar a la Agenda 20-30, la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual 2020-2024.

Gonell Cosme añadió que el PEI-ONDA también se inscribe en los lineamientos y objetivos del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), como rector del comercio y la industria del país, incluyendo la industria creativa.

Dijo que el objetivo de estos planes es avanzar en la meta de incentivar a los creativos dominicanos “en la medida en que ampliamos desde el Estado el marco jurídico que defienda el derecho de autor”.

“Sin autores no hay nuevas obras, sin nuevas obras no hay industrias creativas y sin industrias creativas no hay producción de nuevos bienes inmateriales al servicio de la educación, la ciencia y la cultura”, agregó.

Los planes

Durante el acto fueron presentados dos audiovisuales en los cuales se explican los lineamientos generales del Plan Estratégico Institucional (PEI-ONDA) y el Sistema Integrado de Automatización (SIA-ONDA).

Las explicaciones del primer audiovisual sobre el PEI-ONDA fueron expuestas por la encargada de Planificación y Desarrollo de la ONDA, licenciada Elisabeth Tolentino, quien se refirió al proceso que concluyó con la elaboración del mismo.

“El PEI-ONDA, que hoy presentamos dota a esta institución del Estado de una nueva filosofía institucional que la adecúa a los retos del presente y el devenir del derecho de autor en un mundo marcado por la innovación” expresó Tolentino.

Expuso que dicha filosofía está sintetizada en la misión y visión, y establecer que el objetivo de la ONDA es la de ser un referente regional en la administración y protección del derecho de autor y derechos conexos, con impacto en la Formalización, Competitividad y Regeneración de la Economía Local y La Marca País.

El segundo audiovisual, sobre el Sistema Integrado de Automatización (SIA-ONDA) preparado por el Departamento de Tecnología de la Información de la ONDA, que dirige la ingeniera Esther Vásquez, fue presentado por Gonell Cosme en el marco de su discurso de cierre del acto.

Las puntualizaciones en un audiovisual las ofreció el ingeniero Manuel Kelly, encargado de Desarrollo del Sistema de Automatización de la ONDA.

De acuerdo a lo explicado por Kelly, el SIA-ONDA es un sistema que integra las diferentes áreas de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que permite la

Los otros funcionarios del Estado presentes en el acto fueron el director general de Bellas Artes, Mario Lebrón; magistrado Miguel Pichardo, fiscal Enlace de Propiedad Intelectual; Marianna Vargas, directora de la Dirección General de Cine (DgCine), entre otras personalidades.

