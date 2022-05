La OMT reconoce a RD como país número uno en recuperación del turismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La República Dominicana fue reconocida este lunes como la nación número uno en la recuperación del turismo, tras los efectos generados por la pandemia del Covid-19.

El reconocimiento fue entregado por el Secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, y recibido por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, en un acto realizado en el Parque Colón, Zona Colonial.

Tanto el jefe de Estado como Collado y Pololikashvili destacaron los trabajos realizados por el Gabinete de Turismo para recuperar el turismo en el país, aún en plena pandemia.

El gobernante se refirió a las críticas que recibía tras la apertura de nuevos hoteles, señalando que “una vez, cuando estábamos en Punta Cana visitando a los diferentes hoteles para la reapertura vinieron del equipo de comunicación están diciendo que usted está yendo mucho a muchos sectores, que está yendo mucho a abrir hoteles, que está yendo mucho al sector turismo y yo le decía y cuando abrimos un hotel ¿Cuántos dominicanos van a trabajar?”.

Destacó que decidieron que iban a seguir porque sabían que estaban en lo correcto.

En ese sentido, Abinader destacó que “hoy tenemos más de 200 mil empleados de los que había pre-covid”.

Explicó cada una de las medidas tomadas para mantenerse firmes en el relanzamiento del turismo, a pesar de las adversidades.

“A veces teníamos ideas que no funcionaban, pero cuando la llevábamos al gabinete la perfeccionábamos”, sostuvo.

Señaló que no era posible recuperar la economía sino se recuperaba el sector turismo.

Al culminar el evento, el mandatario, quien agradeció por el reconocimiento, fue entrevistado en El Gobierno de la Mañana, por la Z 101, donde expresó que la apertura de un hotel multiplica la cantidad de empleos.

Sobre participación en Asamblea Mundial de Salud

Sobre la invitación a la Asamblea Mundial de Salud, organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mandatario expresó que la finalidad es “exponer ante el mundo cómo lo hicimos”.

“Es bueno destacar que otros países abrieron en la parte del turismo, llegaron turistas (…), sin embargo, lo que podemos demostrar es que abrimos el turismo, pero también que en la parte de salud tenemos uno de los menores niveles de letalidad, o sea, logramos la combinación perfecta, abrir nuestras fronteras y proteger nuestra gente”, dijo.

Agregó que “esa es la combinación de la cual vamos a hablar en la OMS, eso se debió a que siempre estuvimos q la vanguardia”, refiriéndose a la tercera dosis.

“Esa tercera vacuna fue fundamental para mantener los niveles de letalidad bajos”, indicó el gobernante.

Refirió que todavía hay países donde hay que usar mascarillas, “mientras aquí estamos en una sociedad totalmente normal”.

Asistirá al Foro de Davos

Abinader informó, además, que ha sido invitado al Foro Mundial Económico, también llamado Foro de Davos, para que presente “el caso dominicano” sobre la recuperación del turismo, el cual incide de manera directa en el crecimiento económico.

“Ellos quieren que expliquemos el caso porque fuimos la economía que crecimos en mayor proporción en términos de subir un 12.3% el año pasado”, dijo.

En ese sentido, señaló que en ese Foro explicará “las razones por las que nuestra economía en un momento de crisis pudo crecer a ese nivel y sigue creciendo de manera acelerada, algo que se debe a todas las acciones del Gobierno”.

Añadió que en este 2022, “como anunció el Banco Central, estamos creciendo un 6.1% en el primer trimestre de este año”.

La presencia de Abinader en este foro se llevará a cabo tras su participación en la Asamblea Mundial de la Salud, según informó.

Pololikashvili felicita al gobierno RD

El secretario general de la Organización Mundial de Turismo felicitó al gobierno dominicano por el excelente trabajo hecho para relanzar el turismo en el país.

Además, aseguró que RD es un país seguro y abierto, pero destacó quieren traer más educación y más dinero.

Asimismo, sostuvo que Abinader es el primer defensor de la inversión.

Collado: Número uno no es cualquier cosa

De su lado, Collado, al agradecer por el reconocimiento expresó que “hemos demostrado que cuando los dominicanos nos unimos con amor y con pasión en un tema, hacemos historia y hoy queda evidenciado, número uno no es cualquier cosa”.

Dijo que aunque hoy todo es celebración, hubo momentos difíciles.

Se refirió a los pocos turistas que estaba recibiendo el país y la cantidad de dominicanos sin empleo debido a que el turismo estaba cerrado, por lo que decidieron reabrir el turismo, mientras el mundo cerraba.

“No teníamos de otra, nadie tenía un protocolo exacto para manejar esta pandemia, ya que el mundo tenía más de 100 años que no había sido afectado por una. Nos arriesgamos, nos atrevimos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Jugamos a la esperanza, a la apertura, a la normalidad, y no dejamos que bajo ninguna circunstancia el legado que dejara la pandemia en RD sea el miedo. El legado que tiene que dejar la pandemia es la esperanza y el deseo de salir hacia adelante, y a eso apostó este gobierno”, indicó.

En ese sentido, señaló que “tenemos el mejor mes de abril de la historia del turismo de RD en medio de una guerra”.

Relacionado