La OMSA capacita 100 estudiantes sobre el uso correcto del autobús

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco de la actividad “Pepincitos” y como parte de su programa de responsabilidad social, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), llevó hoy el programa “OMSA en la Escuela” a unos 100 niños, que recibieron una charla teórica y practica acerca del uso correcto de los autobuses, además de conceptos básicos sobre educación vial.

Héctor Mojica, director general de la OMSA, explicó que como elementos complementarios a la charla se incluye un autobús de esa entidad para mostrar de manera práctica a los estudiantes, cuál debe ser la conducta correcta en la parada, al subir al autobús y dentro del mismo.

“Esta actividad es de mucha satisfacción porque cuando los sectores público y privado se unen para causas positivas, los resultados suelen ser útiles a la sociedad; sin dudas todos los actores sociales debemos seguir luchando por la educación vial y la conducta de las futuras generaciones en las calles”.

En la actividad estuvieron presentes por parte de Seguros Pepín su presidente señor Héctor A. R. Corominas Peña; la directora de Recursos Humanos, Eladia Romero, el director de negocios Orlando Rodríguez, con el apoyo de Mercadeo y Publicidad, representado por el Lic. Ariel Romero, el gerente de mercadeo y publicidad Ariel Romero Corominas y su director financiero Adrian Lebrault.

Mojica indicó que la inversión que se hace en los autobuses es muy alta, tanto para adquirirlos como para mantenerlos, en tal sentido hay que fomentar su cuidado.

“Como forma de motivar una mejor cultura de seguridad vial y de promover el cuidado de los autobuses iniciamos estas jornadas teóricas y prácticas para que nuestros estudiantes creen conciencia, no solo del problema de los accidentes de tránsito, sino de la importancia de comportarse correctamente como conductores, como peatones y como usuarios del transporte público”, explicó Mojica.

“En el mundo hay una gran preocupación y también es nuestra, alrededor de 1,25 millones de personas mueren al año a causa de los accidentes de tráfico, según el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad 2015. A nivel mundial los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 años, casi la mitad de la totalidad de las víctimas fatales son peatones, ciclistas y motociclistas y eso solo se arregla cambiando la cultura desde la infancia”, agregó Mojica.

Además de la capacitación, los adolescentes se tomaron fotos en el autobús y recibieron una orientación sobre como pedir la parada, no distraer al conductor, pagar con menudo, no rallar ni romper los asientos, etc. Todo esto en un ambiente donde pudieron emitir sus opiniones y disfrutar del proceso enseñanza-aprendizaje.

