La oferta curricular y sus cambios en la UASD (Parte I)

En un artículo publicado en dos entregas los días lunes 16 y miércoles 18 de este mes de agosto del 2021, bajo el título: Cambios en la Oferta Curricular de la Primada de América, pretendimos desde un principio hacer una síntesis completa, mas se nos hizo imposible, porque la UASD no es un timbiriche, ni un ventorrillo, ni una microempresa, no queremos compararla con un supermercado. Es una gigantesca y/o colosal corporación pública, estatal y autónoma dedicada al servicio de la educación superior en la República Dominicana; una entidad necesaria y que el Estado dominicano está en el deber de revisarse en cuanto al maltrato que le ha venido dando, favoreciendo a entidades privadas con fines de lucro en detrimento del prestigio de la sociedad política y en perjuicio del interés social más amplio o general en la sociedad civil dominicana, propiciando la insensibilidades de grupos de profesionales que salen de esos centros privados y estimulando de la fuga de cerebros.

Hasta hace más o menos 20 años la UASD tenía 7 unidades académicas (facultades), pero de ese tiempo hacia acá han eclosionados dos nuevas, con lo que en total hoy suman 9 (nueve) facultades, las dos últimas son: Facultad de Artes y Facultad de Ciencias de la Educación. Ambas tienen de madre o tuvieron su embrión en la Facultad de Humanidades, aunque la primera también ha tenido de soporte la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

De las facultades de la UASD, en la actualidad, nos hemos referido a las de Humanidades, Ciencias, Jurídicas y políticas y la de Ingeniería y Arquitectura, aunque faltando algunos baches de algunas de ellas, pero no nos hemos referido a Artes, Ciencias dela Educación, Ciencias de la Salud, Agronomía y Veterinaria y Ciencias Económicas y Sociales. El embrión de esta última se incubó en la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Política, con la catedra de Economía Política creada en esa facultad que llegó a impartir el héroe de Estero Hondo en la Guerrilla de 1959 (en la que perdió la vida) Dr. José Horacio Rodríguez Vásquez, PHD en Economía de una universidad de Estados Unidos. Dejaremos para último a la Facultad de Ciencias de la Salud.

En la hoy llamada Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ya que ha tenido varios nombres siempre alusivos a las ciencias económicas, siendo fundada el 24 de marzo de 1956, el primer título otorgado desde esa unidad académica fue el de Licenciado en Ciencias Comerciales. Los primeros que fueron investidos con ese título fueron 23 egresados(as) en 1957 y el último egresado con el mismo título se invistió en 1971, siendo en total 978 los investidos de Licenciados en Ciencias Comerciales; nunca se invistieron ni doctores(as) en Finanzas ni en Ciencias Comerciales, como se llegó a plantear en aquellos años.

El año 1964 fue en el que la UASD otorgó el título de Licenciado (a) en Ciencias Económicas o Licenciado (a) en Economía, por primera vez, con 24 egresados (as), aunque la Escuela o Departamento de Economía fuera aprobada y aperturada en 1966, habiendo graduado hasta el año 2007 un total de 2,460 licenciados (as) en economía. Ahora bien, el que si pasó de ser de Humanidades a ser de Ciencias Económicas y Sociales fue el título de Licenciado en Sociología en 1968. Al pasar la Escuela de Sociología a esta última facultad (un total de 308 Licenciados en Sociología se habían graduado hasta el 2007, por lo menos 305 se graduarían después que la Escuela estaba en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales).

Por otra parte, la hoy Escuela de Estadística, en el 1975 empezó a lanzar los primeros Técnicos en Estadísticas y en el 1984 los primeros Licenciados en Estadísticas, hasta el 2007 los técnicos graduados por la UASD en estadísticas son 343 y los licenciados un total 364, la escuela o departamento había sido creada mucho antes pero en principios no tenía salida a carrera. Ahora bien, la hoy Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales graduó los primeros Licenciados (as) en Contabilidad en 1968 y partir de ese momento comenzó a declinar hasta el ocaso la Licenciatura en Ciencias Comerciales.

Desde 1968 hasta el 2007 (incluido) se habían investidos 16,245 Licenciados (as) y 325 en el nivel de técnico en Contabilidad, pero en más de 10 años después esa carrera sigue masificada, pese a que con los avances tecnológicos la demanda por empresa debe ser de menos contadores; en cuanto a la administración los investidos de Licenciado (a) de 1969 al 2007 son 3,659. Licenciados(as) en Administración Publica 1971-2007 son 397; los licenciados en Mercadotecnia investidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD de 1998 al 2007 son 3,272. Los Sociografos de 1966 al 1996 son 93; los Técnicos Superiores en Administración del 1998 al 2007 son 31 y los Técnicos Superiores en Turismo del 1997 al 2007 son 70. La demanda en el mercado de trabajo no se corresponde con la cantidad de egresados, es decir, el mercado de trabajo no absorbe a tantos egresados de algunas escuelas, como la mercadotecnia, o el perfil del mercadólogo debería ser revisado o bien las empresas no les dan el justo trato.

La Facultad de Humanidades o de Filosofía y Educación, además de los títulos ya antes mencionados de Doctor en Educación, Licenciado en Educación con diferentes menciones, Doctor en Filosofía, Licenciado en Filosofía, Técnico en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social y Licenciado en Sociología (hasta 1968), también llegó a otorgar el título de Sociografo (nivel técnico de sociología) y hasta hace poco el de Licenciado en Educación (o Pedagogía) con diferentes menciones y el de Licenciado en Orientación; además, ha otorgado y sigue otorgado el de Licenciado en Psicología, el Licenciado en Idiomas o en Lenguas Modernas, Licenciado en Historia y Licenciado en Antropología. Un título que se otorgó en la UASD en 1966 a 23 egresados y en 1967 a tres fue el de Licenciado en Ciencias Naturales y no podemos precisar si fue a estudiantes que cursaron su carrera en Humanidades en la Escuela de Pedagogía o fue en la Facultad de Ciencias.

El título de Técnico en Periodismo lo otorgaba desde 1964 la Facultad de Humanidades y lo hacía a través de su Escuela o Departamento de Información Pública, que luego pasaría a otorgar el de Licenciado en Ciencias de la Información Pública (con esa denominación se invistieron 41 entre 1967 y 1975) primero y luego a partir de 1976 Licenciado en Comunicación Social y/o Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (con esta dos últimas denominaciones del 1975 al 1999 se habían investido 1,144), título o títulos que estuvo o estuvieron a punto de fuera (n) otorgados después de 1965 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. A partir estudios cursados en la Facultad de Humanidades (o Filosofía y Educación), un título de Periodista sin especificar si era técnico licenciado, expedía la Universidad de Santo Domingo del 1954 al 1962 (solo se invistieron 13) y el Técnico en Redacción Periodística (entre 1973 y 1981 invistieron a 62). En la licenciatura en Historia desde 1974 hasta 1999 se habían investido 105. Licenciado (a) en Antropología se invistieron del 1986 hasta 1999 un total 31. El primer Licenciado (a) en Letras, no Licenciado en Educación mención Filosofía y Letras, se graduó en la UASD en 1970, hasta 1999 se habían investido 76 Licenciados en Letras.

En humanidades, además existían varias carreras en Artes publicitarias, Artes Industriales, en Diseño de Modas y Artes Cinematográficas, desde los años 70 y 80, algunas luego alcanzarían el nivel de licenciatura antes o luego de crearse la Facultad de Artes. A todo esto hay que agregar que una gran cantidad de títulos técnicos, con diferentes titulaciones emitía la Escuela de Pedagogía que pertenecía a humanidades, en la formación de profesores, así como el título de Licenciado (a) en Educación con diferentes menciones en áreas de las ciencias, Licenciado (a) en Educación Mención Orientación (3 primeros investidos 1974), Licenciado (a) en Psicología (los dos primeros investidos en 1971), Técnico (a) en Documentación Histórica y el de Técnico (a) en Orientación Escolar.

La Facultad de Artes que en mayo cumplió 20 anís de ser reestablecida, pues fue una de las primeras que se crearon, fue creada con la fundación de la Universidad en 1538, hoy cuenta con siete escuelas: Escuela de Artes Plásticas, Escuela de Publicidad, Escuela de Diseño Industrial y Modas, Escuela de Música, Escuela de Cine, Televisión y Fotografía, Escuela de Teatro y Escuela de Crítica e Historia del Arte. Todas tienen salidas a carreras y algunas con diferentes menciones.

Carreras que se cursan llevan los mismos nombres de las escuelas. De la Facultad de Ciencias de la Educación, la otra de las dos que recientemente entraron en vigencia, podemos decir que nació o se incubo en humanidades de la Escuela de Pedagogía de esta. Fue creada en año 2008; cuenta con seis escuelas, cinco de las cuales tienen salida a carreras. No tenemos el dato preciso, pero al parecer ha investido 2,296 profesionales o poco más. Las Escuelas Son: Escuela Teoría y Gestión Educativa (no tiene salida a carrera), Escuela Educación Infantil y Básica, Escuela de Educación Media, Escuela de Orientación y Pedagogía, Escuela de Educación Física y Deporte y Escuela de Bibliotecología. Entre las licenciaturas, hay tres menciones diferentes de la licenciatura en Educación mención Orientación, licenciatura en Educación Mención en Bibliotecología, licenciatura en Educación Física, una licenciatura en Educación Inicial, una licenciatura en Educación Básica y licenciatura en Educación Media.

En cuanto ciencias parte de que en carreras de las Licenciaturas en Biología, Química, Física, Matemáticas, Geografía, Informática y Microbiología se invisten pocos estudiantes, aunque no todas las carreras tienen que tener una población grande, pero si pueden ser estimuladas para que ingresen más porque son necesarios al país. Es el caso de la licenciatura en Biología. También hay que señalar que carreras como las Técnico Analista Químico y Técnico Químico Azucarero, al que el de Técnico en Análisis Clínico que debió otorgarlo Ciencias Médicas, desaparecieron. Parece estas carreras fueron diseñadas en el primer lustro de 1960 sin que respondieran o no responden en la actualidad a las demandas del mercado de trabajo o a la demanda de los estudiantes que querían cursan carreras. Tendré que hacer otra entrega, por hoy no puedo extenderme más.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

