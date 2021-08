La oferta curricular y sus cambios en la UASD  (Parte 2)

En la anterior entrega de este artículo, Parte 1, publicada el viernes en El Nuevo Diario digital, no solo nos faltó la Facultad de Ciencias de la Salud, sino también la de Agronomía y Veterinaria, pero además algunas titulaciones las pasamos por alto de Ciencias Económicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias, aunque dejamos de ser muy detallista en las titulaciones de las Facultades de Humanidades y Artes. Si hubiese sido muy exhaustivo en todos los detalles el discurso habría resultado cansón y poco preciso y conciso, tratamos de que esto no llegara a ocurrir. Tratamos de el discurso no sea la antípoda de la síntesis, para que en la medida de lo posible quienes lean puedan entender lo que ha sido y lo que evoluciono la estructura curricular de la Universidad Primada de América desde el año 1914, año en que fue reabierta y rebautizada con el nombre de Universidad Central de Santo Domingo y que hoy lleva el nombre de Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está en proyección el otorgamiento de un nuevo título de licenciado o licenciada, ya que ha sido creada recientemente la Licenciatura en Administración en Turismo, cuyas asignaturas están siendo impartidas y cursadas por profesores y estudiantes, administrada por la Escuela de Administración. En la Facultad de Ciencias hay que decir que los títulos técnicos no solo se otorgaban y/o desde la Escuela de Química, como dijéramos que en los años 60 se otorgaban los títulos de Técnico Azucarero, Técnico Analista Químico, y nos faltó decir Técnico Químico Industrial, ya que Técnico en Análisis Clínico corresponde a Ciencias de la Salud, si no que casi todas las escuelas de Ciencias, además de una licenciatura, otorgan un título técnico, como por ejemplo: Técnico en Física, Técnico en Química, Técnico en Biología, Técnico en Geografía y Técnico en Informática. Nos faltó decir que ya se están graduando Licenciados en Matemáticas, matemáticas puras, por la Facultad de Ciencias, nos consta por la última investidura en este mes de la cual vimos la información en la página de la UASD; entre 1966 y 1969, la UASD otorga el título de Licenciado en Química Industrial a un total de 34 graduados o investidos en esos cuatro años. En cuanto el título de Técnico Analista Químico nos consta que hasta 1998 se estaban graduando, aunque pocos, pero no sabemos si en la actualidad se están graduando, no ocurre igual con lo de Técnico Químico Industrial y Técnico Azucarero.

La Facultad de Agronomía y Veterinaria administra una carrera que ya se puede decir es tradicional aunque no tan vieja en la oferta curricular de la UASD, como es la Veterinaria, no así la Agronomía, y menos la Zootecnia o Producción Animal. En el caso de la Veterinaria, los títulos han tomado diferentes nombres: Médico Veterinario, Licenciado en Veterinaria, Doctor en Veterinaria o Doctor en Medicina Veterinaria, etc. Ahora no nos importa más que los títulos asociados a esta facultad, no la fecha desde cuando existe como unidad académica. El título de Doctor en Veterinaria la Universidad de Santo Domingo empezó a otorgarlo en 1960, año en el cual se invistieron los primeros 10 (diez) Doctores en Veterinaria.

Del 1960 al 1964 (incluido) se graduaron 23 doctores en Veterinaria. De Médico (a) Veterinario (a), a partir del 1965 y hasta 1981, se invistieron un total de 219. En 1982 se vuelve al título de Doctor en veterinaria, pero esta vez la denominación o nombre del título o grado es Doctor en Medicina Veterinaria, no Doctor en Veterinaria; con ese nombre de Doctor en Medicina Veterinaria se invistieron hasta 1999 unos 549. Ahora bien, parece ser un cuestionamiento del título de Doctor en Medicina Veterinaria, como ha pasado en otras carreras, en Derecho, Ciencias (cuando Farmacia estaban en Ciencias) y en Humanidades, en las optaron por dejar investir graduandos a nivel de grado con títulos de doctores, porque ya para 1999 se inviste el primer Licenciado en Medicina Veterinaria. El plan de la licenciatura debió de entrar en vigencia antes de 1999. No tenemos la información de los años posteriores al 1999 hasta la fecha, sobre los investidos de licenciados en Medicina Veterinaria y si todavía o si se dejó de entregar el título de Doctor o el de Licenciado en Medicina Veterinaria. Si se suman todos los que han recibido títulos de veterinarios en la Primada de América de 1960 hasta 1999 son unos 792.

En cuanto a la agronomía, el título que la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ha venido emitiéndose desde 1969 y hasta 1999 se habían investidos dos 2,478 ingenieros una parte de ellos sin menciones y otros en diferentes menciones es el de Ingeniero Agrónomo. Es importante anotar que la carrera de Ingeniería Agronómica se ha estado despoblando en los años 90 y casi no se investían ingenieros agrónomos; motivos los hay, así como los gobiernos dominicanos aceptaron sometimiento de la economía al modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, al negociar la deuda externa pública, con el mismo desapareció casi por completo los servicios de Salud Pública y la agricultura fue descuidada por los gobiernos.

El campo fue abandonado y lentamente pero de manera progresiva pasamos de productores a importadores de algunas cosas que antes no importábamos. Cualquiera se preguntaría y esos más de 2,400 ingenieros agrónomos graduados en la escuela de agronomía de la UASD don están? Algunos, tal vez no muy pocos estarán fuera del país, ya sea ejerciendo su profesión o dedicados a otra actividad. Podemos seguir así? Con el Estado queriendo orientar a la economía a los servicios, como el turismos y olvidándose de la agricultura? No, no puede ser así. En cuando a la carrera en el área de zootecnia, la cual es de apertura más reciente, cuyo titulación es la de Técnico (a) en Producción Animal, se invistió el primero en 1999.

No sabemos que pasó a partir del año 2000 hasta la fecha en estas carreras. Una carrera se cursaba en la Facultad de Humanidades, en su Escuela de Pedagogía que dejaría de cursarse pero se llegó a cursar en años no tan atrás, fue la de Licenciado en Educación Mención Desarrollo Agrícola, podía ser confundido su perfil con la agronomía; por otra parte, un título que la Primada de América otorgó y que no hemos mencionado antes, fue el de Doctor en Ciencias Físicas y Naturales, pero solo invistió a un graduado con ese título en 1937, lo que no sabemos es cual facultad lo emitió. Nos toca referirnos a partir de aquí a la Facultad de Ciencias de la Salud.

La Facultad de Ciencias de la Salud es un verdadero coloso en la Primada de América, su existencia se da desde los tiempos de la fundación de la Universidad, aunque la medicina científica y las otras carreras del área de la salud no estaban institucionalizadas como lo están, lo cual vino comenzar en el mundo occidental a partir del siglo XVIII, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX con los avances de la Revolucion Industrial y la eclosión del Sistema de Salud Pública, aunque esto implicaría mucho la discriminación del saber popular. Aunque no puede confundirse el saber popular con el científico, carreras como la medicina y la odontológia, sus prácticas, tuvieron sus orígenes en los saberes populares, tomando en cuenta las creencias y algunos oficios populares, como parte de estados de conciencia social. Por otra parte, tanto en el Oriente en la Persia Sasánida (Irán) como en Occidente en Salerno (Italia) se ejercía la medicina en lugares que fungían de hospitales, llegando a entregarse títulos médicos en los hospitales en el caso de Persia.

Al parecer, la carrera de medicina estuvo asociada al oficio de brujo o curandero popular y la de dentista u odontólogo al oficio popular de barbero.

No podemos detallar todos los graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud ni siquiera hasta el año 1999, ya que después de ese año solo tenemos hasta el 2018 los investidos de la carrera de Medicina. En los títulos que ha otorgado por la Facultad de Ciencias de la Salud en la Primada de América desde el 1914 se han producido modificaciones. En 1914 comenzó a otorgar el de Licenciado en Medicina y Cirugía Dental, pero solo hasta el año siguiente, pudo haber sido continuidad Plan de Estudio del Instituto Profesional, convalidación o revalida, solo 4 títulos. En 1915 comenzó a expedir el título de Licenciado en Medicina y hasta 1943 había expedido 261.

El de Doctor en Medicina comenzó a expedirlo en el 1926, cuando se invistió el primer estudiante en la entonces llamada Universidad Central de Santo Domingo. El título de Patero (a) comenzó a expedirse en el 1925, como ya diríamos en una entrega anterior y se otorgaría hasta el 1956, en total se graduaron 23 en todos esos año porque en algunos de ellos no se graduo ninguno (a). En una investigación publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid (1994), titulada La Investigación Perceptiva, destaca que en el oficio de la partera esta trata a la parturienta tomando en cuenta el pudor y el recato de la misma ya que casi ni la toca en sus partes íntimas pero si su vientre, a diferencia del Médico (página 54), lo que plantea una justificación del oficio.

El título de Cirujano dentista comenzó a otorgarse en 1915 y hasta 1931 se invistieron total de 78; a partir de 1932 comenzó a otorgar el de Licenciado en Cirugía Dental y hasta 1947 se habían investido un total de 38; en 1938 se comenzó a otorgar el título de Doctor en Cirugía Dental y hasta 1957 se habían investido con ese título 275; y el Doctor en Odontología comenzó a emitirse a partir de 1957, graduándose 12 en ese año. Del título de Licenciado en Farmacia que se comenzó a emitir en 1914 y Farmacéutico (a) de 2da.

Categoría que comenzó a emitirse en 1915 y se emitió hasta 1918, con un total de 31 investidos, hemos hablado en entrega anterior, al igual que dijimos que hubo algún periodo en que la Escuela de Farmacia pertenecía a la Facultad de Ciencias; también hablamos de los títulos de Doctor (a) en Farmacia y Biología y de Doctor Farmacia y Química.

Carreras como la de Técnica (o) Profesional de la Enfermería, Tecnología Medica (esta ya no existe), Licenciada (o) en Enfermería y Técnico en Banco de Sangre existían ya hace varias décadas, otorgándose los títulos desde la Facultad de Ciencias de la Salud, otrora Ciencias Médicas o Medicina.

Otros títulos que en fecha relativamente reciente viene otorgando a través de la Facultad de Ciencias de la Salud son los de Técnico (a) Histocitologo (1998 se graduo el primero), Técnico (a) Radiólogo (1986 se graduaron los dos primeros. Ciencias de la Salud es una facultad colosal en la UASD y hoy se impone una revalorización de la Universidad del Estado y de la Salud Publica.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado