La OEA de espaldas a Haití

Durante los próximos días la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará su quincuagésimo primero (51º) período ordinario de sesiones.

La agenda que se conoce hasta el momento incluye 26 puntos, los cuales cubren temas que van desde el ámbito administrativo y burocrático de la organización, hasta el estado de la democracia en países como Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, resulta preocupante y hasta curioso, que dentro de esta amplia agenda que se agota bajo el lema “Hacia una américa renovada”, no se haya dejado un pequeño espacio para tratar la situación más apremiante y urgente de nuestra región: la crisis de Haití.

La situación de inestabilidad política, social y económica que vive Haití, ha escalado a niveles preocupantes. La mejor muestra de esto es que, a raíz del magnicidio de Jovenel Moïse, las autoridades haitianas han perdido el control de una parte de su territorio y el dominio del monopolio de la fuerza, el cual se encuentra hoy en poder de grupos armados parapoliciales.

Todo esto, sumado a la frágil estatidad haitiana, convierten a esta nación en un peligro real e inminente no solo para sus ciudadanos, sino también para el territorio, los ciudadanos y los intereses estratégicos de los demás países vecinos de la región, en especial de los Estados Unidos.

Pero quizás la decisión de dejar el tema haitiano fuera de esta asamblea de la OEA y de otros foros, no sea coincidencia; y digo esto, ya que la posición de los Estados Unidos sobre el tema, parece revelar su interés de que en Haití no pase nada, o bien, que pase todo lo que tiene que pasar. No por casualidad, el subsecretario de Estado para la Lucha contra el Narcotráfico, Todd D. Robinson, expresó ayer durante su visita a Puerto Príncipe que “la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas.”.

Estas declaraciones dejan claro que los Estados Unidos no tiene ningún interés en intervenir en esta situación y que, por vía de consecuencia, tampoco existe interés por parte de los organismos internacionales en los que este tiene influencia; esto así, muy a pesar del hecho de que ya se cumple un mes de que 16 de sus nacionales se encuentran secuestrados por las mismas bandas armadas de las que el Subsecretario Todd dice que la comunidad internacional no rescatará a Haití.

Por nuestra irremediable cercanía territorial, este desalentador panorama deja a la República Dominicana en una situación de profunda vulnerabilidad, lo cual, a mi juicio, nos obliga a seguir llamando la atención de la comunidad internacional sobre este tema y sobre todo a tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar nuestras fronteras, nuestro territorio y la vida y bienes de nuestros ciudadanos.

Ante la indiferencia internacional a esta amenaza real e inminente, nosotros, los dominicanos, tenemos el deber de proteger la integridad de nuestra nación de quienes la amenacen, no importa que sean enemigos extranjeros o domésticos.

Por José Gregorio Cabrera

Relacionado