La obra “Todas las canciones de amor” llega esta semana al Teatro Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La afamada obra teatral “Todas las Canciones de Amor”, del autor argentino Santiago Loza, llega esta semana a la Sala Ravelo del Teatro Nacional precedida de gran éxito de público y crítica. Ella, la protagonista, es madre, esposa, mujer.

Su historia es la de una vida o de todas, plagada de recuerdos, deseos y sueños, aderezada con las canciones de toda la vida, de las que expresan parte de lo que siente y piensa: las canciones de amor.

Protagonizada por la primerísima actriz Elvira Taveras con la dirección de Richarson Díaz, se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, del 18 al 28 de agosto, con funciones de jueves a sábado, a las 8:30 pm y domingo 6:30 pm.

La producción general es de Juancito Rodríguez, con escenografía de Fidel López y la participación especial del cantautor cubano Celestino Esquerré. Dedicada a la trayectoria de la gran actriz Olga Bucarelli y el actor y humorista Kenny Grullón.

Esta obra presenta una nueva, emotiva y humorística visión de la relación entre padres e hijos en el siglo XXI. La historia se centra en un ama de casa que nos hablará, desde la aparente simplicidad de su vida cotidiana, de aquellos hechos extraordinarios e inusuales que acontecen mientras espera a su hijo y a su pareja que vienen de un largo viaje. En ella descubrimos a una mujer y sus más íntimos pensamientos, que se revelan a través de las más hermosas y significativas canciones de amor tocadas y cantadas en vivo.

Santiago Loza es dramaturgo, cineasta, escritor. Junto a Todas las canciones de amor, sus títulos más exitosos incluyen: Nada del amor me produce envidia, Matar cansa, Pudor de animales de invierno, Todo verde y La mujer puerca. Sus películas han participado en festivales argentinos e internacionales como el de Cannes, Locarno, Berlín, San Sebastián y Londres y por las cuales ha recibido importantes premios.

Al hablar de esta pieza, ha dicho: “Me cuesta siempre descubrir el origen de un texto. La imagen de una madre que prepara una cena de reencuentro es el pretexto. Su estar, lo que dice su silencio.

Lo que podría pensar en esas horas. Ella no tiene un nombre definido, podría ser un compendio de muchas madres conocidas. Ella no tiene un nombre porque lo que siente no pertenece solo a ella, el amor, el desencuentro, la reconciliación, el erotismo inesperado y una extraña ternura, es lo que puede sucedernos a cualquiera de nosotros en una situación extraordinaria. El amor y el humor nos pasan sin distinción de género ni edad. Ella está encendida, no puede con este día y necesita explicarse qué sentimientos la tienen capturada y en ese intento, nos lleva a todos a un viaje sencillo y misterioso”.

Las boletas están a la venta en: Boletería del Teatro Nacional (809) 687-3191, Uepa Tickets (809)620-8372, Jumbo, Supermercados Nacional y Club de Lectores del Listín Diario. Precio Boletas general $1,200 p/p.-

