La nueva ley de Actos del Estado Civil

La aprobación del proyecto de ley sobre Actos del Estado Civil me llena de manera particular de gran satisfacción, ya que he estado vinculado al registro de nacimiento tanto desde el ámbito de la sociedad civil como de la Junta Central Electoral.

Qué bueno es saber que el Senado de la república aprobó en única lectura y convirtió en ley el proyecto sobre Actos del Estado Civil que reforma la Ley 659 que data desde el año 1944.

Sin lugar a duda es una buena noticia para empezar este año sabiendo que la República Dominicana cuenta ya con un nuevo marco legal vinculado a un tema tan fundamental y de gran importancia para el Estado dominicano como lo es el registro civil de las personas.

La ley orgánica de los Actos del Estado Civil tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil. Asimismo, los requerimientos para la obtención de los servicios ciudadanos relativos a los actos del Estado Civil.

El nuevo marco legal establece algunos elementos novedosos que vienen a actualizar la citada ley y sobre todo a adaptarla a la nueva realidad que vive el Registro Civil en el país para garantizar que los ciudadanos tengan un mejor acceso a los servicios, garantizando además la seguridad jurídica de todos los documentos que se procesan en el registro civil.

Un dato novedoso es que la nueva ley incorpora un catálogo de principios que la antigua ley no contempla y que servirán de pautas de optimización en cada una de las actuaciones de los funcionarios y empleados que laboran en el Registro Civil, otro dato interesante tiene que ver con los plazos para el registro de nacimiento, contribuyendo sustancialmente de esa manera a la eliminación del subregistros en todo el territorio nacional.

En la nueva ley se establecen reglas de competencia para los oficiales del estado civil y manda a la automatización del registro civil, a los fines de incorporar tecnología de punta en cada uno de los procesos que se llevan a cabo, haciendo del registro civil un proceso muchos más ágiles y al mismo tiempo más seguros.

El nuevo marco legal define de manera clara los entes colaboradores del Sistema Nacional de Registro Civil, teniendo de esa manera una mirada integral de actores claves que están íntimamente vinculados al registro civil.

En definitiva, la nueva ley que estaría en los próximos días promulgando el presidente de la república marca un ante y un después en la gestión del registro civil de las personas, esperamos que la ciudadanía pueda empoderarse del nuevo marco legal y la JCE como máxima autoridad de la cual depende el registro civil pueda iniciar un proceso de socialización del nuevo marco legal con los diferentes actores de la sociedad.

Por Pablo Vicente

