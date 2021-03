La nueva Cámara de Cuentas

Soy de opinión que no todo está perdido en cuanto atañe a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). No puede estar todo perdido aún si tenemos que apelar al instinto de conservación colectivo de todos los dominicanos. Simplemente no puede ser.

Los dominicanos no podemos darnos por vencidos, y aceptar como verdades incontestables algunas expresiones socorridas y comunes en años recientes, que dan cuenta de que el organismo constitucional encargado de velar por el buen uso de los recursos del país no tiene salvación.

En el actual proceso de escogencia de quienes serán los futuros miembros titulares de la Cámara de Cuentas, y más específicamente durante las intervenciones televisadas de los postulantes frente a la Comisión de Diputados, vimos a quienes expusieron sus calidades y planes con la intención de convertirse en jueces para el período 2021-2025, a profesionales de gran reputación, prestigio, formación y experiencia, hombres y mujeres en plena capacidad de rescatar del abandono, inoperancia y deterioro a esa institución, digna de mejor suerte. Eso resulta auspicioso y esperanzador.

Llama poderosamente la atención y genera optimismo, el ver convertidos en aspirantes a jugarse la faja en pos de la necesaria recuperación de la Cámara de Cuentas, a figuras muy conocidas del ámbito profesional, académico y político, amén de experimentados servidores públicos quienes han expresado su deseo y compromiso de cooperar en la impostergable misión de enderezar el rumbo de este órgano de supervisión y control de las finanzas públicas.

Entre otros, han generado magnífica impresión, la Licenciada Elsa Peña Peña, académica y auditora de gran experiencia, el auditor Ramón Méndez, quien labora en la Cámara de Diputados; los abogados santiagueros Aura Celeste Fernández, ex-jueza de la Junta Central Electoral y esposa del político Guillermo Moreno, y Mario Fernández Burgos, de Participación Ciudadana.

También Roberto Martínez, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública; el Dr. Roberto Leonel Rodríguez, ex-juez de la JCE, así como el Lic. Juan Luis Séliman, ex-Superintendente de Bancos y ex-Secretario Técnico de la Presidencia, quien ha sido Juez del organismo auditor.

Escoger un nuevo Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas en capacidad de recuperar la confianza de la sociedad, es pues una labor que ahora recae sobre los hombros del Senado de la República.

Es una tarea importante, difícil e impostergable, que deberá producirse a la vuelta de pocos días, y que afortunadamente se encuentra en su fase de desenlace, algo que todos esperamos y necesitamos como nación que procura el imperioso adecentamiento del quehacer gubernamental.

POR FRANCIS JEREZ