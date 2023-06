La necesidad de nuevos paradigmas para salvar la vida y el planeta

Desde el momento en que hizo eclosión la pandemia de la COVID-19, en los inicios del 2020, todo parecía como si estuviéramos a las puertas de una crisis civilizatoria, tal vez ni la Segunda Guerra Mundial pudo haber causado tanto pavor. Para los ciudadanos de las sociedades tan marcadamente consumistas y de libre mercado, como las sociedades occidentales, significaba una disciplina muy fuerte el someterse a restricciones en la libertad de tránsito y hasta en libertad de consumo. Sin embargo, aunque muchos sujetos sociales lo entendieran como si fuera someterlos a la esclavitud, como antes los amos sometían a los esclavos, una emergencia es una situación de excepción. Una pandemia es una pandemia; en la de la COVID-19 que comenzó en China en el 2019 y en el hemisferio occidental en el 2020, se han registrado los contagios de 767 millones noventa mil doscientos veinte casos y unos 6 millones novecientos treinta y cinco mil ciento treinta y dos fallecimientos por esa enfermedad viral, hasta el día de antes de ayer: 5 de junio de 2023. Eso significa que la enfermedad tiene una baja letalidad. Sin embargo, todavía la enfermedad sigue contagiando a personas.

Lo que no se entiende es porque circulan por ahí videos que denuncian que las mismas industrias farmacéuticas que elaboraron las vacunas supuestamente no se hacían responsables de los efectos de las estas, parece como si se tratara de un juego de muchachos. ¿Cómo es posible que siendo así el presidente que es el jefe de Estado, si sabía esto se decidiera a importar vacunas? ¿Cómo es posible que este y otros gobiernos promovieran las vacunaciones masivas de las poblaciones de sus respectivos países? ¿Acaso lo ignoraban, es decir, no sabían eso? Pardiez mi señor, quiero decir: por Dios mi señor, es un vocablo muy antiguo usado por Cervantes en Don Quijote de La Mancha, equivalente a por Dios. Recuerda muy bien quien escribe, que en el 2020, antes de que se importaran las vacunas, un médico y profesor en la UASD le dijo: están experimentando con nosotros.

Es pertinente ahora una aclaración sobre los efectos de las vacunas, pero también sobre las otras vacunas que se han estado produciendo y usando para otras dolencias, tal vez sin controles la mayoría de ellas, a fin de que la ciudadanía esté orientada de cuales se deben usar y cuales no usarlas. Parece que es tanta la fuerza que los Estados han perdido con la modernidad líquida y el capitalismo salvaje neoliberal, siendo este último impuesto con la hegemonía del capital financiero, que ya los gobiernos no pueden decir que no van a comprar vacunas o no puede evitar que importadores privados las importen las vacunas que no se haya comprobado científicamente su eficacia y eficiencia en los tratamientos y curas de las enfermedades.

Es necesario un cambio de paradigma en muchas esferas de la vida social y de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Lo primero que hay que tener presente es nuestro planeta como un todo, porque está claro que la vida en él está siendo amenazada, la misma podría colapsar en tiempo un relativamente breve. Sin embargo, existiendo la amplia proliferación del Sargazo, no sólo se sigue promoviendo el turismo masivo, si no que ya se pretende comercializarlo después que autoridades competentes advierten del daño a la salud que provoca el contacto con él. Parece que la pandemia de la COVID-19 es parte de un aviso que la madre naturaleza nos esta enviando. Producto de ese modelo del neoliberalismo y de capitalismo salvaje (han querido llamarle flexible para acomodar su nombre para la explotación de los trabajadores y de igual manera para lo mismo llamar a la sociedad: sociedad del conocimiento, para obviar el papel del trabajo, el capital y la tierra, como factores productivos), impuesto como dominante por la hegemonía predominante en casi todos países del capital financiero, el cual debe ser destruido el modelo neoliberal y el capitalismo salvaje que genera y también tiene que ser destruida la hegemonía del capital financiero que parió ese modelo neoliberal y ese capitalismo de la selva y tiene que ser extinguido el gran capital; ese sofisma, el de Peter Drucker en su libro: la Sociedad Poscapitalista el de llamarle a la sociedad: Sociedad del Conocimiento, no es más que eso: un sofisma. Parte de los engaños de que los bancos privados para importantizar a los bancos y la propiedad privada de estos, se da en el uso de la jerga bancaria, al llamarle producto a cualquier servicio que ofrecen, así sea una tarjeta de crédito, una de débito o una cuenta de ahorro, pero un servicio no es un producto. Un banco no produce nada. Hace muchos años, a inicios de los 80 cuando todavía el país no había firmado con el FMI su acuerdo para pagar intereses vencidos y amortización de parte de la deuda externa, recordamos que un obrero de POASI, parece que era migrante alemán o de origen alemán de nombre Aurelio Seward, nos dijera que nada hacia un país con dinero si no producía, que lo que valía era lo que se producía: Comida, medicinas, etc. Es decir los bienes con los que se satisfacen necesidades. Era una verdadera catedra de economía política marxista de un hombre iletrado.

Si en breve tiempo no damos los cambios necesarios en los paradigmas, lo que implicaría un cambio de paradigma en la economía y la política, en la economía y la política como gestiones prácticas, pero también implicaría un cambio de matriz (paradigma) en las ciencias de ambas esferas o sustituir una escuela dominante por otra, sustituir la escuela neoliberal como escuela dominante por otra, en la ciencia económica y en la ciencia política. Los conceptos tendrán que variar en estas dos últimas ciencias, porque la escuela neoliberal como dominante parece convertir a la economía en una suerte de econometría y en el caso de la ciencia política pasa algo parecido, ya que se pretende reducir las funciones del Estado. Entonces, la economía y la política como actividades prácticas no pueden ser tan limitadas. La economía como actividad práctica no puede ser regida pura y simplemente por el libre juego de la oferta y la demanda, porque si el Estado no pone reglas la gestión económica en la sociedad, esta se convierte en un caos y viene el malestar; la ley de oferta y demanda no puede ser la que reglamente la economía y al mismo tiempo condicione a la sociedad, al imponer las grandes desigualdades sociales. No puede seguir manteniéndose desregulada la economía. El Estado tiene que poner orden y debe recuperar funciones, por más que queramos ver como ineluctable la globalización. Los tratados de libre comercio deben ser revisados y los que no sean viables al bienestar deben anularse o romperse. De la misma manera que debe lucharse por la desmantelación del complejo militar industrial y de las armas nucleares de las grandes potencias.

En su obra: Retrotopía (2022), Sygmunt Bauman, plantea como el Estado nacional con la globalización ha dejado de ser El Leviatán Hobbesiano, como se le veía antes. Entre otras cosas, sostiene como un mundo sin violencia según una de las utopías, parece ser más inalcanzable, porque las grandes potencias, y sobre todo las cinco grandes (Estados Unidos, Rusia, China, El Reino Unido y Francia) que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, son las que controlan el mercado y la producción de armas y tienen armas tan sofisticadas para no intervenir a ningún país por tierra y atacar por el aire o el mar y barrer con los enemigos y sin prácticamente sufrir ninguna baja en sus tropas, contrario a lo que ocurría en otros tiempos en las llamadas guerras convencionales. Según Bauman (pág. 42), de acuerdo a informaciones suministrada por Amnistía Internacional hacia el 2015 existían unos 875 millones de armas pequeñas y ligeras en uso en todo el planeta y que la producción de armas era de 700,000 a 900,000 por año. Entendemos que cuando se está hablando de armas, el autor debe referirse a armas de fuego, que probablemente no esté incluyendo las llamadas armas blancas. Las armas blancas, como los cuchillos, también se usan en riñas que a veces incluyen los asesinatos u homicidios. Parece inalcanzable, pero si logramos vencer a las minorías privilegiadas y destruir las grandes desigualdades también destruiremos las grandes amenazas contra la vida, incluyendo a las grandes industrias de armamentos y las grandes epidemias.

Del mismo modo, los paradigmas de la economía y de la política, como gestiones prácticas y como ciencia (a nivel conceptual) tienen que cambiar y suplantar al del neoliberalismo, también la medicina como actividad profesional práctica y como ciencia está abocada a cambios importantes. Todo parece indicar que aunque el médico especialista podría seguir jugando un rol importante, pero parece que la medicina como rama de la ciencia aplicada de la biología se aboca a un enfoque cada vez más holístico, valerse más de la atención primaria y del médico de familia, para poder dar mejores soluciones a los problemas clínicos y epidemiológicos en las prácticas de prevención y curación de enfermedades.

Si se puede hablar de héroes en la pandemia de la COVID-19, hay que hablar de muchos médicos y enfermeras, los cuales tuvieron que entrarles a manos peladas a la pandemia, ante la ausencia de todo tipo de vituallas, fruto de la privatización del servicio médico y abandono de la salud pública, no sólo aquí si no también en otros países. ¿Cuán diferentes son los tiempos pasados y no tan lejanos? Cuán diferente fue cuando Jonás Salk renunció a reclamar su derecho de patente de la vacuna descubierta por él para la cura de la poliomielitis. Ahora, por el contrario, existen investigadores que piensan en la crematística que les representa el derecho de patente más que en su verdadera pasión por el conocimiento y se atreven a descalificar a cualquier colega si no piensa igual, aunque sea capaz ese otro. Me atrevo a creer que entre los médicos esos son menos que en otras áreas del conocimiento, aunque no se puede negar que algunos habrán negado su vocación de servicio. Un cambio de paradigma parece avecinarse en las ciencias de salud, para bienestar de la humanidad y la sobrevivencia de la especie humana y de otras especies en el planeta. Parece que un cambio de paradigma de la medicina, como se dio a partir cinquescento italiano, periodo en que se destacan los aportes de Newton, Nicolás Copérnico, Newton, Paracelso, William Harvey y Descartes entre otros dentro del contexto de una revolución científica que se estaba produciendo, la misma se estaba dando entre los siglos XVI y XVII (Julian Sheather y Matthew Taylor: ¿Aun nos beneficia la Medicina?, Barcelona, Blume, 2020).

Una ciencia aplicada que se sitúa en la frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es la ecología, porque aunque se le había venido considerando como una rama de la biología, la verdad es que no se la puede separar de las ciencias sociales. El ser humano ha constituido una sociedad altamente compleja y organizada y ha explotado los recursos naturales, renovables y no renovables. El ser humano forma parte de los ecosistemas y del medioambiente. Las acciones humanas pueden afectar al medio ambiente, tanto ayudando a la preservación de este o contribuyendo a la devastación esquilmando los recursos no renovables, pero es necesaria su preservación porque son parte de los ecosistemas y nada que sea parte de la naturaleza se debe extinguir.

Esta ciencia hace 50 años apenas se mencionaba. Por ejemplo, hacia 1972 cuando se produce la Conferencia de Estocolmo de la ONU (5 de junio) se puede decir que muy pocas personas se habrían preocupado en el mundo por los temas del medio ambiente. Aunque sin embargo, cuando la Casa Jimenes de la familia de Juan Isidro Jimenes Pereyra (quien después llegó a ser presidente de la República) de Montecristi, le negó un préstamo al presidente Ulises Heureaux, este dijo que los troncos de Campeche de esa Casa lanzados al río Yaque del Norte envenenaban sus aguas y a las vacas que abrevaban en dicho río.

La ecología no se puede desvincular de la medicina en el cuidado de la salud humana. Muchas enfermedades llamadas zoonosis son trasmitidas por animales, tratándose de individuos que no son de nuestra especie. Cada animal tiene un ecosistema que le es el más favorable; respetar los animales no significa estar cerca de ellos, si no respetarle el espacio en el que mejor viven. Los monos de La India probablemente no se subieran en las marquesinas y los techos de casas, si no le hubieran reducido las selvas donde vivían*. Respetar los animales sin domesticar animales que aun no ha sido una costumbre su domesticación, tal vez sea lo que aconsejan la ecología y la medicina. Es necesario que las organizaciones de la sociedad civil, no estamos hablando de las no gubernamentales, ni de aquellas que tienen financiamiento para hacer campañas mediáticas financiadas por poderes extranjeros, hablamos de las organizaciones independientes de la sociedad civil, deben levantar su bandera en defensa de la vida y de los ecosistemas. Hay que poner fin al Estado de malestar, el cual lo tenemos por la hegemonía del capital financiero y del gran capital y con el dominio del modelo neoliberal en la economía y la política en que sustenta esa hegemonía. Hay que acabar con el capitalismo salvaje para preservar la vida. Es necesario una gran alianza de clases y capas sociales para enfrentar a la gran propiedad, al gran capital, pero hay que poner límites a la propiedad privada de los medios de producción y de circulación, porque de lo contrario vamos acabar con la vida en el planeta azul. Con las grandes desigualdades el derrotero es inequívoco hacia destrucción de la vida humana y de muchas otras especies, talvez los virus y bacterias sobrevivan, pero eso sólo lo pueden responder los médicos, porque sin otras formas de vida superiores talvez ya no puedan vivir esos microorganismos.

*Hoy día se estima en no menos 60 millones la población de monos en la India, pese a que Estados Unidos hace no menos de 70 años importaba del hindú no menos de 20,000 monos, los cuales eran trasportados en jaulas en barcos, lo que no sería raro si los marineros contraían enfermedades que podrían trasmitirles esos animales. Esos embarques se hacían con fines científicos y de mascotas. Debería prohibirse en los restaurantes el sacrificio de los primates para la gastronomía, para proteger a esa especie igual que a las demás, lo que no significa que debamos tener un contacto tan íntimo con los animales.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

