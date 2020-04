La NBA y equipos innovan con mascarillas

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Con todo el deporte profesional detenido en los Estados Unidos, la NBA ha decidido innovar creando mascarillas personalizadas con los logos de las principales franquicias de la competición.

La NBA y la WNBA dieron a conocer esta semana una nueva línea de mascarillas con imágenes de los 30 equipos masculinos y 12 femeninos que pueblan sus respectivas ligas, tal como pudo hacerse eco la cadena ESPN.

Lo recaudado por la venta de estas mascarillas de equipos de NBA y WNBA irá directamente destinado a iniciativas sociales. En este caso a organizaciones que se preocupan por dar de comer a quien más lo necesita tanto dentro de Estados Unidos como de Canadá.

De ese modo, la NBA abre una nueva vía de ayuda contra los daños sociales causados por la pandemia de coronavirus que azota el mundo en estos momentos.

NBA, WNBA launch face coverings to benefit hunger relief. Professional basketball remains on hold during the ongoing coronavirus pandemic, but fans can now support their favorite teams, in style, while staying safe at the same time. See details: https://t.co/42MWKjZEJI pic.twitter.com/xzTRye2BpX

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) April 17, 2020