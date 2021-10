La NBA revelará Equipo del 75 Aniversario durante la semana de apertura de la temporada

Comparte esta noticia

Clyde Drexler, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Bob Pettit y Oscar Robertson Serán los Embajadores para la Temporada del 75 Aniversario

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, 12 de octubre, 2021 – La National Basketball Association (NBA) anunció este martes que su Equipo del 75 Aniversario, compuesto de los mejores 75 jugadores en la historia de la liga, se revelará durante ediciones especiales de NBA Tip-Off presentada por CarMax en TNT y NBA Today en ESPN del 19 de octubre hasta el 21 de octubre.

Veinticinco miembros del equipo, representando varias posiciones y épocas de la historia de la NBA, se anunciarán durante tres días. El equipo será seleccionado por un panel de medios y jugadores, entrenadores, gerentes generales y ejecutivos de equipo actuales y anteriores.

TNT empezará a revelar al Equipo del 75 Aniversario el martes, 19 de octubre a las 6 p.m. ET durante una edición extendida de NBA Tip-Off presentada por CarMax con el equipo ganador del Premio Emmy de Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal y Kenny Smith. El programa de 90 minutos se transmitirá antes de la doble cartelera entre los campeones defensores Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets (7:30 p.m. ET), y los Golden State Warriors vs. los Los Angeles Lakers (10 p.m. ET).

ESPN asumirá los honores el miércoles, 20 de octubre a las 3 p.m. ET cuando anuncie a 25 miembros más del equipo durante NBA Today, el nuevo programa diario de 60 minutos del canal con la presentadora Malika Andrews, antes de la doble cartelera del inicio de la temporada con los Boston Celtics enfrentándose con los New York Knicks (7:30 p.m. ET), y los Denver Nuggets jugando con los campeones defensores de la Conferencia Oeste Phoenix Suns (10 p.m. ET).

Los últimos 25 miembros del equipo se anunciarán durante NBA Tip-Off presentada por CarMax en TNT el jueves, 21 de octubre a las 6 p.m. ET, antes de las presentaciones de Dallas Mavericks vs. Atlanta Hawks (7:30 p.m. ET) y los LA Clippers vs. los Warriors (10 p.m. ET).

Como parte de “NBA 75”, la celebración de la histórica Temporada del 75 Aniversario de la liga, la NBA seleccionó a los miembros del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (Salón de la Fama) Clyde Drexler, Magic Johnson, Bob Pettit y Oscar Robertson, también como el 14-veces All-Star de la NBA Dirk Nowitzki, para servir como embajadores para la temporada 2021-22. Representando diferentes épocas de la historia de la liga, los embajadores harán apariciones a través de la Temporada del 75 Aniversario y tendrán una presencia significante durante NBA All-Star 2022 en Cleveland.

Para la última información alrededor de las celebraciones de NBA 75, incluyendo perfiles sobre cada miembro del Equipo del 75 Aniversario, visite NBA.com/75 durante la temporada 2021-22.

