La NBA multa a Donovan Mitchell y Rudy Gobert

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Era evidente que las duras declaraciones contra el trabajo arbitral por parte de algunos jugadores de los Utah Jazz no iban a quedar impunes. Como se esperaba, la NBA ha multado a Donovan Mitchell y Rudy Gobert por sus comentarios tras la derrota de este pasado miércoles ante los Philadelphia 76ers.

La cuantía de la sanción asciende hasta un total de 45.000 dólares. El escolta tendrá que abonar 25.000 dólares mientras que los 20.000 dólares restantes recaerán sobre la figura del internacional francés. La diferencia en la cantidad entre uno y otro se debe al enfriador de agua que Mitchell tiró al suelo después de ser expulsado a 30 segundos para el final.

“Es difícil salir, ver cómo luchamos y competimos y que nos roben un partido como este”, afirmó el All-Star ante los medios tras el encuentro. “Yo nunca, nunca, culparé a los árbitros. Podría decir que podríamos haber hecho más pero esto se está yendo de las manos. Intentamos no quejarnos, no frustrarnos y luchar por lo nuestro pero el hecho de que ocurran cosas así continuamente nos jode.”

Su compañero, Gobert, daría continuidad a estas declaraciones. “Siento que muchos jugadores pueden hacer cosas que a nosotros no se nos permite. A nuestros muchachos no les pitan algunas faltas que todos los demás de la liga si reciben. Sabemos que somos los Utah Jazz y sabemos que tal vez algunos personas no quieren vernos llegar tan lejos como creo que podemos llegar. Es decepcionante.”

Estas multas se han anunciado un día después de que los propios Mitchell y Gobert fueron los últimos dos jugadores seleccionados en el draft del All-Star Game. Ser líderes de la Conferencia Oeste no fue suficiente para recibir el respaldo de los capitanes, LeBron James y Kevin Durant.