La NBA anuncia los titulares del All-Star 2018; LeBron y Curry son capitanes

EL NUEVO DIARIO.- La NBA ha hecho oficial los titulares de cara al All-Star 2018 que se disputará en Los Ángeles. La elección de los 10 jugadores se ha llevado a cabo mediante el voto de los aficionados a través de diversos medios electrónicos, medios de comunicación y jugadores.

No ha habido cambios desde el último recuento del voto de los fans. LeBron James por un lado y Stephen Curry por el otro serán los capitanes de este renovado All-Star Game. Por primera vez serán ellos, los preferidos de cada conferencia, quienes elegirán al resto de sus compañeros; es decir, no se dará el clásico Este contra Oeste.

The #TNT crew reacts to the 2018 Eastern Conference #NBAAllStar starters. pic.twitter.com/2JLrlDsM5e

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 de enero de 2018