La muestra mejor de un Gobierno…

El debate sobre el uso, por parte del gobierno central, de unos cuatro mil doscientos cincuenta millones de pesos dominicanos que no fueron aplicados, gastados ó invertidos por el Ministerio de Educación, en la persona y responsabilidad fundamental del exministro de Educación, señor Roberto Fulcar, lejos de verlo como un sacrilegio, lo podemos ver, como una muestra de cambio fundamental, del cambio gubernamental que vive nuestra República Dominicana desde hacen unos dos años, cuando asumió el poder el presidente Luis Abinader, con su mayoritariamente correcto equipo de Gobierno.

Decir en nuestro país, que en una cartera cualquiera, que en el ejercicio de implementación de un presupuesto quedó en cartera una determinada cantidad de recursos, y que están ahí, es indicativo de que por lo menos hay otro tipo de persona administrando la cosa pública, sabido, de sobras, tenemos, que comprar y contratar bienes y servicios, sin ton ni son, ha sido una práctica de quienes han salido con la mano llena para dejar el grito del que recibe, exclamando “no dejaron un chele”.

El pecado, ha sido no haber invertido ese presupuesto en algunos renglones, hablamos de educación, habidas cuentas de que vivimos un régimen nuevo, apoderado de un recibimiento de estado en condiciones calamitosas, una pandemia, sin precedentes y agresiva, con las consecuencias de muchos meses de guerra entre dos colosos, en Ucrania, y por tanto, un petróleo que ha rondado los 125 dólares el barril, en meses; no nos permite, a rajatablas exigirle a una cartera como esa, educación, que haya ejecutado cien por ciento, los programas y propósitos, no, y no, recordemos que la UASD, universidad autónoma de santo domingo abrió recientemente las clases presenciales que había tenido que abandonar dos años antes por el terror implantado por la Covid-19; podemos exigirle a la universidad de marras, que haya ejecutado a plenitud, todo lo que se espera???. NO.

El uso de una partida presupuestaria que no se haya aplicado en una cartera, en otra, no significa la alteración de una conquista, como la del 4%, que se altere su curso en el por venir, no, sólo, si en el siguiente se modifica, y eso, no se ha planteado ni creo que se hará, nadie es loco. Aquí se está politiqueando con todo, y eso no conviene, hemos oído criticas en la actualidad, incluso, de personeros políticos de una parcela, que entendió en su momento, al través de un importante funcionario, que educación no resistía el 4% ó algo parecido, porque carecía de planes para invertirlos. Ven?!, no, el estado es el mismo…

POR JOSÉ ANTONIO MATOS PEÑA

Relacionado