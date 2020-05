La muerte de otro hombre negro bajo custodia policial desata la ira en EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que falleció tras ser detenido y sometido por un policía blanco en Mineápolis, desató este jueves la ira y frustración de miles de ciudadanos que en las últimas dos noches han protestado por lo que consideran un caso más del abuso policial contra la comunidad negra, unas protestas que se han tornado violentas.

Estos han sido los motivos de las protestas y sus consecuencias: “NO PUEDO RESPIRAR”

El incidente ocurrió este lunes, cuando una patrulla policial de cuatro agentes concurrió a un sitio de la ciudad donde se había denunciado que una persona intentó pagar con un billete falso.

Los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, el individuo se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió tirándolo en el suelo y, subido sobre él, presionando con su rodilla contra su cuello mientras sus tres compañeros observaban la escena.

En un video difundo en las redes sociales se observa cómo el agente, de raza blanca, le aprieta el cuello con su rodilla durante varios minutos a pesar de las desesperadas quejas del hombre de que no puede respirar.

“Me duele el cuello. Todo me duele… agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar”, se oye decir a Floyd, de 46 años, antes de quedar inerte sobre el pavimento.

La autoridades afirman que el hombre, que tras perder el sentido fue recogido por una ambulancia, murió horas más tarde en el hospital.

LOS CUATRO AGENTES

Medios locales han informado de que los cuatro agentes implicados son Thomas Lane, Tou Thao, Alexander Kueng y Derek Chauvin, este último es a quien se observa apoyando su peso corporal sobre el cuello del arrestado.

El Departamento de Policía de Mineápolis anunció el despido de los cuatro, aunque no ha presentado cargos contra ellos.

“SI YO LO HUBIERA HECHO, AHORA MISMO ESTARÍA ENTRE REJAS”

Sin embargo, la familia de Floyd indicó que denunciará a los cuatro agentes por asesinato.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, muy consternado por el suceso desde un principio, pidió también que se presenten cargos contra Chauvin.

“Durante las últimas 36 ó 48 horas me he estado preguntando una importante cuestión: Por qué el oficial que mató a George Floyd no está en la cárcel. Si lo hubieran hecho ustedes o si yo lo hubiera hecho, estaríamos tras las rejas ahora mismo”, dijo Frey este miércoles en una comparecencia ante los medios.

PROTESTAS Y DISTURBIOS

Una vez que el video del incidente empezó a circular como reguero de pólvora en las redes sociales, miles de personas han salido a protestar en Mineápolis durante las dos últimas noches al grito de “¡no puedo respirar!”, las mismas palabras que pronunció Floyd antes de su muerte.

En algunos casos las protestas han derivado en disturbios y saqueos de comercios y hay zonas de Mineápolis que amanecieron este jueves en llamas después de que grupos de manifestantes protagonizaran enfrentamientos con la policía a lo largo de la noche.

También se han reportado protestas en Los Ángeles (California) y Memphis (Tennessee).

CONMOCIÓN SOCIAL

Numerosas personalidades de la sociedad y la política estadounidense se han sumado a las reclamaciones de los manifestantes en los últimos días, entre ellos el virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, las cantantes Taylor Swift y Beyonce y el basquetbolista Lebron James.

“Ya es suficiente. ¿Qué va a hacer falta?, ¿una guerra civil?, ¿un nuevo presidente?, ¿disturbios?. El país está cansado”, escribió en Instagram la rapera Cardi B.

En Twitter, Biden, candidato demócrata a las elecciones presidenciales afirmó que este suceso es “un trágico recuerdo de que este no es un hecho aislado, sino parte de un sistema cíclico arraigado que existe en el país”.

Por su parte, su rival en noviembre, el presidente Donald Trump, calificó la muerte de Floyd como “un evento muy triste y trágico” y pidió que se investigara.

