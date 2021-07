La muerte de Orlando tambaleó a Balaguer

El autor de este artículo no conocía a Orlando, ni sabía de su militancia política, pero leía algunos de sus últimos artículos desde poco antes de su asesinato. Cuando fue a visitar una amiga, esta fue la que lo enteró del mismo el 18 de marzo cerca del mediodía, ya entrada la noche al cenar sentía un nudo en la garganta que casi no le permitía ingerir los alimentos. La sevicia del régimen factual, como le definió Gregorio García Castro que sería su posible gobierno, otro periodista que fue víctima de los 12 Años y se contaba entre sus acólitos, en una carta al propio Balaguer antes de este asumir el mando en 1966, no podía ser más inexorable para los parientes de Orlando Martínez Howley. Balaguer no resistía el periodismo independiente.

Aparentemente, el crimen de Goyito se cometió porque escribía artículos que denunciaba asuntos dolosos de algunos funcionarios. Escribía Goyito en el periódico Ultima Hora. El Nacional de Ahora hijo de la Revista Ahora fundada en 1962, siendo un vespertino al igual que Ultima Hora, comenzó a salir en septiembre de 1966, siempre y hasta hace unos años conservó una mística de Periodismo Independiente, por lo que fue víctima de atentados a su local en fecha reciente a su fundación y dejó de salir por un tiempo.

Para saber que Balaguer no resistía el Periodismo Independiente y ni la libertad de prensa, nada más basta con saber que perdió toda su compostura al responder dos preguntas al periodista Juan Bolívar Díaz Santana, en una rueda de prensa 1968 donde habían periodistas locales e de productos internacionales. Ese suceso ocurrió frente a las cámaras de televisión y aparece en internet. En esa ocasión los periodistas Juan Bolívar Díaz y Emilio Herasme Peña le respondieron valientemente, como dos periodistas que ejercen un periodismo independiente.

El asesinato Orlando tuvo un costo muy grande para el régimen, aunque Balaguer aprendió a gobernar con la maquinaria del poder, ya que Trujillo fue su maestro y gobernó con la fuerza siempre, aun cuando se supone que pensara que sus cálculos no le fallaran. Es difícil creer que crímenes de semejante magnitud se cometieran sin la aquiescencia del jefe de Estado. Sin embargo, algo de lo que no se ha hablado es de los signos de agotamiento de su régimen, lo cual se produce a partir de los momentos en que se produce la muerte de Orlando y hay un hecho que se produce por este asesinato. Puede el asesinato de un hombre influir tanto en el curso de la historia o de los acontecimientos? Tal vez no puede influir tanto en la transformación de la base material de la sociedad, pero si puede repercutir mucho en cambios políticos, si se trata de una persona de un gran prestigio por lo que hace. Esto ocurre si es un importante actor social y Orlando lo fue desde el periodismo.

Como influyó el crimen de Orlando en el tambaleo de régimen, a lo que se sumaron después otros factores que sumados al crimen provocarían la derrota de Balaguer por el PRD en 1978. Todavía en marzo de 1975 no se sentían los efectos de una prolongada sequía que afectó al pais desde el inicio de ese año hasta noviembre, producto del polvillo del desierto de Sahara que impide las condensaciones del vapor de agua, lo que provocó de desabastecimiento de productos agrícolas de consumo interno.

En marzo de ese año no se conocía mucho de un desplome que se produciría en los precios internacionales del azúcar, los cuales se habían disparado en 1974 pero no se mantuvieron y volvieron a bajar. Todavía el impacto de la crisis petrolera no afectaba tanto al país, la cual estaba desde 1973, aunque ya se decía que había un agotamiento del modelo económico de Balaguer.

El crimen de sangre de un periodista de tanto prestigio sacudió los cimientos del régimen represivo de Balaguer, ya que eso fue lo que provocó la crisis militar de mediado de ese año, cuando a Balaguer le renunciaron los principales oficiales del alto mando de las Fuerzas Armadas a mediados de ese año, puede ser que ya comenzaran a sentirse los efectos de la sequía pero no fue lo decisivo. Lo decisivo fue que el asesinato de Orlando provocaría una incertidumbre en el mando militar, porque el jefe de Estado nombró una comisión encabezada por Neit Rafael Nivar Seijas, rival de Pérez y Pérez, uno de los cabecillas del alto mando renunciante.

Había alguna responsabilidad en el crimen del citado periodista por parte de uno o más miembros del alto mando militar renunciante? El autor no tiene pruebas, pero es posible. Ese crimen, el cual afectó tanto a los familiares y más que a nadie más a su madre dona Adriana Howley, tambaleó al régimen.

Ese asesinato, repercutió mucho en las esferas de poder. Sería bueno se aclarara lo de la página en blanco, aunque no sabemos si queda vivo algunos de los autores intelectuales del crimen. Fue un acto de gran intolerancia que sacudió al régimen, luego de la segunda reelección (1974) de Balaguer, estando el movimiento cultural en momentos de una gran expansión, dicho jefe de Estado permitió la celebración del evento “Siete Días con el Pueblo” con artistas internacionales y locales, con canciones de protestas. Esas canciones tuvieron mucho espacio en la radio en 1975. Hubo una canción de un grupo coral de Cutupu La Vega, dedicada a Orlando Martínez. Entre otras cosas dice: “Tu sangre será un fermento”. Así fue y ha sido, la sangre de Orlando Martínez Howley.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

