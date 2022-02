La muerte de Mirian Pinedo un hecho aborrecible

Me enviaron un artículo o reportaje, ya que en el periodismo de hoy día se acostumbra a llamar ambiguamente artículos a los que parecen ser reportajes, el cual es del periódico digital El País Dominicano, su autor Freddy González lo titula: El Crimen de Mirian Pinedo Tiene un Responsable: Freddy Díaz (Manolo Plata). Creo que ya estaba la pandemia de la COVID-19, cuando alguien dejando ver que fue testigo de la trama del crimen de Maximiliano Gómez y de Miriam Pinedo en Bruselas en 1971 había publicado algo, lo que leí en un diario impreso o me llegó por email o WhatsApp, que según me parece fue la misma persona que González nombra como Hugo Hernández Alvarado, quien indicaría en su escrito que el sabia como había ocurrido. Según lo que me pareció daba a entender que hacia acusaciones graves contra el MPD. El MPD como cualquier otra organización de izquierda tuvo sus yerros, o sea cometió errores, pero la verdad que hay decirla: ninguna otra organización sufrió tan drásticamente la represión balaguerista como el Movimiento Popular Dominicano.

Debido a la animadversión política visceral de Balaguer contra el MPD, aunque se cometiera fuera del territorio dominicano, no sorprendería a nadie si algún día se llegara a saberse que desde nuestro territorio se planificaba ese crimen o se urdía la trama, si así fuera, aunque el autor no afirma nada. Las embestidas contra el MPD, más que contra ninguna otra organización de izquierda, comenzaron con la muerte o desaparición física de Guido Gil Díaz quien fuera asesor legal del Sindicato Unido del Central Romana en los inicios del aborrecible régimen balaguerista de Los Doce Años y entre los últimos crímenes contra emepedeistas estuvieron la muerte o desaparición de Pablo Liberato Rodríguez y la muerte del dirigente campesino apodado Viejo Paula. Fue el MPD una organización muy combativa, hasta cierto punto se podría decir que la más lista para el combate en las calles y en las acciones, independientemente de que sus tácticas no fueran certeras para poder derrocar o salir de Balaguer.

Participar en el Acuerdo de Santiago desde finales de 1973 hasta la primavera de 1974, junto al PRD, PQD y el Partido Revolucionario Social Cristiano, hasta cierto punto no se le debe cuestionar al MPD, porque era presa de la más violenta represión. El MPD participó en las luchas sindicales y era una organización muy aguerrida, ya que en los años 60, después de la guerra de abril, hubo un violento incidente con la policía en un allanamiento al local de FOUPSA-CESITRADO en la calle 30 de marzo. Moisés Blanco Genao fue de los que enfrento a la policía lanzándole grapadoras.

A mi entender, si un error político cometió Bosch al de haberse ensañado tanto contra el PRD y Peña Gómez y haber acudido a las elecciones de 1978, con su candidatura.

Si no se creía en las elecciones para poder hacer el cambio revolucionario, porque eran según él un “matadero electoral”, postura que hasta ese momento la tenía el pochismo, parecía un absurdo. Por lo menos, para poder acudir, sin que no se interpretara mal, debía creerse que las condiciones eran diferentes a partir de ese momento pero había que explicarlo públicamente. Hablando de esa postura del PLD en 1978, alguien me dijo, usted va o no va.

La postura del MPD desde finales de 1973, cuando se dividió el PRD y nació el PLD, era entendible, necesitaba que la represión de Balaguer no pudiera seguir tan generalizada en su contra, por eso entró a formar del “Acuerdo de Santiago”. Todos los dirigentes principales del MPD estaban presos, otros habían muerto y otros en el exilio.

El llamado grupo de Santiago tuvo cierta notoriedad en la historia dominicana desde antes de La Restauración, con la Constitución de Moca; con las guerrillas de montoneras de principios del siglo XX se debilitaría un poco y no podía resurgir bajo dictadura de Trujillo, pero si volvió a resurgir como un nuevo embrión a partir de 1959 y la muerte de Las Mirabal, Santiago fue cuna de un grupo de empresarios y de profesionales que querían un orden político de mayor tolerancia de las ideas y sin el matiz de la represión política al estilo de Balaguer.

Fue por eso que el MPD entró en el Acuerdo de Santiago y no fue torpe esa decisión, tal vez fue torpe en otras decisiones anteriores pero no en esa; Agustín Moisés Blanco Genao poco después de que lo liberaran de la cárcel declaró que era partidario de la línea alianza que planteaba el MPD y los sectores democráticos y oligárquicos para enfrentar a Balaguer, pero el día que esa organización cumplía 20 años de fundada (1976), ese mismo dirigente reclamaba la de Winston Vargas Valdez (Platón); todavía en 1978 el dirigente Jorge Puello Soriano estaba preso, junto a muchos revolucionarios de su organización y de otras.

Terminando el 1973 se produjo la llamada declaración, publicada en el vespertino La Noticia, donde organizaciones de profesionales, sindicatos de trabajadores, grupos estudiantiles y organizaciones culturales de Santiago, Puerto Plata y Esperanza reclamaban la libertad de los presos políticos y el retorno al país de los exiliados políticos. No se puede cuestionar mucho la MPD por entrar al Acuerdo de Santiago, por la situación que tenía.

Tampoco se puede cuestionar lo que hizo el PCD al apoyar las leyes agrarias de Balaguer, porque el propio Isa Conde fue víctima de la cárcel y tortura, junto a su actual esposa, en los inicios de Los Doce Años, pero en 1970 salió del país para evitar que lo asesinaran. Sin embargo, ni fuera de aquí Maximiliano Gómez y Mirian Pinedo pudieron evitar que fueran asesinados. Mirian Pinedo y Florinda Soriano (mamá Tingo) fueron dos mujeres víctimas de la represión balaguerista.

A Balaguer y su régimen represivo y oprobioso, despiadado con los opositores, no se le salvaron ni el prestigioso periodista Orlando Martínez y ni su amigo Gregorio García Castro. No se salvaron Otto, esposo de Mirian Pinedo, ni Amín y muchos otros del MPD y de otras organizaciones de izquierda.

En alguna ocasión, el periodista Luis Eduardo Lora Iglesias (Hucha) dijo que no podía sostenerse si no era con la represión, en sus Doce Años así fue. Entonces, la táctica política del MPD para enfrentar la contrarrevolución balaguerista, caracterizada por una muy cruenta represión, fue correcta; pero tampoco se puede estar hablando de que Juan Bosch traicionó, como quiso dar a entender Hamlet Herman en los últimos tiempos de vida, porque esa no puede ser la verdad.

La verdad sí parece ser que ese grupo que vino aquí en febrero de 1973 vivió en un secretismo con mucho hermético, mientras estuvo en Cuba. De tener razón Hamlet, porque ingreso al PLD después de 1978. ¿Qué buscaba en esa organización dirigida según el “por el traidor Juan Bosch”? Eso es como que se quiera acusar a Miriam Pinedo, mujer que no me cabe dudas de muchos valores en ella, de haber traicionado la causa revolucionaria. Murió porque tenía valores, lo peor para el dolor mayor de su organización, los revolucionarios y su familiares, fue la forma como cometieron el crimen y la disposición de su cadáver. Tanta sevicia que no podía ser mayor de ahí, ni caníbales que hubiesen sido sus asesinos.

Mirian Pinedo merece que su crimen sea esclarecido. No quiero terminar sin decir que la paz mundial está amenazada, pero esperamos que la razón se imponga y hago un llamado para que se pronuncien las organizaciones en reclamo de la paz y no dejar que el gran capital acabe con el planeta.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

