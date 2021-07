La movilidad social en la sociedad capitalista

Como el ser humano es un animal gregario, pues de un modo u otro tiene que vivir en sociedad y no lo puede hacer al margen de esta, fuera más feliz si la sociedad no tuviera tantas injusticias como las que propicia el modo de producción capitalista. La sociedad capitalista al propiciar las desigualdades sociales se basa en la apropiación de una parte del valor del trabajo ajeno, mediante la extracción de la plusvalía (plusvalor), la cual es la parte del valor creado con el trabajo del trabajador que no está contenida en el salario que se le paga, parte que se la apropia el burgués o capitalista como ganancia.

Una sociedad con tantas desigualdades, como se ven en una sociedad como la nuestra y como la sociedad norteamericana, no puede propiciar la felicidad plena del ser humano, aunque muchos seres humanos expresen mucho bienestar, incluso a menudo una sensación de soledad la sienten personas de las capas medias muy acomodadas o de la alta pequeña burguesía y de las diferentes fracciones de la burguesía, aunque no quieran renunciar a los privilegios que ostentan en la sociedad, en sus relaciones con la materialidad y la propiedad de los medios de producción.

En esta sociedad dominicana y probablemente la norteamericana, aunque tal vez no en todas las latinoamericanas no sea así la realidad, la clase terrateniente hoy en día no es muy numerosa. El proletariado y los chiriperos sufren los embates del capitalismo salvaje, pero también la parte de la pequeña burguesía que se compone de los pocos artesanos urbanos que quedan, así como los dueños de colmadones, no puede experimentar un bienestar tan grande por las agotadoras actividades que realizan en una sociedad que trata de rendirle culto al consumismo y cada vez propicia el individualismo, la incertidumbre, la inseguridad y la ausencia de una voluntad de solidaridad con los semejantes. En tal sentido, el estado de alienación en que se sumerge al individuo en la sociedad capitalista lo inhibe, ya que el ser humano es gregario, interdependiente, porque necesita vivir integrado a la sociedad, necesita de la interacción social. Al burgués y a los pequeños burgueses, el celo hacia la propiedad los inhibe de las interacciones frecuentes, lo que no lo libera de ser explotadores.

La sociedad capitalista norteamericana ha vendido a sus ciudadanos la imagen de que el individuo es el responsable de su propio destino, en tal sentido será un triunfador o un fracasado dependiendo de su iniciativa individual, pero no puede contar con la colectividad para su éxito. Es decir, debe luchar por tener una movilidad social vertical ascendente si pertenece a uno de los estratos o clases sociales más baj@s o si pertenece a un@ de las más alt@s deberá procurar no descender en la escala social o no experimentar una movilidad social vertical descendente.

La escuela estructuro-funcionalista y otras escuelas no marxistas fueron las que se preocuparon por los estudios de la movilidad social, al no cuestionar en su raigambre las injusticias que se dan en la sociedad cimentada en la dominación del modo de producción capitalista. En entre esos sociólogos, tenemos a Ralf Darhendorf, con su obra: Sociedad y Sociología, editada por la editorial Tecnos, en la cual cita a un investigador, Lloyd Warner, quien hizo una investigación en una pequeña villa del Estado de Massachusetts y aplicando una encuesta a los vecinos, tomó en cuenta los niveles de ingresos o el prestigio de los jefes de familia para dividir en seis estratos o clases a los ciudadanos de esa pequeña ciudad. Esa ciudad tenía apenas 17,000 habitantes.

El concluyó por inferencia, a partir de las observaciones con los datos recogidos en la pequeña ciudad a la cual le dio el nombre imaginario de Yanki City, que la sociedad norteamericana se dividía en esos seis estratos o clases, pero no llegó a la raíz de la división de clases, las relaciones de producción que se derivan de las relaciones de propiedad. Ese estudio data de más de medio siglo que se hizo. También los sociólogos R. M. MacIVER y Charles H. Page, en su obra: Sociología publicada en 1959 por primera vez en 1959, citan el estudio de Warner. Los sociólogos Melvin M. Tumin, así como Seymour Martin Lipset y Reinhard Bendix, tienen libros publicados sobre la estratificación y la movilidad social, el de Tumin se llama Estratificación Social y el Lipset y Bendix se llama Movilidad Social en la Sociedad Industrial. Pero ninguno de penetra en la naturaleza y origen de la desigualdad y la división de clases, porque parten del criterio de los niveles de ingreso y del prestigio para ubicar a las familias o personas en clases o estratos.

Para ellos las relaciones con la propiedad no cuentan. Es asunto de paradigma o modo de interpretar especifico la realidad social a partir de la sociología de esa comunidad de científicos, lo que no impide algo de rigor, pero no tanto como tiene la escuela dialéctica de esa ciencia. Es que se trata de que el científico social forma parte de la sociedad y está marcado por la impronta del interés de clase y de los valores morales, por eso hay diferentes paradigmas (comunidades) de científicos con interpretaciones diferentes de lo que es el ser social (la sociedad) en cada ciencia social.

En la sociedad capitalista la lógica que se asume y se tolera mucho es la de perseguir la movilidad social vertical ascendente, pero resulta esa movilidad ni hace muy feliz al que la experimenta, porque tiende a convertirlo en un ser egoísta e individualista y eso favorece el statu quo, ayuda a la reproducción de la sociedad capitalista y sus injusticias, pero no puede ser alcanzada esa por muchos seres humanos si no por unos pocos. Ahora, durante la pandemia, el Listín Diario, saco tres ejemplos en tres reportajes sobre movilidad social vertical ascendente, los días 26, 27 y 28 de abril del 2021. Uno de ellos es Don Abel el dueño de L&R Comercial, propietario de 34 tiendas, luego de haber sido chofer de carro público y otras cosas; otro es Don Antonio Celestino Genao Cáceres que de vendedor de frio-frio llegó a importador; y el de David Mosquea Espinal que viniendo de abajo hoy es dueño de David Frenos, que es un taller de alta tecnología.

Una movilidad social descendente nadie la desearía, el comerciante se va a la quiebra, y la movilidad social horizontal no implica el paso de un estrato o clase a otro u otra, cuando una familia emigra de un lugar a otro es un ejemplo de ella. Según Ralf Darhendorf, quien llegó de Alemania a Estados Unidos para dedicarse a la sociología, dice había en 1962 la Asociación Americana de Sociología 7,300 sociólogos asociados. Debe suponerse que la gran mayoría de ellos eran estructuro-funcionalista o de otra escuela menos la dialéctica o marxista y así debía ser en los años 60, 70 y principios de los 80.

Ese enfoque de la movilidad social de las clases y la estratificación, lo que implica además implícitamente una concepción conservadora del cambio social ha marcado no solo a los sociólogos norteamericanos, si no también a la sociedad civil en ese país, incluyendo a los inmigrantes latinos. Estos están marcados por individualismo, la ostentación y la ausencia de solidaridad, incluso desde mucho antes de los avances tecnológicos en la tecnología electrónica que, con la adicción de los jóvenes sobre todo, han dado pábulo a semejantes valores o antivalores. Desde esos valores no podemos tener claro que es una democracia verdadera y no podemos valorar una sociedad más igualitaria que la nuestra, como por ejemplo Cuba.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

