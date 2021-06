La mentoría: la píldora de enfoque de las organizaciones y profesionales de éxito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“La vida continuamente es un reto y se nos presentan desafíos para los cuales no estamos preparados, recurrir a un mentor, para ayudarte a crecer en áreas específicas, siempre será una bendición”, afirma Cesar Bollero, coach y mentor, especialista en desbloquear el potencial de las personas.

De un modo u otro, todos hemos vivido la experiencia de ser aconsejados; pero tener un mentor o un coach va más allá de eso. Ellos son expertos en marcar un antes y un después en la vida de las personas y organizaciones. Buscan la raíz del problema y te guían a quitar la yerba seca para que puedas caminar fuerte y seguro hacia tu meta.

Tomar el control de su vida, esta es la motivación principal por la que personas hacen el primer contacto con el coach con certificación internacional Cesar Bollero, quien asegura que esta inicial necesidad engloba temas de liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, alineación de personal, oratoria y proyección personal.

Bollero, conocido en las redes sociales como ” El Hacedor de Líderes”, afirma que: “un coach es aquella persona que te acompaña de manera profesional, realizando preguntas muy reflexivas que permiten identificar de forma clara y precisa donde estás en ese momento, tu situación no deseada y donde te gustaría estar”.

Admite que la principal función que tiene un coach es ayudar a definir un plan de acción que se conecte con lo que deseas alcanzar, identificando puntos de quiebres, creencias limitantes, conductas inadecuadas o todo aquello que puedas encontrar que no le sume al propósito que quieres lograr.

Mientras, que un mentor a través de desafíos te ayudará a potenciar tu talento, tu mente y tus capacidades en lo personal y profesional.

Impacto de la oratoria para un profesional

Hablar, y más en estos tiempos, es fundamental en la vida de cualquier persona. No importa si es en un ámbito personal o profesional.Para el entrenador en oratoria y proyección personal, la oratoria es fundamental para cualquier persona, ya que busca influir, dejar un mensaje, seducir o impactar de manera coherente, fluida y memorable: “Un profesional que no tenga desarrolladas esas competencias obviamente está en desventaja con quien sí las tenga o un político que no sea capaz de transmitir sensibilidad o empatía puede perder cualquier contienda electoral”, admite.

El secreto detrás de las organizaciones exitosas

El rol del mentor es actuar como catalizador en el éxito de la organización para el alcance de los objetivos.

“A través del mentoring desarrollamos el potencial del liderazgo, el desarrollo profesional de los miembros de los equipos de trabajo e impulsamos el talento. Tanto las empresas públicas como privadas necesitan contar con colaboradores capacitados y comprometidos, afirmó el especialista en el desarrollo del liderazgo y equipos de alto desempeño”.

Bollero explica que Europa es el ejemplo perfecto, ya que en ese continente han entendido como los elementos prácticos que se encuentran en el coaching más lo que representa el mentoring, han aportado las herramientas para avanzar más eficientemente.

El ADN de un líder

El ser humano tiene la capacidad de lograr lo que se propone, está en su ADN, sin embargo, factores como la crianza, el entorno y creencias limitantes; pueden influir en alcanzar o no una meta.

El coach y mentor, afirma que diariamente muchas personas sin darse cuentan ejercen el liderazgo, porque son buenos en algo y extremadamente competentes, toman decisiones, lideran grupos y lo más increíble es que no se reconocen como líderes.

Cesar es especialista en desbloqueo de potencial y su fin es crear conciencia en la persona de su capacidad, de lo que hace o de lo que puede lograr; para esto se apoya de varias modalidades o corrientes comunes en su profesión: La rueda de la vida, observación y calibración, rapport, escucha activa, retroalimentación, evaluación de rendimiento, ejercicios de desafíos, ejercicios de relajación y por supuesto las preguntas poderosas.

