“La mentira es el pan nuestro de cada día, duélale a quien le duela”, afirma Noel de la Rosa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El psicólogo organizacional Noel de la Rosa plantea que todas las personas mienten para poder interpretar los grandes papales de su vida, porque desde su óptica, la sociedad solo acepta, sin cuestionar, aquellas verdades que no son contrarias a sus pensamientos.

“Nosotros solamente aceptamos, sin cuestionar, aquellas verdades que tiene que ver con un pensamiento preexistente y tendemos a rechazar de manera automática lo que de manera neurocognitiva nos produce malestar, entonces cuando yo te planteo algo con lo que tú no estás de acuerdo, automáticamente hay un rechazo”, expresó.

Por tanto, recomienda no creer en aquellos que piden escuchar la verdad a pesar de que esta le puede causar malestar, porque según él, aunque la mentira es vendida como algo malo, “todo el mundo quiere que le mientan”, debido a que la realidad duele y las personas están programadas para acercarse al placer y alejarse del dolor.

“La mentira es el pan nuestro de cada día, duélale a quien le duela” expuso el escritor al debelar el contenido de su libro “La mentira como estrategia psicosocial”, durante una entrevista que le fue realizada en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Destacó que su libro, que aborda la mala fama que posee la mentira y los privilegios de la verdad, está dirigido a aquellos religiosos que se enaltecen al decir que no mienten, tras afirmar que el único exento de las mentiras y falsedades es Dios.

“El único que no miente, para los que tienen creencias, es Dios, pero después nosotros, hasta para promocionar a Dios mentimos, te atraemos a la iglesia con un falso discurso que a veces ni nosotros mismos nos creemos”, comentó.

Puntualizó que este escrito, partiendo de diversas premisas, expone la mentira como una estrategia que puede ser utilizada para el bien y para el mal, será puesto a circular a partir del día 5 de febrero del presente año.

“La mentira es tomada como algo malo porque no saben definirlo, ni la verdad que defienden tanto tampoco saben definirlo. La sociedad permanentemente vive defendiendo valores que no conoce, hablan de integridad, pero no saben definirla, hablan de honestidad, pero no saben definirla, hablan de sinceridad, pero no saben lo que es, por eso lo que yo pretendo con el texto es hacer conciencia”, comunicó.

Relacionado