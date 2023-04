¿La menstruación te enloquece?

Por: Karina Castro

Raquel, con 35 años, se dio cuenta que justamente antes de su menstruación su vida era un infierno: “Simplemente me trasformaba. Mi cuerpo y ánimos ya no era los mismos de siempre, todo fluctuaba por esos días, era una montaña rusa de emociones; me sentía muy cansada, molesta, inflamada, reactiva y triste.

Nada tenía sentido para mí. No todos los meses eran iguales, pero los más duros, no quería existir. Era un absoluto infierno, era como si estuviese poseída», recuerda.

Un problema real que debe ser conocido.

El Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM), es una afección en la cual una mujer tiene cambios emocionales muy fuertes que aparecen en la fase lútea (entre la ovulación y la regla) con síntomas psicológicos a veces muy graves hasta el punto que muchas mujeres tienen pensamientos suicidas, sensación de que la vida no merece la pena. Existe una variabilidad de síntomas cada mes, hay meses más intensos que otros.

Este trastorno tiene una sintomatología psiquiátrica, el tipo de afección que a nadie les gusta mencionar e incluso, en la sociedad no están bien vistas y socialmente no están bien aceptadas. Sin embargo, el TDPM no tiene que ver con otros trastornos, especialmente no tiene que ver con el trastorno bipolar ni con el trastorno límite de personalidad. Este síndrome es un trastorno claramente hormonal y sabemos hoy en día que tiene una base inflamatoria.

Este viacrucis comienza aproximadamente 10 días antes de cada menstruación, está bastante claro que las mujeres en esta fase tengan pensamientos desordenados, como ideas obsesivas, sentimientos de desesperanza, ansiedad, hiperacusia, retención de líquidos, dificultad para concentrarse, insomnio, hipersomnia, cansancio extremo, irritabilidad, pérdida de memoria, de concentración, rabia desproporcionada, falta de interés por actividades habituales, conflictos interpersonales, atracones de comida especialmente por carbohidratos y dulces.

Luego, en la fase posterior a la regla, las mujeres suelen analizar con detalle los episodios sucedidos en esos días de la menstruación y realmente entienden que no había una justificación para tanto alboroto.

Con respecto a este síndrome existe un vacío de información y a veces una falta de empatía muy grande por parte de muchos médicos, adjudican otras patologías desde trastorno bipolar, depresión, trastorno límite de la personalidad por mencionar algunos, solo porque no tienen el conocimiento exhaustivo del TDPM o simplemente porque no les resultaba viable profundizar más en el historial clínico de una paciente y encontrar una respuesta a estas mujeres.

Lo que se necesita comprender es como la menstruación afecta al cuerpo y cerebro y que estos dos no están separados, está demostrado por resonancias magnéticas funcionales que realmente el funcionamiento del cerebro en esos días es totalmente distinto a lo habitual.

Entre los pocos médicos cualificados con una vasta experiencia en el área se encuentra a Juani LAFAJA, ginecóloga española Integrativa experta en Síndrome Premenstrual / Trastorno Disfórico Premenstrual de la Universidad de Zaragoza España, actualmente en Elche Comunidad Valencia.

LAFAJA pretende dar luz a todo este cotejo sintomático contemplando a la mujer desde todas sus dimensiones y buscando las causas subyacentes de la enfermedad, no sólo aliviando los síntomas. Juani, ha dado luz a muchas mujeres que se encuentran y han encontrado perdidas por diagnósticos equivocados, siendo esta una profesional que ha arrojado claridad a la vida de las mujeres con TDPM.

LAFAJA recomienda para una mejora de este trastorno llevar una dieta antiinflamatoria, abolir la comida procesada, azúcares, retirar el trigo ya que es un gran tóxico, el gluten, realizar ejercicios, ingerir vitamina D, tratar el intestino con toda su disbiosis intestinal, permeabilidad y toda la disbiosis genital que es la que más síntomas cíclicos produce.

“Aún así, no siempre llega la mejoría, hay más factores que pueden disminuir la mejora: endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica crónica intratable, intoxicación por metales pesados, Lyme asociado, infecciones virales reactivadas, cambios producto de la perimenopausia y el déficit de progesterona.

En casos severos, si el tiempo apremia y no se encuentra otra solución y ya hemos tenido los hijos deseados, se puede plantear una histerectomía y doble anexectomía (y posteriormente plantear un remplazo hormonal para aliviar los síntomas de la menopausia) afirma.

EL 90 % de las mujeres con disfórico permanecen con un diagnóstico erróneo. Por eso el primer paso es diagnosticar y que estas mujeres sean reconocidas, el TDPM afecta al 1-7 % de las mujeres en edad fértil.

Este desorden puede ser tan debilitante que el 15 % de mujeres con TDPM han intentado suicidarse, por esta razón es nuestra necesidad en que se investigue ya que no solo es un tema de menstruación es un tema de salud mental que le quita la calidad de vida a muchas mujeres todos los meses.

