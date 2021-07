La medicina merece autoridad y trato digno

Si en las profesiones liberales hay alguien que merece un gran reconocimiento en el ejercicio de su oficio, en sentido general, por sus denodados esfuerzos para adquirir destrezas para la práctica médica y poder titularse, es el médico. Es el galeno una suerte se sacerdote dedicado al servicio sanitario, apoyándose para ello en el saber más elaborado, el saber científico, en un área aplicada de la biología. El día a día de un estudiante de medicina, antes de graduarse, es el de un esfuerzo constante, agotador, robándole tiempo al ocio necesario o al tiempo de solaz esparcimiento. Esto sobre todo lo podemos ver en los estudiantes de nuestra universidad estatal, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No solamente pasa esto con los estudiantes de grado cuando cursan las materias teóricas en las aulas, si no con los internados y las pasantías, pero también con las residencias médicas para cursar sus especialidades, son clases y servicios agotadores. Entonces, porque partir a la ligera muchas veces y quejarnos tanto de los médicos y que son unos comerciantes y que lo quieren es sacarles el dinero a las gentes, porque pueden darse casos que justifiquen esa crítica, pero no siempre y ni mucho menos en la mayoría de los casos.

En primer lugar, no todo médico es propietario de una clínica, ni toda clínica es de un gran tamaño, donde trabajen muchos médicos, pero si es una gran clínica, un gran hospital privado o centro médico privado, uno de ellos va a ser propietario o el principal accionista y los otros son explotados por y los demás accionistas, estos últimos no pueden ser la mayoría de los médicos que allí laboran. Ahora bien, los que no son accionistas no van a tener ingresos muy grandes y aun algunos accionistas minoritarios no tendrán la oportunidad de acumular grandes capitales. La explotación de la mayoría de los galenos que trabajan en los hospitales es algo sorprendente, porque se le pagan sueldos insignificantes que no le dan para llevar una vida digna, por eso quizás es que a veces se les tilda hasta de vagos.

Al parecer, en los últimos gobiernos que había tenido el país, hasta fecha reciente, existían plazas de médicos en los hospitales públicos de pocas horas de servicio, decisiones impuestas desde quienes dirigían. Trabajando estos médicos sin las vituallas necesarias para dar un buen servicio de salud a la ciudadanía, con lo que las quejas iban a llover sobre los médicos que no ocupan altos cargos y se les paga salarios insignificantes, con los cuales casi no pueden vivir. Un salario de 35,000, 50,000 o 60,000 no es digno para un médico en esta sociedad capitalista, ya que ningún médico general o especialista merece un trato así, mientras vivamos en una sociedad de una gran división de clase, en que existe una gran desigualdad social y se pagan muchos impuestos y servicios. El medico de un hospital público en nuestro país tiene que cubrir necesidades que no tiene que cubrirlas un trabajador asalariado, un campesino o un chiripero, las cuales el Estado no se las provee, al margen del sueldo de miseria que le paga. Ahora bien, el trabajador asalariado o el campesino tienen sueldos o ingresos muchos bajos que los de los médicos, con estos y con los dos primeros se cometen grandes injusticias sociales. Ahora bien, en una sociedad con tanta desigualdad social y tantas injusticias, no podemos pensar que un médico va a ganar lo mismo que un trabajador manual asalariado de una industria, empresa comercial, de servicio o granja agroindustrial, un chiripero o un campesino.

En esta sociedad y en muchas otras del continente y del Viejo Mundo vivimos un capitalismo salvaje desde mediados de la década de 1980, producto del modelo neoliberal impuesto, el cual tiene vigencia en casi todos los países del mundo. Ese modelo no restringe al capital financiero, más bien permite la hegemonía a la burguesía financiera, modelo que en las sociedades menos desarrolladas propicia la desindustrialización y la ruina de la agricultura orgánica tradicional con la liberación de las importaciones, pero además impide la salud para todos con la privatización de la medicina.

Graduados Doctores en Medicina UASD 1975-2018

Ano Medicina 1975 368 1976 282 1977 279 1978 397 1979 533 1980 554 1981 619 1982 381 1983 601 1984 244 1985 627 1986 595 1987 494 1988 653 1989 570 1990 504 1991 315 1992 409 1993 384 1994 286 1995 220 1996 191 1997 221 1998 222 1999 192 2000 2001 401 2002 428 2003 496 2004 577 2005 670 2006 661 2007 783 2008 803 2009 915 2010 930 2011 830 2012 1,128 2013 1,093 2014 887 2015 971 2016 1,294 2017 1,250 2018 1,154

Fuente: DIGEPLANDI, Dirección Informática y otras Fuentes.

Timothy Snyder, profesor universitario en el área de las ciencias sociales, en su obra: Nuestra Enfermedad (lecciones de libertad en un diario de hospital), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 204 pp., da cuenta de porque colapsó el sistema de sanitaria en los Estados Unidos, durante la pandemia. La obra la escribió al sufrir una septicemia después de una apendicitis, viéndose al punto de morir porque le afectó su hígado. En esa obra señala las deficiencias del sistema de salud en Norteamérica, dando cuenta de que había una suerte de incuria o ineptitud en los médicos que le trataron en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del curso de la bacteria que lo llevó a la septicemia, llegando a pasar por 5 hospitales en 3 meses. Da cuenta en su obra que en los Estados Unidos se han estado cerrando los centros de salud de atención primaria, lo sería la raigambre en el colapso del sistema sanitario durante la pandemia de la COVID-19.

El autor deja ver que la falta de contacto humano entre el médico y el paciente es lo que está provocando el desastre en el sistema de salud, en la cual la adicción a la tecnología electrónica está jugando su papel, pero que es el propio sistema de salud el que empuja al médico a esa falta de contacto humano con el paciente. En los grandes hospitales en Estados Unidos se pierde ese contacto; debe dar por supuesto que esto pasa en los grandes centros hospitalarios de países subdesarrollados, como Republica Dominicana. Parece que a los europeos todavía les queda una herencia del Estado de bienestar, ya que según el autor tienen un trato más humano con el paciente.

De acuerdo con el autor, teléfonos móviles y las redes no solo distraen con los que se ve, se dice y se oye a través de ellos, dificultando la interacción entre médico y paciente si no que a través de las redes se desinforma y se termina no reconociéndole al médico la autoridad que merece se le reconozca. Una crisis del periodismo independiente se está causando con las redes que reemplazan al periodismo y no rinden informaciones veraces.

El autor deja ver que si respetara la autoridad del médico, porque la medicina es una práctica profesional basada en la ciencia, para lo cual el científico de la medicina investiga. Ahora bien, la autoridad del médico ha sido irreverenciada y antes de leer este libro lo venía pensando el autor de este artículo, porque lo estaba viendo antes del cambio de gobierno. En tal sentido voy a citar lo que dice el autor del libro en su página 137: “En la pandemia se cayó el velo y vimos que los médicos no cuentan ni en la sociedad ni en la política…” Para que se vea las consecuencias del maltrato moral al médico, porque no solo se le ha dado un maltrato material recibiendo unos salarios de miserias con lo que se pisotea su dignidad, voy a citar lo que dice en la página 139: “… Si los médicos hubieran tenido la autoridad debida, no habrían intentado luchar contra una pandemia sin el material necesario. Si los médicos hubieran tenido influencia, no habrían tenido que aventurarse en salas invadidas por una enfermedad infecciosa, días tras días y durante meses, sin la cantidad suficiente de mascarillas”.

El autor citado refiriéndose a la necesidad de la autoridad del médico en las páginas 139, 149 y 154. En la 137 hay una alusión a la injusta pérdida de autoridad del médico. La autoridad se basa en la moral, en lo espiritual, es decir, quien tiene autoridad es porque otros le obedecen sin hacer uso de la fuerza. Esto quiere decir que la autoridad emana de la voluntad de otros que delegan en una o en varias personas para que asuman determinados roles sociales, en cambio el poder se impone por la fuerza. Autoritarismo y autoridad no son la misma cosa. El autor plantea la necesidad del médico de familia y de la atención primaria.

Por eso a los médicos de este país y del mundo hay que considerarlos héroes, porque no tienen autoridad, porque los políticos le están negando su autoridad, la que le corresponde al médico, y hay que reclamar y exigir la autoridad del médico en estas crisis ecológica y sanitaria mundiales que amenazan la existencia de la vida. Estamos amenazados por la desintegración de los ecosistemas de las especies de la fauna salvaje y estas provocan contagio de virus y bacterias a las especies de la fauna doméstica y a la especie humana. Los médicos están a la defensiva y parece ser que se sienten a la defensiva con esa pérdida de autoridad, la cual es impuesta por el capital financiero, creo algunos médicos hasta temen pronunciarse sobre esto, es lamentable que el poder imponga toda la irracionalidad con la fuerza, obedeciendo a los intereses del gran capital y especialmente del capital financiero.

Francisco Rafael Guzmán F.

