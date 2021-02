“La mayoría de las predicas de Cristo lo hizo sentado”

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “La mayoría de las prédicas de Cristo lo hizo sentado”, esperando les sea de enseñanza y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que casi todos los predicadores bíblicos exponen sus mensajes ante la audiencia que los escucha, sea en los templos, en las vías públicas y sus diferentes lugares de enseñanzas y exposiciones estando de pie.

Ahora bien, el Señor Jesucristo realizó las mayorías de sus exposiciones y enseñanzas sentado ante sus oyentes y les quiero mencionar los pasajes bíblicos que confirman este hecho:

1.- Cuando el Señor predicó las bienaventuranzas y el sermón del monte lo hizo sentado. “Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos”. Mateo 5:1.

2.- Cuando la mujer sorprendida en adulterio les fue llevada con la finalidad de tentar a Jesús y apedrearla, él estaba sentado enseñando en la sinagoga judía y sentado les reprochó sus acusaciones. “Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba”, Juan 8:2.

3.- La vez que le fue derramado el perfume de nardo puro y les enjugaron los pies en la casa de Simón y el fariseo y estando de una aldea llamada Betania en la casa de Lázaro, Martha y María también estaba sentado. “Y le hicieron allí una cena; Martha servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él”, Juan 12:2, Mateo 26:6.

3.- El mensaje de Jesús en la barca de Pedro y la pesca milagrosa también lo hizo sentado en la misma. “Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud”, Lucas 5:3.

4.- La predicación del Señor Jesucristo a la Samaritana lo hizo sentado junto al pozo. “Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta”, Juan 4:6.

5.- La profecía del cumplimiento de Isaías 61:1 y 2 que Cristo enseñó en Nazareth donde sus compatriotas o compueblanos no creyeron en él, lo hizo en su sinagoga o templo de manera sentado. “Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos él. Y comenzó a decirles….”, Lucas 4:20, Isaías 61:1 y 2.

6.- Las profecías de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales de su retorno por segunda vez a la tierra, fueron declaradas por el Señor Jesucristo estando sentado junto a sus discípulos en el monte de los Olivos. “Y estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, Mateo 24:3.

7.- La santa cena con el repartimiento del pan y el vino también fue sentado con sus discípulos exclusivamente. “Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce”, Mateo 26:20.

Hermanos y amigos la costumbre de los judíos era exponer las enseñanzas de la Ley mosaica dada por Dios de manera sentado en las sinagogas, aunque hoy nosotros lo hacemos estando de pie, según la cita siguiente: “En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos”, Mateo 23:2.

Mis queridos hermanos y amigos, no pretendo crear una doctrina con esta enseñanza bíblica de que el Señor Jesucristo predicaba sentado ante el público, sino exponer esta realidad de que tuvo este hábito al enseñar a sus oyentes, sean admiradores, observadores o discípulos y si alguien de sus seguidores tuviera la necesidad de imitarlo sentándose ante cualquier necesidad física, por cansancio o un impedimento físico esto no sería impropio, ya que Cristo mismo lo practicó recurrentemente. Adóralo si puede…

Concluyendo, podríamos registrar más pasajes bíblicos donde el Señor Jesucristo enseñó estando sentado, siendo la mayoría de las veces que se registra en el Evangelio escrito por sus discípulos, quienes narran los hechos, pero lo importante es que prediquemos su palabra por doquier, parado, sentado, acostado, inclinado, recostado y como sea y por supuesto practicándola primero, y si tenemos que adoptar una posición de descanso por necesidad esto no sería un impedimento.

Así que, el Señor predicó la mayoría de sus enseñanzas estando sentado, no lo digo yo, la biblia es la que lo registra, ahí están las citas. ¿Qué opina usted? ¿Cómo quería usted que lo hiciera el Señor, parado, acostado, cargado, arropado o qué? Lo importante es que podemos conocer sus enseñanzas y su plan de salvación y su voluntad en general para ti y para mí y su oferta de perdón y vida eterna, si lo aceptamos, lo obedecemos, lo imitamos, lo seguimos y nos perecemos a él, no en la nariz, los ojos, o el cabello, sino en conducta. ¿Si o no?

Dios les prosiga bendiciendo…

Nota: Perseveramos en Cristo asistiendo al templo Asamblea de Dios, ubicada en la Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta No. 172, cultos los domingos de 9 a.m. a 10:30 a.m. y de 11 a.m. a 12:30 p.m. entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.