La Materialista tras asegurar que no cerrará su página de Onlyfans: “Estoy aprendiendo, llévenme suave”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La cantante Yameiry Infante Honoret, mejor conocida como “La Materialista”, aseguró este sábado que no cerrará su cuenta de Onlyfans, luego de pedir perdón por las fotos y videos filtrados en donde estaba posando prácticamente desnuda.

“Holaaa mis Only Lovers, sé que la mayoría están preocupados porque piensan que voy a cerrar la página, pero no lo haré, aunque no les niego que me pasó por la mente, pero he recibido mucho apoyo de gente que me ama y me respeta”, expresó la intérprete de “Las chapas que vibran”.

Tras agradecer el apoyo brindado, dijo “otra cosita, a los chicos que les he enviado videos en privado, a veces les mando el mismo o algunas veces ni los cobro cuando estoy supuesta a hacerlo, estoy aprendiendo, llévenme suave”.

Se recuerda que este sábado, La Materialista, entre lágrimas, había asegurado estar avergonzada por las fotos y videos filtrados e indicó “yo no he dormido nada todos estos días”.

Relacionado