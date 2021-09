La Materialista pide perdón por contenido explícito en Onlyfans: “Fue una equivocación”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras anunciar su nueva cuenta en Onlyfans, la exponente urbana Yameiry Infante Honoret, mejor conocida como “La Materialista”, se avergüenza por la situación y pidió perdón este sábado por las fotos y videos filtrados en donde estaba posando prácticamente desnuda.

“Yo no he dormido nada todo estos días, bueno desde ayer que fue que me entere, quiero aprovechar para pedirle disculpas a todos mis fans y a la gente que se sintió ofendida”, expresó la intérprete de “La Chapa que Vibran”, en medio del llanto.

También, la cantante dijo mientras era entrevistada en el programa “Vale Por Tres”, que fue una equivocación haber subido ese material explícito y que no ha podido dormir nada desde el momento que se enteró.

La Materialista se ha vuelto viral en las últimas horas ya que estos videos y fotos se han vuelto tendencia en las redes sociales, dejando a muchos con la imaginación corta.

Se han generado críticas a favor y en contra del contenido audiovisual, por los seguidores de la artista, diciéndole que “no tiene necesidad de hacer eso, esta cayendo en lo bajo”.

