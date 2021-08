La materialista invita a sus seguidores a su “zona de placer”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante urbana La Materialista dio la bienvenida este lunes a sus seguidores a su llamada “zona de placer”, anunciando que abrió perfil de Only fans.

Con un vídeo en el que se puede ver su abdomen y sus pechos cubiertos con las manos, colocado en su perfil de Instagram la también actriz publicó la noticia.

“Me gusta caminar en el filo de la navaja. Nunca he sido una chica regular !!Es tanto lo que han criticado todo y cada una de las cosas que he hecho que me acostumbre a las mismas y por tal razón prefiero ser criticada a quedarme con duda” líneas del texto que acompañan el audiovisual La Materialista.

Con esa decisión La Materialista se suma a la lista de artistas dominicanas que tienen su perfil en Only fans , generando supuestamente millones de pesos.

Esta plataforma se ha hecho viral por su contenido explicito, ya que influencer, artistas entre otro decidieron en su momento ponerle picante, con un toque erótico al contenido que comparten con sus suscriptores.

La artista urbana finalizó el texto diciendo “así que solo para los que les gusta la plataforma del Only Fans. Bienvenidos a mi zona de placer!! Suscríbete a mi Only . Link arriba ”

Only Fans es una plataforma en línea y una aplicación creada en 2016 donde las personas pueden pagar por el contenido fotos y videos, transmisiones en vivo, a través de una membresía mensual, que se popularizo en medio de la pandemia de Covid-19, facilitando el acercamiento de los fanáticos de distintas personalidades, para acercarse en linea a causa del distanciamiento social.

