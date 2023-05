La Materialista gana »Elige a tu bello 2023» y entra a la lista de »Los 50 más bellos 2023»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Yameyry Infante, mejor conocida como ‘La Materialista’ es la ganadora de Elige a tu Bello 2023. La cantante dominicana obtuvo un total de 39,642 votos.

«La verdad es un sueño cumplido ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión y sobre todo siendo el público que así me considere», dice la cantante, quien es parte de Los 50 más bellos este año, al igual que Pepe Gámez, el hombre ganador de Elige a tu Bello 2023. «La belleza para mí es sentirse cómodo en su propia piel, o sea sentirse bien con uno mismo. ¡Y pizca de actitud y gracia!»