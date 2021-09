La marca thekarlyshhcloset deja huellas en el New York Fashion Week 2021, con su colección de zapatillas The karlyshh Shoes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Espectacular la presentación de la diseñadora Dominicana Carla Suarez radicada en los Estados Unidos con su Colección “The Karlyshh Shoes en la pasarela del New York Fashion Week 2021.

Carla Suarez presentó su línea de zapatillas en una de las pasarelas más importantes del ámbito de la Moda el Fashion Week de New York 2021, donde la misma presentó la colección para el otoño, invierno 2021.

“Tener la oportunidad de que mi colección the Karlyshh shoes, llegue hasta aquí es algo Gratificante , que me llena de felicidad porque se ha trabajado mucho este año para la lograr tener esa colección además me llena de compromiso para seguir creciendo como marca mi deseo es que cada mujer tenga una en su closet para que complemente sus vestuarios con mis sandalias”, Expresó Suarez.

Los diseños de Carla Suarez son realizados para llevarse en diferentes escenarios para mujer pueda verse elegante , bella y cómoda .

Carla suarez a tomado como eslogan de la colección pisemos juntas dejando huellas de amor porque está dándole forma a una fundación con el fin de llevarle calzados a esos niños descalzo de su país, República Dominicana.

Los colores que predominaron en pasarela fueron el rojo , azul , morado , lila , negro y el gris , cada año será una colección diferente, no se repiten los modelos de zapatillas tanto en plataforma como flats así le da ese toque de exclusividad que tanto le gusta a las mujeres .

