La manipulación periodística-electoral

Lo escribí y reiteré en varios garabatos de estos que escribo: las pasadas elecciones municipales fueron las más mediáticas y manipuladas de todas las celebradas en el país desde la inflexión histórica-política de 1978 (fin del bonapartismo balaguerista). Y es tanto así, que, todavía, la JCE da los resultados finales y ciertos conspicuos “hacedores de opinión públicas”, “analistas políticos” y ‘encuestologos’, como Bernardo Vega, siguen articulando relatos periodísticos falaces e imperdonables como escribir que “…preocupa que elementos del partido oficial estén sugiriendo posponer las elecciones presidenciales, utilizando la crisis como excusa, pero presumiblemente para mejorar su situación competitiva, ganando tiempo” (periódico Hoy -24/3/2020-), cuando el país y la opinión pública nacional han escuchado y leído que esa idea-propuesta, la de posponer las elecciones de mayo próximo, es una propuesta publica del presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba.

Y en ese decir y acotejar lo que nos da las ganas, se ha ido tan lejos como escribir, que “Los cómputos finales de municipales divulgados por la JCE revelan que Leonel drenó 784 mil votos al PLD, inclusive, ordenó votar por Luis Abinader que supone mucho más que los 784 mil votos menos del PLD, que fueron suyos” (Periódico Hoy -24/3/2020-). Ese “cálculo” es del respetado y veterano periodista Ubi Rivas, en su calidad ya no de periodista sino de adjudicador tendencioso de unas votaciones que solo existieron en su azotea, pues, que se sepa la Fuerza del Pueblo -como tal- no sacó ni un regidor. Por supuesto, sobre lo de “ordenó”, no hay duda.

Ahora, dejémonos de especulaciones y acotejos tendenciosos y vayamos a lo que la JCE dio como resultados: a) que fueron emitidos 3, 497, 193 de votos válidos de los cuales el PRM y aliados sacaron 1, 503, 076, para un 43% de la votación general, y que el PLD y aliados obtuvieron 1, 415,860, para un 40% de los votos validos emitidos -de donde se deduce que la diferencia PRM–PLD, en término porcentual, fue de un 3%, a favor del PRM-, b) que de 158 alcaldías en disputa, el PRM y aliados ganaron 82 –para un 52.0 %-, mientras que el PLD y aliados ganaron 64 -para un 41%- (“42 menos que en las elecciones del 2016, en la que alcanzó 106”), c) que el PRSC y aliados -incluido la Fuerza del Pueblo- obtuvieron 210 mil 472 votos, para un 6%; y d) que el PRD obtuvo 55 mil 900 votos, para un 1.89% de los votos generales.

Cualquier “análisis” que no parta de esos resultados oficiales, es, como ya sabemos, manipulación-mentira. Dejémonos, pues, de estar escribiendo y hablando embustes… (¡Se oye!).

Por Francisco S. Cruz

Anuncios

Relacionado