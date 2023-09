La manipulación, las redes y los personajes tipo

Hay muchos tipos de personajes en el mundo de la virtualidad y las redes de esta época postmoderna. La disrupción que ha impuesto la utilización cuasi obligatoria de las redes es evidente. A la corta o a la larga, las personas de todas las edades mantienen un contacto diario y frecuente con su teléfono celular y con una cantidad de aplicaciones, que no solo le entretienen, sino que también les informan y le conectan con el mundo.

Leer noticias, recibir mensajes de texto, leer los periódicos, enterarse de sucesos al instante de ocurrir, dar una voz de alarma, pedir auxilio, dejar el rastro para un GPS, espiar, convertirse en reporteros, grabar imágenes y sonidos, escanear documentos, realizar transacciones bancarias y de todo tipo, defraudar, cometer delitos, (luces y sombras) hace que miles de millones de personas alrededor del mundo diariamente dediquen parte de su tiempo a manipular las redes sociales, ya sea para recibir o para compartir informaciones (reales o falsos) y recibir también muchas veces alguna retroalimentación, recompensa social o económica.

En este afán por la notoriedad, surgen muchas formas de uso que se imponen las redes sociales y con ello se identifican diversos tipos de conductas que etiquetamos como personalidades.

Por un lado están los aprobadores, que son aquellos que tienen la necesidad, de decirles a los demás miembros de una comunidad si le gusta o disgusta lo que el otro comparte o prácticamente santificar todo lo que el otro hace. Este personaje de la aprobación comunicacional, se abroga el derecho de sancionar, juzgar y dictaminar y por lo tanto deja caer el peso de su martillo de juez digital a todo lo que ve y le llama la atención.

En este juzgar todos los usuarios de las redes nos volvemos cómplices, pues cuando las cosas que se comparten son tan impactantes, hermosas, positivas, o se pareen tanto a nosotros mismos, de una manera casi automática damos un like o ponemos un mensaje positivo.

Llega un momento en que hacemos de esto un habito totalmente normal en el interactuar con los que se publica en las redes no importa la fuente. Aunque también las redes se han convertido en un ring donde muchos debaten o tienen enfrentamientos, defendiendo a veces posiciones bizantinas e irreconciliables.

Normalmente este personaje autoritativo y juez no desarrolla contenidos, al parecer no tiene las competencias para ello o no se arriesga, y entonces sus únicos aportes consisten en fijar posiciones y criticar lo que el otro aporta. A veces se ven reflejados en estas conductas repetitivas temas relacionados con la misma auto estima de la gente y la necesidad de aprobación que tienen de los demás.

Hay una variante del personaje juzgador en las redes y es aquel que se da cuenta que se intenta manipular a la audiencia con titulares e informaciones que pretenden hacer creer la existencia de bondades, cuando en el fondo podría tratarse de una manipulación letal para los intereses de la comunidad.

Este personaje confronta de manera inmediata con comentarios pesados que contradicen lo que se está planteando. Y es que las redes sociales también han sido contaminadas y óigase bien, CONTAMINADAS, por los actores del cuarto poder tradicional, quienes al darse cuenta del impacto de las redes, han pretendido capitalizarlas en beneficio de los intereses que la mayoría de ellos representan.

Un cuarto poder enlutado, viciado, amarillo casi mamey y no comprometido con la verdad, sino con manipular conciencias en función de los intereses que representan, han pretendido invadir el único espacio libre que tiene la gente común para enterarse al segundo de pasar un evento y hasta desahogarse. Por suerte que este tipo de variante de juez martillo, les confronta cada vez dejando muchas veces en ridículo al medio que pretende imponer manipulaciones para seguir arrodillados frente a los intereses que representas.

Hay otro personaje que siempre anda en automático, su fanatismo es tal que reacciona de forma rápida a cada comentario que el otro hace, especialmente cuando dicho comentario va en contra de algún interés político o algún pronunciamiento de algún fulano que ostenta alguna función pública. Ese personaje el sinvergüenza tampoco agrega valor, aunque se abroga el derecho de insultar a las personas tranquilamente, en lugar de atreverse a colocar su propio comentario frente a la noticia o la publicación que hace formalmente.

Mucha gente no sabe hacer la distinción entre lo que es personal y lo que es institucional. Cuando se publican noticias sobre decisiones, situaciones, problemas que afectan entidades públicas, es normal que la gente reaccione y coloque sus comentarios, buscando con esto tratar de influir para que la situación que se denuncia o se notifica se resuelva o se evite.

Sin embargo a pesar de tratarse de temas relacionados con el servicio público, algunas personas en lugar de hacer empatía con la realidad que se vive, se enfrasca en una defensa de lo indefendible. Como seria por ejemplo, salir a la defensa de algún funcionario que insiste que en el país no hay apagones, cuando está a la vista de todo el mundo la situación que afecta a comunidades enteras.

Y créanme las entidades tienen su gente que están dando seguimiento a los comentarios y criticas en las redes, pues es el mecanismo actual más rápido de comunicación local, global y a nivel mundial.

Hay un personaje que se dedica solo a reenviar lo que le llega de sus ambientes, casi siempre con contenidos interesados. El delivery no crea contenido, no porque no pueda o sepa, sino porque no se arriesga. Son prácticamente oportunistas incapaces de liderar un proceso. Este tipo de personaje DELIVERY es uno de los más dañinos en las redes, pues este repite como papagallo y reenvía las cosas sin pensarlas, analizarlas o medir consecuencias. Algunos lo hacen a propósito con el objeto de provocar una reacción en ciertas personas, que de antemano conocen y que no se quedaran callados frente a la situación que se comenta.

Las redes sociales se han convertido en un campo minado, que puede ser usado para el bien y para el mal. Y lamentablemente ya esta envenenado por los intereses mercuriales, mercenarios y políticos. Sin embargo la gran mayoría de los usuarios tienen la oportunidad de sortear lo que reciben y valdría la pena que como consejo, traten de clasificar lo que es un hecho de lo que es una opinión, para que no salgan como locos a difundir cosas incorrectas.

Hay un personaje que es el bandido de la política que penetra en las redes casi siempre con videos, para inquietar a la gente y capitalizar políticamente problemas que tienen años sin resolverse pero que es necesario poner a la vista de todos, para entonces denostar las gestiones de gobierno o al opositor.

¿Cuánta gente hoy anda preocupada y hasta medio loca pensando que habrá una guerra con el pueblo haitiano?. Y como somos incapaces de atar cabos para analizar y llegar a conclusiones, entonces nos sumamos a la falsedad del seudonacionalismo y sin querer apoyamos posiciones de quienes ya han demostrado ser farsantes en la arena política.

Cuando el liderazgo es centrado en principios la autenticidad y la coherencia brillan como el sol y las conductas en lugar de ser camufladas y amañadas y manipulativas, son transparentes. Por eso cuando reciba un video piense y pregúntese: ¿Cuál será el interés político que se persigue con esta información?, ¿a quién beneficia y a quien perjudica?. Cree contenido, fije posiciones y no asuma el papel de DELIVERY a no ser que se trata de algo realmente impactante que necesita conocer la comunidad.

Claro está hay mas personajes, están los comelikes y para ello comunican toda clase de disparates y diabluras o toda clase de inmoralidades. Hay mujeres por ejemplo, que suben insinuaciones y provocaciones de índole íntima o sexual, a sabiendas de que el morbo atrae a las personas y con eso se logran más vistas por parte de mucho más personas. Con esto muchas logran dos cosas: venderse como mercancía y a la vez ganar más vistas y tal vez hacer dinero.

Hay algunas que de forma declarada venden sus cuerpos y hasta dejan sus teléfonos abiertamente. Indicando por ejemplo: si quieres ver más, pulsa la tecla x y encontrarás mi Whatsapp. Algunos usan la figura de mujer siendo realmente homosexuales y la gente se encuentra luego con la sorpresa de que no salió vaca, salió toro. O hasta cae en una situación peligrosa que puede conducir a un atraco.

Hay personas que usan las redes para conquistar, otros para realmente hacer amigos y quién sabe si algo mas, pero lo hacen de manera honesta. Así como muchos utilizan las redes para promover sus productos, actividades, eventos o servicios.

Una gran mayoría usa las redes para demostrar lo bien que les va en la vida y con eso demostrar su poca espiritualidad y cuan apegados están a los temas materiales.

Estos que buscan a toda costa tener muchas vistas, los buscaviews esos son los más típicos, pues muchos de ellos buscan el monetizar su espacio o nadan con la corriente o tienen muy poco contenido serio que ofrecer o siempre se quedan en la parte cosmética. Aquí encajan muchos programas de comunicadores que lo que menos hacen es crear conciencia o informar, entonces solo buscan llamar la atención con cualquier media verdad o exageración o falsas promesas noticiosas.

Muchos tocan temas relacionados con el sexo, el morbo, y las vidas privadas de celebridades. Su única intención es lograr likes o views en las redes sociales.

Parecidos a estas manta rayas, también están los que comparten algún contenido con sus comentarios a los hechos que diariamente se suscitan. Pero con la particularidad, de que los títulos que utilizan en los videos que quedan en las redes, parten de una exageración sobre dichos hechos, de forma tal que la gente al menos intenta ver en el primer minuto de que se trata. Y claro esto le genera views a este mitómano digital.

Hay otros que tienen como hobbies realizar lives (directos) como le dicen. Es decir, realizar transmisiones en vivo para compartir lo que están haciendo en ese momento o para actuar frente a las cámaras o mandar mensajes específicos o referirse a temas cortos que pueden ser de interés o sencillamente para compartir alguna experiencia educativa. La necesidad de atención y de reconocimiento y la soledad en la que vive mucha gente, soledad aun acompañados, hace que las redes sirvan de catalizador para al menos compartir sus experiencias personales.

Algunos no transmiten realmente en vivo, sino que graban el contenido y ese video posiblemente editado es compartido en las distintas redes sociales.

Seguramente hay otros tipos de personajes que dependiendo de sus intereses utilizan las redes sociales o para enterarse, o para salir a la defensa de posiciones serias o para comunicar contenidos de peso y de interés nacional o internacional.

Al fin y al cabo, la utilización de las redes sociales en la actualidad son prácticamente inevitables, pues la necesidad de estar comunicados implica el uso de un celular y el ya tener un celular deja abierta la puerta quedando a la distancia de un clic, para que el uso de las aplicaciones disponibles se acorten y se comiencen a utilizar las mismas de manera cotidiana.

Dentro de estos personajes hay uno que se destaca y es el usurpador y mediocre, que gracias a la dificultad de asegurar la protección al derecho de imagen o contenidos, estos usurpadores, se adueñan y utilizan contenidos que no son propios y no son capaces de reconocer los créditos del real autor de los mismos.

Este mediocre personaje tiene una gran penetración en las redes sociales, pues es mucho más fácil tomar el trabajo realizado por otros y difundirlo en redes distintas o comunidades distintas y pretender con ello proyectar la idea de es poseedor de dichos contenidos y talentos.

Así ustedes puede identificar a supuestos afamados comunicadores, que se apropian de los contenidos sobre todo cuando se trata de escritos, para entonces utilizarlos muchas veces fuera de contexto y sin tener la honestidad de reconocer los créditos ajenos.

Los ejemplos abundan para describir todavía unos cuantos personajes mas de los que identificas en las redes sociales, incluyendo a los delincuentes que roban identidades, clonan tarjetas o realizan transacciones usando las cuentas de otros usuarios, realizando robos, traficando con todo tipo de cosas o personas aunque de antemano se sabe que infringen las leyes.

Las redes sociales permiten cualquier tipo de interactuación entre las personas en todo el planeta. Ser sinceros, honestos, transparentes, podría resultar hasta un peligro tratándose de las redes sociales, pues es utilizado por todo el mundo, esto incluye a personas con sanas intenciones, pero también incluye a delincuentes de todo tipo y a organizaciones criminales.

Uno de los usos cotidianos que mucha gente da a las redes es el compartir fotos ante la asistencia a lugares, restaurantes, bares, la playa, plazas y otros centros de diversión. Hecho que pone de relieve mucha información privada que pueden ser usada por redes delincuenciales para perpetrar atracos y crímenes de todo tipo.

Hay un personaje que no se nos puede quedar y es la fémina la modelo que se tira una foto siempre parando el piquito, mostrando la voluptuosidad de sus pechos y luego dándose la vuelta para que se sepa que también tiene una buena culata. Y las mamacitas que suben videítos desarmando el esqueleto y prácticamente jugando al pontimeneo mati cuarta y por lo do.

Lo lindo de este tipo de personaje es lo ricas que se ven y lo triste es que al parecer lo que exhiben es lo único que tienen, por lo que demuestran actuar como una mercancía. Pero como diría un amigo: tu no la quieres pa casarte. Así que le pega el merenguito de Johnny aquel: ¡Ay como camina coño, ay como camina, una miradita mami, una miradita!

Ah ¿y los crea memes?, estos andan a la saga de cacería buscando el producto de las metidas de pata de los funcionarios o celebridades y hacen una colección de huevos, entonces luego utilizan un ingenio mortal para decirle la verdad a sus víctimas.

La verdad es que luce interminable la lista, así que prefiero dejar un poco a la inventiva suya para que la complete e incluso pueda tomarse una dosis de Ubicatex 500 y saber donde se ubica usted como personaje de las redes.

Por Julián Padilla