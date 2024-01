La magister y psicopedagoga Emma Fernández asegura que “la educación no puede estar politizada”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La magister psicopedagoga Emma Carolina Fernández, madre de tres hijos y con más 30 años en el área educativa aseguró que “la educación no puede estar politizada”.

La profesional de la pedagogía dijo que ha realizado varias especialidades sobre educación en Estados Unidos. Asimismo manifestó que las estadísticas han demostrado que más de un 30 % de los estudiantes de entre 5 y 17 años desertan de la escuela.

Al tocar el tema de los embarazos en menores cuestionó que se habla mucho de ese sistema, pero no se toca mucho el tema de como adoptar medidas encaminadas a prevenir que las adolescentes en edad escolar terminen en un embarazo no deseado.

Expresó que en las adolescentes la mayoría de las veces no se toman medidas para prevenir los embarazos, si no después que han tenido el primer hijo, que en muchos de los casos terminan en marcharse de su casa, porque no logran avanzar, porque no encuentran los mecanismos ni tienen el propósito de cómo conseguir un mejor nivel de vida.

“Se habla mucho del gobierno, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de los maestros, cuando va a ver un proceso de introspección en la familia y cuáles son los valores que los padres dan a la educación de los hijos”, sostuvo Fernández.

Las declaraciones de Emma Carolina Fernández fueron realizadas durante una entrevista con la comunicadora Julia Muñiz Suberví en el programa «La Saga», transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver Programa).

Fernández mencionó que ha tocado muchas puertas a pesar de tener 30 años laborando en el sector educativo y no se le ha dado la oportunidad de ir al congreso como le fue otorgada a la Seudocientífica Elizabeth Silverio.

“He dicho que más puedo hacer hay una población de especialistas en república dominicana que están dispuestos y disponibles pero no tienen la oportunidad”.

La Psicopedagoga dijo “yo entiendo que los gobernantes no están actuando”, necesitamos trabajar con los recursos para implementar la inclusión en las aulas, para la necesidad educativa especial que debe tomarse en consideración y contar con la supervisión.

Asimismo manifestó que no se sabe quién está supervisado a los maestros que cada cierto tiempo tenga que tomar cursos para actualizarse. Debido a que la Inafocan es la institución encargada de facilitar esas capacitaciones, pero por parte del ministerio de educación no hay supervisión de que los maestros cumplan con nuevas actualizaciones para la impartir las clases a los niños especiales.

Fernández agregó que para defender a los chicos y chicas con la que le toca trabajar tanto en la educación pública como en la privada, se necesita que haya una supervisión que no está funcionando para asegúranos de que haya una actualización y una recertificación de los maestros.

Un maestro que tenga 5 años en aula no tenga una maestría o una especialización debe ser llamado a colisión, pero esta la politización de la educación y que a través de allegados donde se ponen directores y supervisores porque debe hay que estar claro de que la parte de supervisión debe ser sin política.

“Lo que estamos viviendo en las aula lo que los maestros no tienen control de los estudiantes, cuando no se le da el atención a los niños regulares, estos comienzan a gestarse situación conductuales restos para esos jóvenes mantenerse enfocados en sus estudios” para así alejarlos de las drogas por la que surgen estas problemáticas.

Consideró que es agotador, decidir de manera personal yo me paro para mi hijo estoy decidido que mi hijo reciba la mejor educación. Por lo que los padres también deben velar que los niños con necesidades educativas especiales y los chicos regulares, ambos necesitan maestros que continuamente se actualicen para poderle servir y darle la oportunidad para sacar lo mejor de sí.

La Saga es una serie de programas especiales producidos por El Nuevo Diario, bajo la conducción de la comunicadora Julia Muñiz Subervi. En esta entrega titulada ‘Mujeres de Éxito’, se presentan entrevistas en profundidad con individuos que forman parte de la sociedad dominicana y han contribuido de manera altruista. La serie ‘La Saga’ cuenta con el patrocinio de Humano Seguros, Banreservas, Constructora Arpels y la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Relacionado