(VIDEO) “La Lotería está sirviendo de canal para sorteos que no les pertenecen”, aclara su director interino

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director interino de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, aclaró este lunes que Lotería Nacional realiza 13 o 14 sorteos semanales que no son propios de ellos, o sea, que los cientos y cientos de millones de pesos que se juegan diariamente como los premios de los ganadores, oficialmente no le incumben a esa institución.

Según precisó Tabar, la Lotería solo realiza un sorteo quincenal propio y uno o dos sorteos extraordinarios al año como el que se realizar el próximo domingo en honor a las Madres.

También informó que los únicos ingresos directos que recibe la Lotería es por concepto de los sorteos extraordinarios.

“Los únicos ingresos directos que recibe la Lotería Nacional son por concepto de los sorteos extraordinarios” por lo que “cualquier indelicadeza o desliz que se haya incurrido o que involucre a cualquier funcionario o empleado no afecta ni afectó los fondos ni economía de la Lotería Nacional ni los sorteos eran propiedad de la Lotería Nacional”, dijo durante una rueda de prensa.

Señaló asimismo, que en el país existen 100 mil bancas no regularizadas y solo 30 mil 370 bancas privadas legales.

En cuanto a los alegados fraudes en los sorteos, añadió que el problema de la Lotería Nacional “es muy profundo” y no se trata de un “show de un bolo”, sino de un sistema es que la Lotería no debería estar realizando esos sorteos.

“Yo no voy a permitir que se me siga cayendo las bolitas y si eso me cuesta irme para mi casa, me voy”, dijo.

Agregó que “me veo en la necesidad de tomar medidas drásticas en beneficio de la transparencia confianza y credibilidad en la institución como parte del estado y del gobierno”.

